Nintendo Switch 2 : de premières images de la carte mère apparaissent sur le Web

Une nouvelle fuite vient alimenter l'engouement autour de la Nintendo Switch 2, avec la publication sur Internet de ce qui seraient des photos de la carte mère de la future console. Des informations à prendre avec précautions.

La future console de jeu hybride de Nintendo, la Switch 2, défraie la chronique depuis maintenant deux ans au moins, et les rumeurs sur la machine se sont multipliées à vitesse grand V au cours de l'année 2024 (voir notre article). Forme, taille, écran, stockage, connectique et surtout puissance graphique, tous les aspects de la console font l'objet d'une attention particulière, et la moindre bribe d'information, officielle mais surtout officieuse pour l'instant, est scrutée avec avidité par les joueurs et les commentateurs.

Et justement, un utilisateur de Reddit du nom de MHN1994 vient de remettre une pièce dans la machine, en publiant ce qu'il présente comme étant ni plus ni moins que des photographies de la carte mère de la Switch 2. Sur la page en question du réseau social, on découvre donc trois images, détaillées et en gros plan, de l'un des composants essentiels ce la prochaine console de Nintendo.

Sous réserve que ces clichés soient authentiques, on peut donc en tirer quelques indices sur certaines des caractéristiques matérielles de la future console de Nintendo, et se faire une idée de la puissance de calcul globale de la machine. Au cours des derniers mois, de nombreuses autres fuites d'informations ont déjà offert un aperçu de ce que pourrait offrir la future console de Nintendo, et les présentes images semblent montrer des composants cohérents avec ces conjectures.

Ainsi, on peut apercevoir un circuit graphique floqué de la mention "NVIDIA S TW 24 SNW8VF". Si cette référence ne renvoie à aucune puce connue du constructeur Nvidia, elle semble cependant correspondre à des composants de la génération GeForce RTX 3000, une architecture de cartes graphiques sorties entre 2020 et 2022. Pour se donner un ordre d'idée, et compte tenu des contraintes d'espace, d'autonomie et de refroidissement d'une console portable, cette puce pourrait offrir à la Switch 2 une puissance graphique équivalente à celle d'une PS4 Pro.

On distingue également un module de mémoire vive SK Hynix estampillé "H58GE6AK8B X107 425A", qui ne renvoie pas non plus vers une référence connue du catalogue du constructeur. D'après les conjectures préliminaires des observateurs, il s'agirait d'un module mémoire de 6 Go, et la carte mère en possèderait deux, ce qui porterait sa capacité totale à 12 Go de mémoire vive, rapprochant la Switch 2 des standards actuels en la matière des autres consoles, que sont la PS5 et la Xbox Series.

Derniers éléments déductibles des clichés, la présence de deux ports USB Type-C, l'un situé sur la tranche inférieure pour le raccordement de au dock, et l'autre sur la tranche supérieure permettant de recharger la console lorsqu'elle est posée sur une table ou une surface plane. Un lecteur de carte mémoire est également toujours de la partie, ce qui irait dans le sens de la rétrocompatibilité de la Switch 2 avec les jeux de la précédente machine de Nintendo.

Évidemment, toutes ces informations sont des conjectures qui s'appuient uniquement sur les photos publiées par MHN1994 sur Reddit, et doivent donc être prises pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des rumeurs, en attendant une confirmation de la part de Nintendo. L'attente ne devrait toutefois pas être trop longue, car le constructeur s'est engagé à dévoiler officiellement sa future console avant la fin du mois de mars 2025, pour une sortie probable au printemps prochain, soit huit ans après l'arrivée de la Switch première du nom.