Test SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless : un casque audio gaming épatant

Nouveau fleuron des casques gaming de SteelSeries, l'Arctis Nova 5 Wireless propose de très bonnes fonctions pour le jeu tout en offrant de belles prestations audio pour un usage classique. Un excellent rapport qualité/prix !

Le catalogue de périphériques dédiés au jeu vidéo de SteelSeries ne manque pas de références. Clavier, souris, micro, manettes et, évidemment casques audio, le constructeur danois, qui s'est taillé une réputation solide dans le domaine, propose des produits pour répondre à presque tous les besoins et toutes les bourses. Cette année 2024 est pour lui l'occasion de dévoiler un nouveau modèle de casque, l'Arctis Nova 5 Wireless. Derrière ce nom un peu long se cache un casque gaming milieu de gamme assez discret, polyvalent, avec une double connectivité et une autonomie tout simplement monstrueuse. Petite nouveauté : l'accessoire s'accompagne, pour la première fois, d'une application sur Android et iOS avec plus d'une centaine de préréglages, afin de s'adapter au mieux à la session de jeu, et ce, sur n'importe quel support.

Notons qu'il existe trois versions du casque : le Nova 5, que nous avons testé, le Nova 5P, qui tire davantage sur le bleu, et le Nova 5X, plus porté sur le vert. Ce dernier est le seul modèle compatible avec les Xbox, donc si vous souhaitez une compatibilité universelle, il est préférable de choisir le 5X. Les trois casques de la gamme Arctis Nova 5 sont disponibles au prix unique de 140 €.

© SteelSeries

SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless : l'avis de CCM

Look discret et premium

Très confortable

Son équilibré et de bonne qualité

Faible latence

Basculement simple entre les sources audio

Réglages audio pour plus de 100 jeux

Jusqu'à 60 heures d'autonomie Pas de réduction de bruit

Peu de différences entre les presets de l'appli

Un seul modèle compatible Xbox

SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless : un casque discret et confortable

Bien loin des excentricités habituelles, le design de l'Arctis Nova 5 Wireless est plutôt sobre et qualitatif, à la croisée du casque gaming et du casque audio classique, ce qui permet de l'utiliser aussi en extérieur sans pour autant attirer tous les regards. Il se compose d'un arceau en plastique noir mat avec une plaque de métal à l'intérieur. Il est accompagné d'un bandeau robuste qui se règle sur trois crans, permettant de l'ajuster et de ne pas sentir sur son crâne la pression d'une pièce en plastique. De leur côté, les coussinets en tissu des oreillettes se révèlent bien isolants et très doux. Le tout ne pèse que 265 grammes. L'Arctis Nova 5 Wireless se révèle être un casque vraiment confortable à porter, très léger, à tel point qu'on l'oublie facilement, y compris durant de longues sessions de jeu.

On trouve, sur l'oreillette droite, un port de charge USB-C, pour recharger le casque, un bouton pour allumer le casque et un autre permettant de basculer entre les différents modes de connexion (Bluetooth et 2,4 GHz). Quant au côté gauche, il accueille la molette de réglage du volume, un micro rétractable et un bouton "Silence".

En plus du casque, l'Arctis Nova 5 Wireless est livré avec une série d'autocollants – un ajout de personnalisation sympathique –, un câble de recharge, une rallonge USB-C, ainsi que le fameux dongle 2,4 GHz. Celui-ci est assez large – celui de la version 5X l'est encore plus –, ce qui pourrait s'avérer problématique sur certaines configurations de machines, mais la rallonge permet d'éviter tout problème. Bref, le tout est pratique, discret et polyvalent, rien à redire de ce côté-là.

SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless : un son équilibré avec une très faible latence

Globalement, les basses, les médiums et les aigus sont bien équilibrés. Le casque offre un bon rendu des "détails" sonores qui sont pourtant indispensables dans des parties de jeu réussies. Ainsi, localiser la provenance des tirs ou des pas sur des jeux de tir, comme Call of Duty, se fait sans difficulté – et cela confère un réel avantage sur les autres joueurs ! De même, dans un MMO ou un bon RPG, on peut profiter d'une ambiance sonore complète, qu'elle soit calme et enchanteresse ou épique et nerveuse. La spatialisation est également de la partie et permet de profiter d'un son à 360°, ce qui est très agréable et augmente l'immersion – et permet de cueillir un ennemi qui se faufile dans notre dos au passage. Sans atteindre le niveau de détail de certains modèles plus onéreux, la proposition globale du Nova 5 est tout à fait convaincante, y compris pour une utilisation plus classique.

Un autre point fondamental pour un produit sans fil dédié au jeu est la latence. Depuis un bouton, le casque Arctis Nova 5 permet de basculer d'une connexion 2,4 GHz, grâce au dongle USB-C – la rallonge fournie est d'ailleurs très pratique – à une connectivité Bluetooth 5.3. Si la qualité sonore ne change pas vraiment entre les deux modes, ce n'est pas le cas de la latence. En effet, lorsqu'on connecte le casque en 2,4 GHz, les latences sont quasiment nulles, alors qu'elles sont plus élevées en Bluetooth. Indispensable pour les jeux, comme les FPS, qui demandent de la réactivité ! Le Bluetooth sera plutôt réservé pour une utilisation nomade, sur smartphone par exemple, et pour configurer le casque à l'aide de l'application mobile – nous y reviendrons par la suite.

L'Arctis Nova 5 Wireless peut se connecter en Bluetooth ou par le biais du petit dongle. Si le casque peut se connecter simultanément des deux manières, on ne pourra toutefois avoir qu'une seule source audio en lecture. Ainsi, si on nous appelle durant une session, une petite sonnerie (assez faible) se fait entendre et il suffit d'appuyer sur le bouton pour changer de connexion. Nous pouvons alors répondre à l'appel instantanément et repasser automatiquement sur la console à la fin de celui-ci.

SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless : un micro rétractable qui fait son travail

L'écouteur gauche intègre un microphone à perche, parfaitement dissimulé, qu'il suffit de tirer pour pouvoir le déployer et de rétracter pour le ranger. C'est particulièrement pratique si l'on désire utiliser le casque de façon classique ou que l'on préfère une session de gaming solo. La molette permet d'augmenter ou de réduire le volume directement depuis le casque. Un bouton, situé juste à côté, permet de couper le microphone si besoin.

Le microphone intégré délivre de bonnes performances, avec une captation claire de la voix. Il prend en charge l'audio 32 KHz/16 bits et utilise la réduction du bruit Sonar AI-Powered Noise Cancellation sur PC permet une réduction optimale du bruit bidirectionnelle.

SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless : un logiciel et une application pour tout piloter

C'est la grande nouveauté de l'Arctis Nova 5 Wireless et un des arguments de vente de SteelSeries : l'entreprise a développé une application mobile, baptisée Nova 5 Companion App, disponible sur Android et iOS. Celle-ci donne accès à plus de 100 préréglages audio permettant aux joueurs d'adapter le rendu sonore selon leurs préférences. Grâce à elle, on peut régler le volume, choisir le mode de connexion et la luminosité de la LED du bouton Muet, consulter le pourcentage de batterie, activer ou désactiver le limiteur audio, ou encore passer en mode "Plage étendue", qui réduit la qualité audio du microphone pour augmenter la portée de la connexion sans fil. Surtout, on peut choisir son preset audio parmi plus d'une centaine déjà présents.

