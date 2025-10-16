Mangmi Air X : une console portable de rétrogaming et de cloud gaming à moins de 80 euros

Mangmi lance la Air X, une petite console portable dédiée au rétrogaming et au cloud gaming. Avec un écran qui s'annonce prometteur, elle permet d'émuler de nombreux jeux, y compris des titres GameCube et PlayStation 2. Le tout pour moins de 80 euros !

Le secteur des consoles portables est particulièrement porteur en ce moment. Asus et Microsoft viennent d'ailleurs de sortir la ROG Xbox Ally X, PC-console portable très aboutie, qui s'impose comme le nouveau champion de sa catégorie (voir notre test). Mais tout le monde n'a pas les moyens de mettre 900 euros dans ce type de machine ! Heureusement, il existe des appareils pour tous les goûts et tous les coûts, y compris à moins de 100 euros ! C'est le cas de la Mangmi Air X, une petite console tournant sous Android 14 parfaite pour le rétrogaming – elle peut émuler des jeux allant jusqu'à la GameCube, la Wii et la PlayStation 2 – et le cloud gaming – pour des titres plus récents. Et elle ne coûte que 75 dollars à son lancement.

© Mangmi

Mangmi Air X : une console pour émuler de nombreux supports

La Mangmi Air X est une petite console mesurant 20,34 cm de large pour 8,74 cm de haut et 1,68 cm d'épaisseur, pour un poids de 286 grammes. Disponible en trois coloris (blanc, noir et Retro GB), elle se glisse et s'emmène absolument partout. Son aspect un peu "jouet" n'est pas sans rappeler celui de la Logitech G Cloud. Elle reprend une configuration assez classique, avec deux mini-joysticks, une croix directionnelle, des boutons ABXY, quatre gâchettes – à voir si elles ne font pas trop "plastique" au vu du prix – et quatre boutons de contrôle de l'interface. De quoi assurer une prise en main efficace.

© Mangmi

Elle embarque un écran tactile IPS de 5,5 pouces, avec une définition de 1920 x 1080, un rafraichissement de 60 Hz, une luminosité maximale de 450 nits et un format 16:9. Niveau connectique, elle comprend un port USB-C, une prise jack 3,5 mm pour les écouteurs et casques filaires, et un emplacement pour une carte microSD. Des haut-parleurs stéréo sont également de la partie. Enfin, elle prend en charge le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0.

Sous le capot, la Mangmi Air X embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 662 et 4 Go de mémoire vive. Une puce largement dépassée aujourd'hui si on la considère en termes de performance et de puissance pures, mais, pour ce qui est ciblé ici, elle devrait être suffisante tout en permettant de limiter les coûts. 64 Go de stockage ainsi qu'une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide 15 watts – l'entreprise annonce 5 heures d'autonomie – accompagnent le tout. Reste juste à espérer que le système de ventilation ne soit pas trop bruyant.

© Mangmi

Mangmi Air X : du rétrogaming et du cloud gaming abordables

La Mangmi Air X s'utilise avant tout pour le rétrogaming. Il suffit de télécharger divers émulateurs dans la boutique d'applications, puis de récupérer et d'y associer les ROM – les mémoires qui servaient de stockage officiel pour les jeux vidéo – dans le programme pour pouvoir profiter des jeux d'anthologie comme Super Mario, Ninja Gaiden, Food Fight, Final Fantasy… Enfin, "suffit", c'est une façon de parler, car il s'agit tout de même d'une manipulation assez technique qui n'est pas à la portée du premier venu. Donc, pour les débutants et peu doués en informatique, passez votre chemin, sinon c'est la prise de tête assurée ! Rappelons au passage qu'il faut posséder le jeu original pour en profiter sur un émulateur et respecter la législation en vigueur. Dans le cas contraire, il s'agit d'une violation du droit d'auteur.

© Mangmi

L'entreprise met également en avant sa nouvelle console pour le cloud gaming, via les services Xbox ou Nvidia GeForce Now par exemple. Mais à voir si la connexion est assez bonne, comme la console ne prend en charge que le Wi-Fi 5. Mais, si c'est le cas, cela pourrait être une alternative beaucoup moins onéreuse à la Logitech G Cloud. La Mangmi Air X est disponible dès ce 16 octobre au prix de 79,99 $ (environ 69 euros) en trois couleurs. Il est possible de rajouter une carte microSD au moment de l'achat. Attention, le prix de l'appareil passera à 89,99 $ (environ 77 euros) après le 21 octobre. Et pour ceux qui commanderaient avant cette date, l'étui de transport est offert.

© Mangmi

Mangmi étant une toute nouvelle entreprise chinoise, il est difficile d'avoir une idée de sa fiabilité et de la qualité de ses produits. Mais, pour peu que l'on s'y connaisse en émulation ou que l'on soit fan de cloud gaming – si ça tourne bien – et que le constructeur tienne ses promesses, il pourrait s'agir d'un produit très intéressant dans cette gamme de prix.