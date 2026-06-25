GTA 6 au meilleur prix : on trouve déjà le jeu à 60 euros !

Les précommandes de GTA 6 ont ouvert ce 25 juin pour une sortie effective en novembre. L'édition standard est affichée à 79,99 euros, mais certains revendeurs en ligne la proposent déjà à 60 euros. Voici comment en profiter.

Après une longue attente, de multiples retards et d'innombrables rumeurs, GTA 6 est officiellement sur sa rampe de lancement, avec les annonces de Rockstar Games, son éditeur. Le jeu sortira efefctivement le 19 novembre 2026, exclusivement sur PS5 et Xbox Series X/S. Aucune version PC n'est annoncée pour le lancement. Le pré-téléchargement sera disponible à partir du 12 novembre pour tous les acheteurs, version physique ou numérique. Les joueurs qui précommandent avant le 20 novembre recevront le pack Vice City Vintage, un ensemble de bonus en jeu.

Rockstar Games a officiellement fixé le prix de l'édition standard de GTA 6 à 79,99 euros en France, sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. Un tarif qui reste en deçà des craintes les plus pessimistes — certains analystes évoquaient 100 euros ou plus — mais qui situe quand même le jeu parmi les productions les plus chères du moment.

GTAZ 6 : 79,99 euros en officiel, mais moins chez les revendeurs

Bonne nouvelle : certains revendeurs comme Amazon, Leclerc ou Auchan proposent dès maintenant la version standard à 60 euros, soit une remise de 25 % sur le prix officiel. C'est là que le bon plan se niche, à condition de savoir où regarder. Il y a un point important à connaître avant de passer commande : la version physique de GTA 6 ne contient pas de disque Blu-Ray. Rockstar a opté pour un simple code de téléchargement dans la boîte. Le choix d'une version boîte reste donc pleinement justifié pour l'économie réalisée, pas pour la collection.

GTA 6 - Version PS5

GTA 6 - Version Xbox

L'édition Ultimate de GTA 6 est vendue 99,99 euros, exclusivement en version numérique, sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. Mais il existe un contournement légal pour y accéder moins cher. En achetant l'édition standard à 60 euros chez Amazon ou Leclerc, puis en réglant 20 euros pour l'upgrade Ultimate directement sur le PlayStation Store ou le Xbox Store, on obtient l'édition Ultimate pour 80 euros au total — soit 20 euros d'économie.