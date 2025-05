Netflix et YouTube vont changer les coupures publicitaires - Et ça ne va pas du tout vous plaire !

Pour augmenter encore leurs revenus, YouTube et Netflix vont désormais truffer leurs vidéos de publicités gérées par l'intelligence artificielle. Et le résultat risque d'énerver plus d'un téléspectateur…

Depuis que la course à l'IA a démarré, toutes les plateformes s'efforcent d'en intégrer le plus possible, afin de jouer sur l'effet "cool" et, surtout, d'essayer de capitaliser un maximum dessus, notamment en optimisant leurs services. Et, justement, l'intelligence artificielle pourrait bien se révéler très utile afin de proposer encore plus de publicités vidéo aux utilisateurs, quitte à jouer dangereusement avec leurs nerfs.

Sur YouTube, les internautes doivent, depuis un moment maintenant, composer avec de plus en plus de publicité, principale source de financement de la plateforme. Sans abonnement à la formule Premium payante, il n'y a d'autre choix que d'accepter de regarder plusieurs séquences de réclame avant et pendant des vidéos. La plateforme est allée jusqu'à bloquer les bloqueurs de pub et à rallonger ses annonces lorsqu'elle en détecte un.

Même son de cloche chez Netflix, qui propose un abonnement Standard avec pub moins cher – mais qui profite tout de même des augmentations tarifaires successives – moyennant de la réclame. Et, d'après ses résultats financiers, il s'agit d'une excellente stratégie de la part de la plateforme, qui compte 94 millions d'abonnés à cette formule, et qu'elle compte bien exploiter jusqu'au bout.

© Netflix

Tout l'enjeu est de placer la publicité au meilleur moment et le plus longtemps possible, afin de marquer l'esprit de l'utilisateur et de l'empêcher de passer l'annonce. L'idéal, ce serait même qu'il abandonne sa vidéo en cliquant dessus ! Afin d'augmenter l'impact de ses pubs, Google a mis au point Peak Points, une fonction gérée par IA qui permet de déterminer les passages suscitant le plus d'intérêt au sein d'une vidéo, afin d'y insérer une publicité ciblée obligatoire. Imaginez : vous êtes sur le point d'obtenir une révélation ou une information importante, celle pour laquelle vous avez cliqué sur la vidéo, et, au moment où vous allez l'avoir, une page de réclame ! Il n'y a rien de plus frustrant !

Une technique doublement gagnante pour Google. D'un côté, en s'appuyant sur le biais cognitif qui fait que l'attention des utilisateurs atteint son maximum lorsque la tension monte, l'entreprise maximise l'impact de ses pastilles publicitaires, ce qui est un argument de poids auprès des annonceurs. De l'autre, elle s'assure que les utilisateurs ne cliquent pas dessus et restent sur sa vidéo, puisqu'ils sont arrivés à un point où ils désirent absolument connaître la suite. Bref, c'est tout bénéf !

Du côté de Netflix, la plateforme a décidé d'utiliser l'IA pour exploiter au maximum le temps de cerveau disponible de ses utilisateurs. "Si l'on nous compare à nos concurrents, l'attention que nous captons est plus élevée au départ… et elle le reste jusqu'au bout", explique Amy Reinhard, présidente de la publicité. Et ses abonnés sont "aussi attentifs aux publicités diffusées au milieu des programmes qu'aux séries et films eux-mêmes". Aussi, à partir de l'année prochaine, des formats publicitaires interactifs et générés par IA seront diffusés en milieu de contenu et pendant les pauses de lecture. De quoi nous donner l'impression d'être des vaches à lait qu'on veut traire jusqu'à la dernière goutte…