DAZN fait une promotion pour la Ligue 1 à moins de 10 euros par mois

Pour fêter la nouvelle année et attirer de nouveaux clients, DAZN lance une promotion permettant d'accéder à toute la fin de Ligue 1 pour moins de 10 euros par mois. Attention, l'offre est à durée limitée !

Alors que la saison 2024-2025 de Ligue 1 bat son plein, de nombreux fans de football ont été particulière frustrés. En cause : la plateforme DAZN, le "Netflix du sport", a récupéré la majorité des droits de diffusion de l'événement. Or, à ses débuts, les tarifs pratiqués par la plateforme étaient loin d'être donnés ! Il fallait initialement compter 19, 99 € par mois (sans engagement) pour accéder à un seul match par jour ou 39,99 € par mois (sans engagement) pour profiter de l'ensemble des rencontres (voir notre article) ! Résultat : les fans de foot ont refusé de s'abonner et se sont tournés vers l'IPTV et autres solutions illégales – 37 % des personnes qui ont regardé la Ligue 1 cette saison ont visionné les matchs par le biais d'une méthode illégale, et 55 % de l'audience de la rencontre OM-PSG a été réalisée via des canaux illégaux !

Bien loin d'atteindre les objectifs fixés lors de son lancement, DAZN a depuis revu ses prix à la baisse, d'abord par le biais de promotions, puis de façon définitive. Les abonnements sont donc respectivement passés à 14, 99 € par mois et 19, 99 € par mois (sans engagement). La plateforme multiplie également les appels du pied aux fans du ballon rond. Par exemple, elle a annoncé qu'elle diffusera gratuitement et en exclusivité la Coupe du monde des clubs. Et pour entamer 2025 du bon pied, elle lance un Pass mi-saison effectif jusqu'au 31 juillet pour assister à la seconde moitié de la compétition à un prix très intéressant !

DAZN : une promo pour regarder la Ligue 1 en direct

Du 3 janvier au 3 février prochain, il est donc possible de profiter de l'offre Pass mi-saison Ligue 1 au prix de 69 euros, à régler en une fois lors de la souscription. Cela revient à environ 9,85 euros par mois. Pour ce prix, l'abonnement permet d'accéder à l'ensemble des programmes diffusés sur la plateforme DAZN, à savoir l'intégralité des matchs de chaque journée de Ligue 1, mais aussi à ceux de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, de l'UEFA Women's Champions League, de la Jupiler Pro League et de la Frauen Bundesliga saison 2024-2025.

Mais le football n'est pas le seul sport à l'honneur ! Les amateurs de sports de combat pourront profiter de la PFL, du Bellator, du Glory kickboxing ou encore de la RWS Muay Thai. L'ensemble des programmes sont disponibles sur TV connectée, smartphone, tablette ou console. Attention toutefois, la saison de la Ligue 1 2024/2025 prend fin le 18 mai 2025, ce qui laisse un trou de deux mois et demi sans Ligue 1. Il s'agit toutefois de l'offre la plus avantageuse de DAZN proposée à ce jour. Bien entendu, il ne faut pas oublier de résilier l'abonnement avant le 1er août, sans quoi il sera automatiquement renouvelé à 19,99 euros par mois.