Grâce à l'IA, Google Photos va transformer vos photos en vidéos

Google Photos accueille deux nouvelles fonctions alimentées par IA. Grâce à elles, vous pourrez transformer vos photos en vidéos de une poignée de secondes, mais aussi appliquer des styles graphiques à vos clichés.

Si vous avez un téléphone Android, vous utilisez probablement l'application Google Photos pour stocker toutes vos photos et vos vidéos en ligne sur les serveurs du géant d'Internet. Un outil pratique qui range automatiquement les images prises dans des albums, lesquels peuvent ensuite être partagés avec vos proches. Mais, au fil du temps, l'appli est devenue bien plus que ça. Elle s'est transformée en un véritable outil de création à part entière, aidée par l'intégration progressive de l'intelligence artificielle. Dans un billet de blog, Google annonce l'arrivée de deux nouvelles fonctions qui vont venir enchanter vos photos, en les transformant en vidéos et en leur appliquant différents styles graphiques, et ajoute un nouvel onglet.

Google Photos : deux nouvelles fonctions de transformation

En s'appuyant sur Veo 2, l'un des modèles de génération de vidéos de Google, l'application peut désormais créer un enregistrement de six secondes à partir d'une simple photo – l'entreprise ajoute toutefois qu'il pourrait y avoir des limites d'utilisation. Une fonction qui était déjà proposée dans Gemini, mais qui devient ici beaucoup plus accessible, puisque vous n'êtes plus obligé de passer par une application tierce. Vous pourrez choisir entre deux modes : "Mouvements subtils" et "J'ai de la chance". Pour le moment, cette fonction est réservée aux utilisateurs vivant aux États-Unis, sur Android et sur iOS. YouTube Shorts devrait également bénéficier de cet outil par la suite aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande sous peu.

© Google

Google Photos accueille également une fonction baptisée "Remix" qui permet de transformer en quelques secondes un cliché en lui appliquant un style visuel graphique, par exemple inspiré des mangas, bandes dessinées, croquis ou encore de l'animation 3D.

© Google

Enfin, Google Photos accueille un nouvel onglet "Créer", situé dans la barre inférieure de navigation, entre "Collections" et "Recherche". Il va regrouper toutes les fonctions, comme la conversion de photos en vidéos, le remixage, les collages, les vidéos de sélection et d'autres, au même endroit. Là encore, il n'est pour le moment annoncé qu'aux États-Unis, où il arrivera durant le mois d'août.

© Google

Comme tout ce qui est généré par l'IA de Google, les contenus générés par ces fonctions seront marqués par un filigrane numérique invisible (SynthID). De plus, toutes les vidéos créées par ce biais afficheront un marquage visible "pour plus de transparence". "Ces fonctions sont expérimentales et nous savons que certains résultats peuvent ne pas correspondre exactement à vos attentes, voire être inexacts", rappelle l'entreprise. Aussi, chacun est invité à partager ses retours par le biais des boutons "J'aime" et "Je n'aime pas".