-25% sur les billets SNCF : des millions de Français ont droit à cette réduction méconnue, sans carte ni condition

Peu de gens le savent, mais la SNCF offre une fois par an une réduction de 25% sur un aller-retour en train. Salariés du privé, fonctionnaires, retraités, chômeurs… Des millions de Français peuvent en bénéficier sans condition.

Il existe en France des avantages officiels accessibles à une grande partie de la population mais qui restent pourtant inconnus de la plupart des gens. Le billet de congé annuel de la SNCF en est l'exemple parfait. Ce dispositif, qui existe depuis des décennies – il a été créé en 1936 par Léo Lagrange –, permet de voyager avec 25% de réduction sur un aller-retour en train, une fois par an, sans avoir à souscrire la moindre carte, sans condition de revenus, et sans plafond d'âge.

La liste des personnes qui peuvent en bénéficier est remarquablement longue. Le billet de congé annuel est ouvert aux salariés du secteur privé – qu'ils résident en France ou à l'étranger –, aux agents de la fonction publique, aux travailleurs à domicile, aux artisans, aux exploitants agricoles, aux demandeurs d'emploi percevant une allocation chômage, aux stagiaires de la formation professionnelle, aux retraités et préretraités, aux titulaires d'une pension de réversion, d'invalidité ou du minimum vieillesse, aux orphelins, et aux veufs et veuves de guerre. En pratique, une immense majorité de la population adulte est concernée.

La réduction s'applique sur un trajet aller-retour d'au moins 200 km, valable sur les TGV INOUI, les Intercités et les TER. Elle s'applique sur le plein tarif loisir pour les trains à réservation obligatoire, et sur le tarif normal de deuxième classe pour les trains à réservation facultative ou sans réservation. Le trajet retour doit être effectué dans les 61 jours suivant l'aller, ce qui laisse une belle marge de souplesse. Des arrêts en cours de route sont autorisés, à l'aller comme au retour.

© SNCF

L'avantage peut s'étendre à l'ensemble du foyer. Le conjoint ou la personne vivant sous le même toit bénéficie de la même réduction, ainsi que les enfants non mariés de moins de 21 ans – sans limite d'âge pour les enfants handicapés. Une famille de quatre personnes peut ainsi économiser une somme significative sur un aller-retour sur de longues distances, ce qui est souvent le cas pour des vacances.

Attention, le billet de congé annuel n'est pas cumulable avec d'autres réductions, cartes ou abonnements SNCF. Il est donc plus intéressant pour ceux qui ne possèdent pas déjà une carte Avantage ou Senior – ou pour les voyages sur des trajets où le tarif plein reste élevé malgré ces cartes.

La démarche pour en bénéficier est relativement simple mais elle nécessite un peu d'anticipation. Il faut d'abord télécharger le formulaire de congé annuel sur le site de la SNCF, le remplir en précisant les trajets souhaités et les accompagnateurs, puis le faire signer – par l'employeur, France Travail, la caisse de retraite… – ou le signer soi-même dans certains cas.

Une fois le formulaire complété, deux options sont disponibles. Pour les billets TGV INOUI et Intercités, le formulaire numérisé peut être soumis directement via le chatbot TOUTOUI sur le site de la SNCF, puis les billets sont réservés par téléphone au 36 35. Pour les TER, il faut se rendre dans une agence de voyages agréée ou au guichet en gare.

Le prix du billet doit être réglé en une seule fois pour l'ensemble des voyageurs inscrits – un détail pratique à anticiper pour les familles. En cas d'imprévu, le billet non utilisé est remboursable pendant sa période de validité. Et si seul l'aller a été effectué, le trajet retour reste remboursable pendant 61 jours.

Aucune raison de ne pas profiter de cet avantage réel, ouvert à tous, notamment pour partir en vacances dans une période où l'augmentation du prix des carburants rend les trajets en voiture encore plus chers.