Ces presets ont été réalisés avec des équipes eSports comme FaZe Clan ainsi qu'avec différents éditeurs (Ubisoft, Valve, Bungie, Blizzard etc.). Cela permet de choisir le meilleur rendu sonore pour le jeu vidéo auquel on joue. On retrouve les jeux les plus populaires (Fortnite, League of Legends, Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft, Overwatch 2, Roblox, World of Warcraft, Genshin Impact), les derniers AAA dans différents genres de jeu (Tekken 8, Assassin's Creed Mirage, Final Fantasy VII Rebirth, Hogwarts Legacy, Alan Wake II, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Star Wars Jedi : Survivor, Starfield...), mais aussi plusieurs modes de musique (Bright, Clear Vocals, Deep Bass, Punchy) et de film (Clear Dialogue, Immersion). Il est également possible d'importer ses préréglages personnels. Après, il est dommage qu'on ne puisse pas vraiment se rendre compte visuellement de la différence entre chaque preset – pas d'autre choix que de faire confiance au constructeur. Alors ce n'est pas l'argument de force majeur, celui qui va nous faire acheter ce casque plutôt qu'un autre, mais c'est un bonus appréciable. Surtout, il est tout à fait possible de brancher son casque à sa console, via le dongle, et de le régler via l'application, grâce au Bluetooth.

En plus de l'application mobile Nova 5 Companion App, SteelSeries propose le logiciel GG, qui permet de régler les paramètres des différents accessoires du constructeur. Il est composé de quatre parties. La première se nomme Engine et permet de régler certaines options, comme les LED, le microphone, etc. Ensuite, Moments permet d'enregistrer des vidéos pendant les parties. Sonar permet de se concentrer sur le réglage du son. On peut ainsi définir ses sources de jeu, de chat et de microphone via un assistant de configuration, mais aussi appliquer des préréglages ou réaliser soi-même sa configuration par le biais d'un égaliseur paramétrique à 10 bandes très complet. Enfin, SteelSeries 3D Aim Trainers permet de s'entraîner pour augmenter ses capacités de tir. Un logiciel bien plus complet donc, qui saura satisfaire les gamers les plus exigeants – mais qui n'est pas propre à ce modèle de casque en particulier.

SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless : une autonomie absolument titanesque

En termes d'autonomie, l'Arctis Nova 5 Wireless promet une utilisation allant jusqu'à 60 h sans recharge – plus précisément 50 heures avec le dongle 2,4 GHz et 60 heures en Bluetooth. Cela dépend donc des options et du volume sonore. La recharge rapide permet de récupérer 6 h d'utilisation en à peine 15 minutes. Dans les faits, le casque tient facilement une semaine de jeu intensif, voire plusieurs si on est un joueur modéré. Il n'y a absolument pas besoin de se soucier de sa charge, ce qui est très appréciable. Pour charger le casque, un câble USB-C est fourni dans le pack. En revanche, le casque se charge uniquement en 5 V. Notons qu'il est impossible de l'utiliser en filaire, mais ce n'est pas grave car il y a la recharge rapide. Bref, c'est un gros point positif !

SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless : un casque gaming qui a tout d'un grand, sauf le prix

Au final, l'Arctis Nova 5 Wireless est une véritable réussite, un modèle milieu de gamme qui n'a pas à rougir face à des casques plus onéreux. Il profite d'une construction soignée, d'un design sobre et d'un confort de qualité, tout en n'oubliant pas d'intégrer toutes les fonctions nécessaire au gaming pour être un casque de jeu idéal sur PC et consoles, mais aussi un casque audio pour écouter sa musique dans les transports, et ce avec une autonomie incroyable. L'Arctis Nova 5 Wireless ne souffre pas de défaut majeur. L'absence de réduction de bruit n'est pas dommageable à ce prix-là, surtout que les coussins englobent bien les oreilles, suffisamment pour nous isoler.

Si vous cherchez un bon casque gamer, confortable, avec de nombreuses fonctions pré-enregistrées dans l'application mobile, et que vous souhaitez y mettre moins de 150 euros, alors le SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless est fait pour vous. Pour rappel, il est disponible en trois références, dont seule la version 5X est compatible Xbox. Les 5 et 5P ont les mêmes caractéristiques, seul le design pour le bandeau change. Un choix quelque peu étrange, qui complique inutilement la chose. Mais c'est là tout ce qu'on peut réellement lui reprocher.