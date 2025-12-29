Google Photos va s'inviter sur ces téléviseurs connectés

Google Photos va débarquer sur les téléviseurs Samsung à partir de 2026. On pourra ainsi regarder des albums sur grand écran, depuis un canapé, avec plusieurs fonctions IA en prime !

Jusqu'ici, il n'existait pas d'application native Google Photos sur les téléviseurs, même sur les appareils tournant sous Google TV ou Android TV. Il était seulement possible d'afficher ses photos via le casting – le fait d'utiliser son téléphone comme télécommande pour envoyer du contenu vers un autre écran – depuis un smartphone, mais cette solution restait limitée et peu optimale, notamment pour les vidéos en haute définition.

Samsung et Google ont annoncé dans un communiqué une collaboration qui va permettre à l'application Google Photos d'être intégrée directement aux téléviseurs Samsung à partir de 2026, sans pour autant que l'on sache s'il s'agit d'une application native ou non. Les utilisateurs pourront accéder à leur photothèque directement depuis l'interface du téléviseur, sans avoir besoin de diffusion externe : il suffira de se connecter avec son compte Google pour afficher automatiquement ses souvenirs stockés dans le cloud sur l'écran du salon.

Google Photos sur Samsung TV : trois fonctions pour une meilleure intégration

L'intégration de Google Photos sur téléviseur s'articulera autour de trois grandes fonctions qui seront déployées progressivement en 2026. La première, appelée Souvenirs (Memories), proposera des sélections personnalisées de photos et de vidéos regroupées en fonction des personnes, des lieux ou des moments marquants. Ces séquences seront organisées automatiquement grâce à l'intelligence artificielle de Google Photos, de sorte que l'utilisateur n'aura pas à chercher manuellement ses images. Elle devrait être disponible en mars 2026, d'abord en exclusivité pour les téléviseurs Samsung pendant six mois, avant que d'autres plateformes ne puissent en bénéficier.

© Samsung

La deuxième fonction concerne la création et l'édition à l'aide de l'IA, en faisant appel à Nano Banana, le modèle de génération et d'édition d'images de Google. Il sera ainsi possible d'appliquer des modèles créatifs prêts à l'emploi, de modifier le style artistique d'un cliché, d'utiliser des effets créatifs avec une fonction appelée Remix ou même de transformer une photo statique en une courte vidéo avec l'outil Photo to Video. Ces fonctions sont attendues pour la seconde moitié de 2026.

Enfin, l'outil Résultats personnalisés donnera aux téléviseurs la capacité de générer des diaporamas thématiques basés sur le contenu de la photothèque. Cela signifie que si un utilisateur possède de nombreuses photos liées à un thème, comme un voyage ou une activité, l'interface pourra automatiquement proposer une présentation organisée autour de ce sujet. Cette fonction, censée rendre la recherche plus intuitive, est également prévue pour 2026, sans plus de précision.

Google Photos sur Samsung TV : une galerie photo personnelle

L'intégration de Google Photos est pensée pour être simple à utiliser. Après avoir associé son compte Google au téléviseur, les photos et vidéos se retrouvent immédiatement accessibles sans manipulations complexes. Elles peuvent alors apparaître sous forme de mosaïques ou de diaporamas intéressants à différents moments de la journée. Samsung exploite aussi son propre système d'intelligence artificielle, Vision AI Companion – qui est présente sur les derniers modèles –, pour enrichir l'affichage, en proposant par exemple des recommandations ou des regroupements basés sur l'heure, l'usage ou les habitudes de l'utilisateur.

Google Photos sera disponible sur les téléviseurs de la marque lancés à partir de 2026, à commencer par les séries Crystal UHD U8000 et les modèles supérieurs. Il faudra bien entendu disposer d'un compte Google et avoir des photos et des vidéos sauvegardées dans le cloud. Il est tout à fait possible qu'une mise à jour logicielle vienne déployer cette application sur les modèles déjà commercialisés.