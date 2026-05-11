Faute de protection, Forza Horizon 6 circule sur Internet avant sa sortie officielle

Grosse gaffe chez Microsoft ! Le sixième opus du célèbre jeu de course automobile Forza Horizon a été mis en ligne sans aucune protection. Résultat : il est téléchargeable illégalement à quelques jours de sa sortie officielle.

C'est ce qu'on appelle une bourde monumentale ! À quelques jours de sa sortie officielle, prévue le 19 mai 2026, le très attendu jeu de course Forza Horizon 6 se retrouve au cœur d'une fuite majeure qui embarrasse sérieusement Microsoft et Xbox. En effet, une version complète du jeu a été mise en ligne par erreur sur Steam sans les protections habituelles destinées à empêcher l'accès anticipé aux fichiers. Résultat : des internautes ont pu télécharger et lancer le jeu sur PC près de neuf jours avant sa commercialisation officielle. C'est tout simplement l'une des plus grosses fuites de l'univers du jeu vidéo !

Forza Horizon 6 : une fuite massive juste avant l'accès anticipé

Pour faire simple, l'incident provient du système de préchargement de Steam. Habituellement, les éditeurs autorisent les joueurs à télécharger les données d'un jeu avant sa sortie afin d'éviter un engorgement des serveurs le jour du lancement. Mais ces fichiers sont normalement chiffrés et verrouillés jusqu'à la date officielle d'ouverture. Dans le cas de Forza Horizon 6, Microsoft et Playground Games ont malheureusement publié un dépôt Steam sans activer ce chiffrement. Les utilisateurs ont alors découvert qu'il était possible d'accéder directement aux fichiers du jeu et de les exécuter sans restriction particulière.

Les premières traces de cette erreur sont apparues sur SteamDB, un site qui surveille les modifications effectuées sur la plateforme de Valve. Très rapidement, des copies du jeu ont commencé à circuler sur des forums spécialisés, des serveurs Discord et des sites de partage de fichiers. Une version PC complète d'environ 155 Go comprenant l'essentiel du contenu du jeu, notamment sa carte principale située au Japon ainsi que de nombreux assets haute définition, est même dans la nature !

© Microsoft

Forza Horizon 6 : un coup dur pour Microsoft et le Xbox Game Pass

Forza Horizon 6 fait partie des plus grosses exclusivités Xbox de l'année et constitue un titre stratégique pour le Xbox Game Pass. Il s'agit d'une licence phare pour la marque, qui peine depuis plusieurs années à imposer de nouvelles exclusivités marquantes face à son concurrent Sony.

L'accès anticipé payant devait également permettre aux acheteurs de l'édition Premium de jouer plusieurs jours avant la sortie officielle pour le grand public, soit à partir du 15 mai. Or, avec cette erreur, des joueurs peuvent déjà tester le titre gratuitement et illégalement sur PC, ce qui risque de fragiliser les ventes du jeu. La période est d'autant plus compliquée pour Microsoft que ses ventes de consoles sont en baisse, les prix du secteur sont en hausse et le Game Pass Ultimate est la cible de nombreuses critiques – ce qui a poussé Asha Sharma, la nouvelle présidente de Xbox, a baisser son prix astronomique.

Heureusement, les différentes versions piratées semblent surtout fonctionner hors ligne. Or, les fonctions multijoueur, les boutiques en ligne, les événements saisonniers et les services connectés nécessitent obligatoirement un accès aux serveurs officiels.

Et attention pour les petits malins qui seraient tentés de télécharger une version piratée du jeu car ils s'exposeraient à des logiciels malveillants. De plus, Microsoft scanne actuellement les accès aux serveurs de Forza Horizon 6, et les contrevenants risquent un bannissement de leur compte Xbox PC.