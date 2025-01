Google va utiliser la fonction Entourer pour chercher dans les jeux

Google va bientôt intégrer à sa fonction "Entourer pour chercher" un bouton "Obtenir de l'aide pour le jeu". Comme son nom l'indique, il facilitera la recherche de solutions lorsque vous êtes bloqué à un niveau.

Entourer pour chercher a été l'une des fonctions phares du lancement des smartphones premium Samsung Galaxy S24. Pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, rappelons qu'elle permet d'entourer une zone de l'écran afin de lancer une recherche Google la concernant. C'est un moyen rapide et pratique d'effectuer une recherche en prenant en compte tout ce qui est présent sur l'écran, ce qui la rend plus pertinente. Google a progressivement étendu l'accès à cette fonction aux smartphones Pixel, et l'entreprise a clairement affiché son ambition d'atteindre le plus d'utilisateurs possibles, en intégrant la fonction à différents services, comme Google Lens par exemple. Android Authority a repéré, dans l'APK de la version 16.0.7 de l'application Google, un nouvel outil baptisé "Obtenir de l'aide pour le jeu", qui faciliterait l'obtention d'aide pour les jeux mobiles.

Entourer pour chercher : une fonction bientôt utilisables dans les jeux mobiles

Cette nouvelle fonction apparaît juste au-dessus de la barre de recherche, en bas de l'écran. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour effectuer une capture d'écran de l'écran de jeu actuel et effectuer une recherche rapide sur Google avec l'image et le texte "Obtenir de l'aide pour ce jeu". Cela pourrait effectivement être un ajout intéressant, car de nombreuses personnes recherchent des guides de jeu lorsqu'elles sont bloquées à un niveau trop difficile ou un boss trop récalcitrant.

© Android Authority

Cependant, cette prochaine implémentation présente quelques particularités. D'une part, le bouton s'affichait pour nos confrères dans toutes les applications à chaque fois qu'ils utilisaient la fonction "Entourer pour chercher". Il semblerait que Google ne parvienne pas à détecter si l'utilisateur exécute un jeu ou une application d'un autre genre, mais cela devrait être corrigé d'ici le lancement officiel de la fonction.

Autre point à améliorer : la qualité de la recherche Google, qui peut inclure des publications Reddit, des vidéos YouTube et d'autres sites Web. Si moteur de recherche ne peut pas reconnaître le contexte exact dans lequel l'utilisateur est bloqué dans le jeu à partir de la capture d'écran, il n'y a pas d'autres choix que d'affiner manuellement la recherche avec plus de texte pour que Google puisse affiner ses réponses, comme le nom du jeu, etc. Reste à voir ce que cela va donner donc.