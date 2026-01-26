Voici la température idéale du chauffe-eau pour faire des économies sans risque sanitaire

Pour alléger sa facture de gaz ou d'électricité, il est tentant de baisser la température de son chauffe-eau. Mais attention, une valeur trop basse peut exposer à de vrais risques pour la santé.

Parmi les équipements de la maison, ceux qui produisent de la chaleur sont de très loin les plus gros consommateurs d'énergie, bien davantage que les appareils numériques comme la box Internet, le téléviseur ou l'ordinateur. Pour maîtriser sa consommation, et donc sa facture, il est primordial d'ajuster précisément la température de son système de chauffage, mais également celle d'un autre dispositif présent dans tous les foyers : le chauffe-eau.

Le réglage de la température du chauffe-eau est en effet crucial à deux niveaux : d'une part pour optimiser sa consommation d'énergie et donc limiter sa facture, et d'autre part pour prévenir des risques sanitaires parfois sous-estimés. Si une température trop élevée engendre des dépenses inutiles, une température trop basse peut en revanche favoriser le développement d'une bactérie dangereuse, la Legionella pneumophila.

Ce micro-organisme peut engendrer une maladie pulmonaire grave, la légionellose. En France, on recense en moyenne 1800 cas de cette infection par an, dont 10 % s'avèrent malheureusement mortels. Ces bactéries se multiplient particulièrement dans l'eau stagnante, entre 25 °C et 45 °C, rendant cette plage thermique critique pour la sécurité sanitaire. Un chauffe-eau mal réglé peut ainsi devenir un véritable nid à bactéries, et maintenir une température inférieure à 50 °C est fortement déconseillé.

Inversement, chauffer l'eau sanitaire au-dessus de 60 °C peut causer des brûlures et augmente inutilement la consommation d'énergie. La température idéale pour un chauffe-eau est donc généralement située entre 50 °C et 60 °C. À 55 °C, vous réalisez un compromis optimal entre économies d'énergie et sécurité sanitaire. Cette valeur suffit pour éviter la prolifération bactérienne et pour limiter sa consommation énergétique, réduisant ainsi votre facture et votre empreinte carbone.

Mais le respect de ces recommandations contribue aussi à prolonger la durée de vie de votre chauffe-eau. Une température trop élevée favorise la formation de dépôts de calcaire, ce qui peut obstruer et endommager les éléments chauffants, réduisant ainsi l'efficacité énergétique de votre système d'eau chaude sanitaire. Des réglages appropriés permettent donc de maintenir un fonctionnement optimal tout en réduisant les coûts de maintenance et d'entretien.

Enfin, pour garantir la sécurité des personnes tout en réduisant votre consommation, l'installation d'un limiteur de température est une solution judicieuse. Cet appareil mélange l'eau chaude avec de l'eau froide à la sortie du chauffe-eau, limitant la température distribuée aux robinets. Vous profitez ainsi d'une eau chaude sécurisée tout en réduisant les risques de brûlures, notamment pour les jeunes enfants et les personnes en pertes d'autonomie.