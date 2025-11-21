Nano Banana Pro : le générateur d'images de Google passe à la vitesse supérieure

Google vient de dévoiler Nano Banana Pro, une version grandement améliorée de son IA génératrice d'images. Au programme : des visuels plus précis, du texte enfin lisible et des retouches dignes d'un professionnel !

Quelques jours seulement après avoir dévoilé Gemini 3.0, son nouveau modèle d'IA qui promet des réponses plus intelligentes, plus concises et plus directes, Google a déployé le jeudi 20 novembre Nano Banana Pro, une toute nouvelle version de son générateur d'images – dont le nom peut prêter à sourire. Plus puissant et plus précis, il bénéficie lui aussi de nombreuses améliorations par rapport à la version classique de Nano Banana, qui avait déjà su séduire rapidement les internautes. Une façon de prendre de l'avance sur son principal concurrent, OpenAI, lors de cette course à l'IA qui n'en finit plus.

Nano Banana Pro : de grandes améliorations dans plusieurs domaines

Google décrit Nano Banana Pro comme une technologie qui "offre des images haute fidélité avec une précision accrue du rendu de texte et une connaissance approfondie du monde, optimisée par sa capacité à s'appuyer sur la recherche Google pour récupérer des données en fonction des requêtes de l'utilisateur." Pour faire simple, l'IA est capable de créer à peu près tout ce qui se rapport à l'illustration, qu'il s'agisse d'infographies, de storyboards de film, de schémas ou d'images hyperréalistes, et ceux avec un rendu grande qualité pouvant aller jusqu'au 4K.

Basée sur Gemini 3.0 Pro, elle possède des capacités de raisonnement avancées et est capable d'effecturer une recherche Google pour chercher des informations précises et utiliser des données en temps réel pour enrichir ses visuels. En plus, elle gère maintenant mieux les formats et les cadrages, alors que la première version générait uniquement des images carrées.

© Google

Avec Nano Banana Pro, Google réalise plusieurs améliorations majeures en matière de génération d'images. L'avancée la plus spectaculaire concerne sans aucun doute le texte. Il s'agissait là d'un des défauts notoires de ce type d'IA, qui avait tendance à produire un charabia incompréhensible. Cette nouvelle version génère désormais du texte propre et lisible, y compris dans plusieurs langues. Elle peut générer du texte long sans erreur, et même gérer plusieurs calligraphies et textures différentes.

Autre amélioration : le modèle peut désormais combiner jusqu'à 14 sources, c'est-à-dire qu'il fusionne des éléments venant d'images différentes. De même, il peut conserver l'apparence de cinq personnes sur une même image, contre une seule auparavant. Enfin, il gère mieux l'éclairage et bénéficie d'un contrôle créatif avancé, ce qui lui permet de sélectionner et d'améliorer n'importe quelle partie d'une image (angle de caméra, mise au point, correction colorimétrique...) et de faire ressortir différents détails, comme un vrai professionnel.

© Google

Nano Banana Pro : comment utiliser le nouveau générateur d'images ?

Petit détail important : toutes les créations issues de Nano Banana Pro sont automatiquement marquées avec le filigrane numérique invisible SynthID, mais aussi par un filigrane visuel pour les images des utilisateurs gratuits et des abonnés Pro – en revanche, les Ultra et les entreprises ne sont pas concernés par ce dernier point. L'outil est également capable de vérifier si une image a été générée par Google IA. Il suffit d'importer le fichier et de demander au chatbot.

Le nouveau Nano Banana Pro est en cours de déploiement sur l'application mobile et le site Web Gemini, le moteur de recherche pour les États-Unis, mais aussi les outils NotebookLM, Antigravity, Google Adds et Flow. Il est disponible gratuitement, mais le nombre de générations est limité par un système de quotas. Une fois ces derniers épuisés, les utilisateurs rebasculent sur le Nano Banana classique. Pour y accéder, il suffit de rédiger un prompt, d'aller dans "Outils", puis "Créer des images", et enfin de sélectionner l'option "Raisonnement avec 3 Pro".