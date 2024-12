Pas besoin de Netflix : ces plateformes proposent des films et des séries gratuitement et légalement

Inutile de dépenser des fortunes dans des abonnements à des plateformes de streaming vidéo : des services totalement gratuits et parfaitement légaux vous permettent de regarder toutes sortes de films et de séries à la demande !

Quand on parle de films et de séries aujourd'hui, on pense immédiatement au streaming. Et plus particulièrement aux plateformes spécialisées comme Netflix, Disney+, Prime Video ou Apple TV+ qui disposent de catalogues très riches avec de nombreuses exclusivités, tout en présentant de multiples avantages par rapport à la télévision classique. Car avec ces services de vidéo à la demande, on regarde ce qu'on veut, quand on veut et où on veut, sur téléviseur, ordinateur, téléphone ou tablette, à la seule condition d'être connecté à Internet. L'idéal pour les adeptes de binge watching qui peuvent savourer leurs sagas préférées sans les contraintes de la "télé à papa".

Seul problème, toutes ces grandes plateformes ne sont pas gratuites. Pour en profiter, il faut souscrire un abonnement payant – entre 7 et 18 euros par mois pour Netflix, par exemple, selon la formule choisie. Or, non seulement les tarifs ont tendance à augmenter régulièrement, mais en plus, il faut multiplier les abonnements pour accéder à des contenus exclusifs. Et difficile de partager un compte pour limiter les frais, les plateformes limitant désormais cette pratique. Résultat, la facture peut avoisiner les 500 euros par an, ce qui n'est pas négligeable, surtout en période d'inflation généralisée…

Fort heureusement, il n'est pas indispensable de payer pour regarder des films et des séries en streaming. Car, à côté des mastodontes, il existe de nombreux services vidéo totalement gratuits et parfaitement légaux. Les plus connus sont tout simplement ceux des groupes audiovisuels nationaux : TF1+ (groupe TF1), France.tv (groupe France Télévisions), M6+ (groupe M6) ou encore Arte.tv (chaine Arte). Apparues à l'origine sur les box des opérateurs Internet pour offrir du replay, ces plateformes numériques se considérablement développées ces dernières années pour devenir des services indépendants, utilisables sur tous les écrans connectés. On peut ainsi en profiter aussi bien sur téléviseur et box TV que sur ordinateur, smartphone ou tablette, car ils sont disponibles à la fois sous la forme de sites Web consultables avec un simple navigateur Internet qu'en tant qu'applications autonomes. Et ils sont accessibles à tous, certains nécessitant juste la création d'un compte (gratuit).

Et s'ils proposent évidemment de la télévision en direct, comme la TNT, ils offrent aussi de nombreux contenus en vidéo à la demande, en mode replay. Certes, leurs catalogues sont moins riches que ceux des plateformes payantes et on n'y trouve pas les exclusivités, tels les légendaires Game of Thrones, Stranger Things et autre The Last of Us. Mais on y déniche tout de même une bonne quantité de films, de téléfilms et de séries de qualité – sans parler d'autres programmes comme des documentaires, des émissions ou des concerts.

Mieux encore, si vous avez pris l'option TV avec votre box Internet, vous pouvez utiliser l'appli spécifique de votre opérateur (Oqee chez Free, b.tv chez Bouygues Telecom, TV d'Orange chez Orange et Sosh, SFR TV chez SFR…) pour accéder encore plus facilement à tous ces contenus en profitant d'une interface unifiée.

Ce n'est pas tout : on peut aussi trouver des films complets, gratuits et en français sur YouTube, sur des chaînes comme BoxOffice ou My Digital Channel Films Complets. Idem sur TV5 Monde Plus, un service gratuit et méconnu créé par plusieurs chaînes francophones. Et pour davantage de contenus gratuits, essayez Rakuten.tv et Pluto TV, deux plateformes qui proposent une foule de films et de séries mais aussi des chaînes thématiques dans tous les genres (action, romance, comédie, thriller, etc.) sur le principe de la FAST TV, avec un mélange de "linéaire" et de replay. Et si le contenu n'est pas toujours de haute tenue, il y a vraiment pour tous les goûts ou presque, notamment pour els amateurs de "nanards", de romances américaines et de téléfilms de Noël.

Aucune raison donc de vous priver de tous ces services et applis, disponibles dans les boutiques comme le Play Store de Google (Android) ou l'App Store d'Apple (pour iPhone et iPad), qui offrent largement de quoi occuper des soirées. Leur seul véritable inconvénient, c'est qu'il faut accepter de regarder de la publicité, comme sur les chaînes de télé traditionnelles. Le prix de la gratuité en fait.