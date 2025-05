Il ne faut surtout jamais faire cuire ces aliments dans un Airfyer

Économique et pratique, l'Airfryer a le vent en poupe depuis quelques années. Mais s'il permet de réaliser rapidement de délicieuses recettes, tous les aliments ne sont pas compatibles avec ce mode de cuisson.

Ces dernières années, l'Airfryer s'est imposé comme un incontournable des cuisines modernes. Cette friteuse sans huile, qui cuit les aliments grâce à une circulation d'air chaud, séduit par sa promesse de plats croustillants et plus sains. Facile d'utilisation, rapide et polyvalente, elle permet de préparer une multitude de recettes, le tout avec moins de manières grasses et en consommant peu d'énergie. Mais malgré ses nombreux atouts, tous les aliments ne sont pas compatibles avec ce mode de cuisson.

En effet, certains produits, en raison de leur composition ou de leur texture, peuvent non seulement donner des résultats décevants, mais aussi endommager l'appareil. C'est le cas des pâtes et du riz, qui nécessitent une cuisson dans un liquide bouillant pour être correctement préparés. Or, l'Airfryer, ne permet pas de porter de l'eau à ébullition. En revanche, il est possible de réchauffer des pâtes ou du riz déjà cuits, en veillant à ce qu'ils soient bien égouttés pour éviter toute projection de liquide dans l'appareil.

Les légumes à feuilles légers, comme les épinards, les blettes ou le chou frisé, posent également problème. Leur légèreté les rend susceptibles d'être soufflés par l'air chaud, ce qui peut entraîner une cuisson inégale ou des brûlures si les feuilles entrent en contact avec les résistances de l'appareil, voire même un dysfonctionnement. De même, les légumes très riches en eau, tels que les courgettes ou les tomates cerises, peuvent devenir spongieux ou caoutchouteux après cuisson, perdant ainsi leur texture et leur saveur.

S'il est tout à fait possible de cuire du poisson à l'Airfryer – c'est même délicieux –, ceux à chair délicate, comme le cabillaud ou la sole, peuvent se dessécher rapidement, perdant ainsi leur moelleux naturel. Quant aux grosses pièces de viande, elles peuvent empêcher la circulation optimale de l'air chaud, entraînant une cuisson inégale avec des parties trop cuites à l'extérieur et insuffisamment cuites à l'intérieur. Il vaut donc mieux privilégier des morceaux de taille moyenne ou de détailler les pièces plus grosses avant de lancer la cuisson.

Il faut aussi faire attention avec les fromages trop coulants, qui risquent de déborder et de dégrader l'Airfryer, en plus de rendre le nettoyage difficile – en plus, l'odeur risque d'imprégner la machine. Pour éviter ces désagréments, il est conseillé d'utiliser des fromages à pâte dure ou de les intégrer dans des préparations où ils sont bien enrobés, comme des gratins, en veillant à utiliser du papier sulfurisé pour protéger le fond de l'appareil. Le camembert et le Mont d'Or sont également autorisés, à condition qu'ils soient cuits directement dans leur emballage.

Les aliments enrobés de fritures liquides ou faites maison ne sont pas adaptés à l'Airfryer. La pâte, ne se solidifiant pas instantanément comme dans une friture industrielle, risque de s'envoler dans tous les sens sous l'effet de l'air chaud, au risque d'abîmer les résistances internes de l'appareil. De même, c'est une relative mauvaise idée de faire griller du pain ou des toasts, car les miettes pourraient voler sous l'effet de l'air chaud, s'incruster dans les résistances puis s'enflammer.

Voilà, vous connaissez maintenant les limites de l'Airfryer. En choisissant des recettes adaptées avec des aliments compatibles, vous pourrez profiter pleinement des avantages de cette friteuse sans huile.