Cadeaux high-tech 2024 : des idées à tous les prix pour les fans de gaming

Vous cherchez un cadeau de dernière minute à offrir à un ou une fan de jeu vidéo ? Voici une sélection de produits et d'accessoires gaming qui ne manqueront pas de lui faire plaisir. Et il y en a à tous els prix !

À quelques jours jours de Noël et des fêtes de fin d'année, il est grand temps de trouver les derniers cadeaux pour vos proches. Encore faut-il trouver quelques bonnes idées pour ne pas tomber à côté… Et si vous voulez faire plaisir à une personne passionnée de jeu vidéo, vous n'aurez que l'embarras du choix, d'autant que les gamers raffolent de produits high-tech, même quand ils en possèdent déjà beaucoup. Pour vous aider dans votre quête et votre course contre la montre, nous vous avons concocté une petite sélection d'appareils et d'accessoires qui nous ont plu et qui pourront toujours vous donner des idées. Rien d'exhaustif donc, mais de quoi faire plaisir à coup sûr : il y en a pour tous els goûts et à tous els prix !

Logitech G Cloud : une console attachante avec une autonomie record

Si vous êtes un adepte du cloud gaming et que vous aimeriez emmener votre console partout avec vous, nous ne pouvons que vous conseiller la Logitech G Cloud ! Entre son design simple, sa légèreté, sa prise en main confortable, son interface intuitive et accessible, son large catalogue de jeux et son autonomie de titan, elle est aussi convaincante qu'attachante ! Et malgré le fait qu'elle dépende en partie du Wi-Fi, elle fait partie des rares consoles du marché qui soit véritablement portable. Et c'est une des moins chères !

Logitech G Cloud Neuf à partir de 279,69 € Occasion à partir de 249,99 € Fnac 329,69 € 279,69 € Voir

Amazon 359,00 € 279,99 € Voir

Rue du Commerce 352,06 € Voir

Darty 392,56 € Voir

Pixmania 395,40 € Voir

Rakuten 395,40 € Voir Rakuten 395,40 € 249,99 € Voir

Amazon 359,00 € 255,75 € Voir

Fnac 329,69 € 279,99 € Voir

Nintendo Switch Lite : une mini console à mini prix

Nintendo Switch Lite Neuf à partir de 169,00 € Occasion à partir de 149,00 € Rakuten 169,00 € Voir Rakuten 169,00 € 149,00 € Voir

Envie de faire plaisir à des jeunes – ou des moins jeunes ? Alors la Nintendo Switch Lite est tout indiquée. Cette mini console portable permet de jouer à tous les jeux de l'incontournable Switch, avec les mêmes performances, mais uniquement sur son écran intégré, et pas sur TV, et sans les manettes détachables. Même si elle commence à atteindre ses limites en terme de puissance, son prix imbattable et son catalogue aux jeux incontournables – et exclusifs ! – en font un excellent cadeau. Et toute la famille pourra s'en servir. En plus, on peut facilement l'emporter partout !

PlayStation 5 Digital Edition : tout l'univers playStation

PlayStation 5 Slim Digital Edition Neuf à partir de 370,91 € Occasion à partir de 374,99 € Rakuten 370,91 € Voir

Darty 374,99 € Voir

Amazon 449,99 € 374,00 € Voir

Fnac 449,75 € 374,75 € Voir

Son-Video 374,00 € Voir

Cdiscount 374,00 € Voir

Leclerc 374,00 € Voir

Micromania 374,99 € Voir

Boulanger 374,99 € Voir

Rue du Commerce 449,99 € Voir Fnac 449,75 € 374,99 € Voir

Rakuten 370,91 € 375,00 € Voir

Reconditionné 449,00 € 394,00 € Voir

Amazon 449,99 € 409,90 € Voir

Si vous préférez l'écosystème et le catalogue de Sony, la PlayStation 5 Slim Digital Edition est une bonne solution pour profiter de la puissance des dernières générations de consoles sans y laisser un rein. Plus compacte que sa grande-sœur, on y trouve un stockage en SSD ultrarapide permettant de faire disparaître les temps de chargement ou presque (moins de 10 secondes en moyenne). Combiné avec un processeur et une partie graphique très puissante, elle gère des effets de ray tracing sait afficher 120 images par seconde en jeu. Là encore, elle ne possède pas de lecteur optique, il faudra donc passer par la boutique dématérialisée de Sony ou souscrire au service PlayStation Plus.

Razer DeathAdder Essential : la souris gaming à tout petit prix

Razer DeathAdder Essential Neuf à partir de 24,20 € Occasion à partir de 17,99 € Darty 24,99 € Voir

Cdiscount 24,20 € Voir

Rakuten 25,40 € Voir

Son-Video 25,22 € Voir

Electro Dépôt 24,98 € Voir

Rue du Commerce 24,33 € Voir

Fnac 39,97 € 28,11 € Voir

Amazon 39,99 € 28,18 € Voir

Pixmania 31,13 € Voir

Materiel.net 29,95 € Voir Rakuten 25,40 € 17,99 € Voir

Cette souris gaming est parfaite pour ceux qui aiment jouer mais ne veulent pas un matériel dernier cri hors de prix. Alors, certes, à ce tarif serré, il faut composer avec du filaire, mais l'ergonomie de la DeathAdder garantit un très bon confort et une excellente précision. Le capteur est supérieur à la grande majorité des souris basiques de bureautique, et il y a cinq boutons programmables. De plus, le logiciel Synapse de Razer permet bien des personnalisations.

