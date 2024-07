Pluto TV lance une nouvelle chaîne dédiée à Plus belle la vie

Pluto TV accueille une nouvelle chaîne qui devrait ravir le cœur des Français ! Entièrement dédiée à la série Plus belle la vie, elle promet de longues heures de visionnage. Nostalgie garantie pour les fans !

Alors que les services de streaming se multiplient et que les prix de leurs abonnements ne cessent d'augmenter, fragmentant l'accès aux contenus, les services vidéo totalement gratuits et parfaitement légaux connaissent un succès grandissant. C'est le cas de Pluto TV, qui propose à la fois des chaînes de télévision en direct – plus d'une centaine en France – et de la vidéo de type à la demande – comme du replay. Facile d'accès et sans besoin d'inscription, le service est disponible à partir de n'importe quel navigateur Web, mais aussi depuis une application pour Windows, Android, iOS, Amazon Fire, et même sur les boîtiers Apple TV, Amazon Stick, Roku et de nombreux modèles de TV connectées. Et la plateforme ne cesse de s'enrichir ! Elle accueille aujourd'hui une nouvelle chaîne dédiée à un monument de la culture télévisée française : Plus belle la vie !

Pluto TV Plus belle la vie : un monument de la culture pop française

Pluto TV vient de lancer une chaîne dédiée à la série Plus belle la vie – PBLV pour les intimes. Portant le nom de la série, elle propose pour le moment les deux premières saisons, accessibles gratuitement et sans créer de compte. Mais nul doute que les seize autres saisons devraient progressivement arriver par la suite. Car il y a de quoi faire avec cette série ! Initialement diffusée sur France 3, elle a débuté en 2004 et s'est prolongée jusqu'en 2022. Elle met en scène le quotidien des habitants d'un quartier fictif de Marseille, le Mistral, et s'est imposée dans la culture populaire française. Une suite, baptisée Plus belle la vie, encore plus belle, est diffusée sur TF1 depuis janvier 2024.

Mais Plus belle la vie n'est pas le seul ajout à la plateforme ! En juin dernier, Pluto TV accueillait déjà d'autres nouvelles chaînes. La première, baptisée Guerre et Histoire, a été lancée pour célébrer les 80 ans du débarquement de Normandie. La deuxième, Pride Party, diffuse de la musique pour célébrer le mois des fiertés. Enfin, Summer Hits a été lancée le 21 juin dernier et diffuse les hits de l'été.