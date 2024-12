DAZN diffusera gratuitement la Coupe du monde des clubs de foot en streaming

DAZN vient d'acquérir les droits de diffusion exclusifs de la Coupe du monde des clubs, qui aura lieu en 2025. Et, bonne nouvelle : elle sera diffusée gratuitement sur la plateforme ! Une façon d'attirer de nouveaux abonnés…

Alors que la saison 2024-2025 de Ligue 1 bat son plein, de nombreux fans de football se retrouvent frustrés. En cause : la plateforme DAZN, le "Netflix du sport", a récupéré la majorité des droits de diffusion de l'événement. Or, les tarifs pratiqués par la plateforme sont loin d'être donnés ! Il fallait initialement compter 19, 99 € par mois (sans engagement) pour accéder à un seul match par jour ou 39,99 € par mois (sans engagement) pour profiter de l'ensemble des rencontres (voir notre article) ! Face au refus des fans de foot de s'abonner, les prix ont depuis été revus à la baisse, d'abord par le biais de promotions, puis de façon définitive. Les abonnements sont donc respectivement passés à 14, 99 € par mois et 19, 99 € par mois (sans engagement). De quoi déboussoler complètement les abonnés...

Alors, forcément, l'IPTV et autres solutions illégales séduisent – 37 % des personnes qui ont regardé la Ligue 1 cette saison ont visionné les matchs par le biais d'une méthode illégale, et 55 % de l'audience de la rencontre OM-PSG a été réalisée via des canaux illégaux ! –, et DAZN peine à recruter des abonnés et à atteindre les objectifs fixés lors de son lancement ! Pour attirer les amateurs du ballon rond, la plateforme va tenter de miser sur l'intérêt porté à la nouvelle compétition de la FIFA, La Coupe du monde des clubs, dont elle vient d'obtenir les droits de diffusion, comme le rapporte L’Équipe. Et, bonne nouvelle, il sera possible de la regarder gratuitement !

© DAZN

Coupe du monde des clubs : le tremplin tant espéré pour DAZN ?

Alors qu'Apple a un temps été pressenti, c'est finalement la plateforme britannique qui obtient le gros lot, en signant un contrat dont le montant s'élèverait à 1 milliard d'euros. Un accord qu'elle n'hésite pas à qualifier de "révolutionnaire". La compétition, organisée du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis, verra s'affronter les 32 meilleurs clubs – contre 7 auparavant –, dont le PSG sera le seul représentant français. Sa diffusion sera donc gratuite sur DAZN, à la condition de s'y inscrire en créant un compte. Giovanni Infantino, le président de la FIFA, se félicite de ce partenariat : "Grâce à cet accord de diffusion, des milliards de fans de football dans le monde entier peuvent désormais regarder ce qui sera le tournoi de football interclubs le plus largement accessible de tous les temps - et GRATUITEMENT. Le football unit le monde."

Attention à ne pas se méprendre, ce n'est pas la générosité pure qui anime la plateforme de streaming, mais un intérêt calculé. Il s'agit d'une façon de mettre un pied dans la porte, pour ensuite convaincre ces nouveaux abonnés de souscrire à un abonnement payant.

De plus, le tournoi est vivement critiqué depuis sa mise en place, et plus encore depuis l'adoption de son nouveau format. Trouver des sponsors et des diffuseurs n'a pas été une mince affaire pour la FIFA ! Est notamment pointé du doigt son calendrier, puisqu'il se tient à l'issue de la saison nationale et d'une Ligue des champions, avec une nouvelle formule qui comprend davantage de matches.

Le match de lancement aura lieu le dimanche 15 juin 2025 au Hard Rock Stadium de Miami, tandis que la finale est programmée le 13 juillet prochain. Problème : cela pourrait avoir des conséquences sur les calendriers nationaux pour la saison 2025-2026, avec une reprise de la Ligue 1 qui pourrait être décalée. De nombreux joueurs ont également fait part de leurs craintes de cet enchainement de matches et de déplacements. Reste à voir si le public sera au rendez-vous.