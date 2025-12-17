FIFA n'est pas mort : Netflix ressuscite le jeu de foot culte !

Netflix continue les surprises en cette fin d'année. Le géant du streaming vient de nouer un partenariat avec la FIFA, qui débouchera sur la sortie d'un nouveau jeu de foot en 2026, pile pour la Coupe du Monde. La légende revient !

En 2022, les joueurs vivaient un drame : EA Games et la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) mettaient fin à leur partenariat, juste après la sortie de FIFA 23. Depuis, les jeux de football de l'éditeur sortent sous le titre de EA SPORTS FC. Même si cela ne change pas grand-chose en soi, pour beaucoup de joueurs, c'était la mort d'une institution. Mais un nouveau chapitre s'ouvre grâce à un accord surprise entre la FIFA et Netflix, qui va remettre la licence au cœur de l'actualité vidéoludique, en particulier à l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

FIFA 2023 © EA Games - FIFA

FIFA et Netflix : un jeu de football entièrement repensé

Le "N rouge" va ainsi sortir un nouveau jeu FIFA développé par Delphi Interactive, qui sera directement jouable depuis sa plateforme, sur mobile ou sur téléviseur, et ce "juste à temps pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026". Il ne s'agira pas de refaire un énième jeu à la EA Games en apposant le nom de la célèbre franchise. L'entreprise promet qu'il s'agira d'un virage total pour la licence, sur le fond comme sur la forme.

Selon les communiqués, le jeu ne se contentera pas de reprendre les codes des simulations classiques, mais ambitionne de repenser la manière de jouer au football sur écran. Le gameplay sera conçu pour être accessible, avec une prise en main rapide, tout en offrant suffisamment de profondeur pour que les amateurs du ballon rond puissent y trouver leur compte. Une bien jolie promesse, mais extrêmement vague.

"La Coupe du monde de la FIFA sera l'événement culturel de 2026, et les fans pourront désormais célébrer leur passion en faisant entrer le jeu dans leur salon. Nous voulons ramener le football à ses racines avec quelque chose que tout le monde peut jouer d'une simple pression sur un bouton", explique Alain Tascan, President des jeux chez Netflix.

FIFA et Netflix : un partenariat historique pour le gaming

Du côté de la FIFA, il s'agit d'une opportunité de redonner vie à une marque emblématique dans le domaine des jeux vidéo, après des années où elle était associée quasi exclusivement à EA. L'organisation veut établir une présence plus large dans l'univers numérique et toucher des milliards de fans de football à travers le monde. Du côté de Netflix, c'est un moyen de dynamiser son offre de jeux et de profiter de l'énorme engouement médiatique lié à la Coupe du Monde pour attirer et fidéliser les abonnés.

En effet, la plateforme de streaming a déjà développé une section gaming, en proposant des jeux pour mobile – sous Android et iOS – sans surcoût ni publicité. Mais après avoir tâtonné pendant un temps sur la direction à prendre – fallait-il tenter de concurrencer les mastodontes du secteur ? –, l'entreprise s'est finalement rabattue sur un format plus familial, en misant sur le cloud gaming directement sur TV. Reste que le possible rachat de Warner Bros pourrait changer les choses, car Netflix s'emparerait aussi de la section jeu vidéo du studio historique, avec des titres comme Hogwarts Legacy, Mortal Kombat, Batman : Arhkam ou encore les jeux LEGO. Cette histoire est donc à suivre de très près…