Logitech G502 Lightspeed : la souris gaming sans fil par excellence

Logitech G502 Lightspeed Neuf à partir de 62,03 € Occasion à partir de 50,00 € Amazon 159,00 € 62,03 € Voir

Rakuten 69,90 € Voir

Cdiscount 87,00 € Voir

Pixmania 94,61 € 89,62 € Voir

Fnac 158,70 € 89,04 € Voir

Rue du Commerce 88,13 € Voir

Darty 99,90 € Voir

Materiel.net 119,95 € Voir Rakuten 69,90 € 50,00 € Voir

Amazon 159,00 € 62,03 € Voir

Cette souris sans fil fait référence dans le domaine du gaming . Il faut dire qu'ne manque pas d'arguments ! Légère, confortable, elle intègre de nombreux boutons personnalisables, plutôt bien placés. Elle compatible avec la technologie Lightspeed pour une connexion sans fil ultra-optimisée, pour une latence semblable à celle d'une souris filaire, et son capteur optique Hero 16K est extrêmement performant. En plus, elle dispose de jusqu'à 60 heures d'autonomie !

Logitech G Pro X Superlight 2 : la souris gaming pour les pros

Logitech G Pro X Superlight 2 Neuf à partir de 129,99 € Occasion à partir de 111,01 € Amazon 169,00 € 129,99 € Voir

Rakuten 161,21 € Voir

Pixmania 172,86 € Voir

Fnac 179,98 € Voir

Darty 191,55 € Voir Amazon 169,00 € 111,01 € Voir

Il s'agit du modèle par excellence utilisé par les joueurs professionnels au travers de différentes disciplines. Qu'il s'agisse de Counter Strike ou d'un MOBA comme League of Legends, la Pro X Superlight est une des meilleures références. Elle est d'une grande légèreté (62 grammes) et sa latence sans fil est ultra optimisée. Par rapport au modèle précédent, elle intègre l'USB-C pour la recharge, mais aussi des boutons optiques et un capteur plus précis. Quant au logiciel G HUB, il permet de la paramétrer très finement en fonction des jeux et des besoins. De quoi grandement améliorer ses performances de gaming !

Redmagic Cyberbuds DAO TWS : des écouteurs sans fil taillés pour le jeu

Redmagic Cyberbuds DAO TWS Neuf à partir de 173,00 € Cdiscount 173,00 € Voir

Ces écouteurs feront la joie des gamers ! Avec leur design original et leurs finitions de qualité, ils offrent un port confortable, ainsi qu'un son agréable et équilibré. La réduction de bruit active couplée à l'audio spatial permettent de s'immerger complètement, que ce soit dans un jeu ou dans sa musique. Pour les plus compétitifs, la présence d'un dongle permet une très faible latence. Le fonctionnement de ces écouteurs est simple, il n'y a pas besoin de s'embarrasser de manipulations complexes et inutiles, y compris pour la partie logicielle. Une appli dédiée sur Android et iOS permet de les personnaliser complètement et de profiter de plusieurs scénarios.

SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless : le casque grand confort pour gamer

SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless Neuf à partir de 99,93 € Occasion à partir de 93,99 € Darty 99,99 € Voir

Amazon 139,99 € 99,99 € Voir

Fnac 99,93 € Voir

Rakuten 99,99 € Voir

Cdiscount 99,98 € Voir

Leclerc 99,99 € Voir

Boulanger 99,99 € Voir

Rue du Commerce 115,47 € Voir

Pixmania 125,60 € Voir

Materiel.net 139,95 € Voir Amazon 139,99 € 93,99 € Voir

Fnac 99,93 € 99,99 € Voir

Ce casque gaming de milieu de gamme n'a pas à rougir face à des casques plus onéreux. Très confortable tout en restant discret, il offre un son équilibré et de bonne qualité, tout en n'oubliant pas d'intégrer toutes les fonctions nécessaire au gaming, directement pré-enregistrées dans l'application mobile dédiée. Bref, il conviendra pour jouer sur PC et consoles, mais aussi pour écouter sa musique dans les transports. Son gros point fort : son autonomie titanesque de 60 heures !

Meta Quest 3S : le casque idéal pour goûter à la VR

Meta Quest 3S Neuf à partir de 329,86 € Occasion à partir de 318,50 € Darty 329,99 € Voir

Amazon 329,99 € Voir

Fnac 329,86 € Voir

Rakuten 329,99 € Voir

Micromania 329,99 € Voir

Boulanger 329,99 € Voir

Pixmania 423,98 € 418,99 € Voir Amazon 329,99 € 318,50 € Voir

Si vous avez toujours eu envie de vous initier à la réalité virtuelle et la réalité augmentée, le Quest 3S de Meta risque bien de vous satisfaire. Pour un prix très raisonnable, ce casque propose des optiques confortables (il est même possible de conserver ses lunettes sur le nez pour l'utiliser), un poids léger et de très bonnes performances. De quoi profiter de l'immense catalogue de jeux de Meta (l'un des plus fournis à ce jour) et aussi de jouer en réalité mixte, c'est à dire de conserver une vue - en couleur - de votre environnement physique. Un bon outil pour faire ses premiers pas en VR et y prendre goût.