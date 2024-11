Samsung se lance dans le cloud gaming gratuit avec ses Galaxy

Samsung lance à son tour un service de cloud gaming sur ses smartphones et tablettes Galaxy. Vous pourrez ainsi jouer à des titres mobiles sans avoir besoin de les télécharger. En plus, c'est gratuit !

Le cloud gaming a fini par trouver sa place dans le quotidien des joueurs, grâce à des services comme le Xbox Game Pass Ultimate, le PS Plus Premium, Nvidia GeForce New, Netflix Games et Amazon Luna. Mais un autre acteur entend bien avoir sa part du gâteau. Il s'agit de Samsung qui, après avoir lancé en 2023 son propre service de cloud gaming en bêta sur ses appareils Galaxy, vient de le rendre disponible pour tous aux Etats-Unis – mais il devrait connaître un déploiement mondial par la suite. Il permet aux utilisateurs de jouer aux jeux Android sans avoir besoin de les télécharger.

Samsung cloud gaming : jouer à des jeux Android sans téléchargement

Pour rappel, avec le cloud gaming, l'appareil sur lequel vous jouez ne calcule rien ou presque : il ne sert pratiquement qu'à afficher les images du jeu qui sont calculées à distance, par des serveurs spécialisés, et envoyées en temps réel. En clair, l'appareil ne sert que d'écran et de dispositif de commande. Tous les traitements lourds, qui exigent de puissants processeurs, notamment pour les graphismes, sont réalisés de façon déportée sur les serveurs.

Gaming HUB © Samsung

Alors que la plupart des services de cloud gaming, comme le Xbox Cloud Gaming ou Nvidia GeForce Now, cherchent à exporter les jeux de PC et consoles sur mobile et TV, la plateforme de Samsung se concentre exclusivement sur les jeux Android. Concrètement, il s'agit de cliquer sur un jeu et de le lancer directement, sans avoir besoin de télécharger quoi que ce soit sur son smartphone. Un confort qui devrait particulièrement se faire sentir pour les utilisateurs n'ayant pas beaucoup de stockage ou ayant une puce qui manque de puissance. En plus, le service est totalement gratuit et se fait par le biais de l'application Gaming HUB.

Samsung cloud gaming : un modèle qui séduit les éditeurs

Ce service permet à Samsung de répondre à un défi majeur rencontré par les éditeurs de jeux : acquérir de joueurs dans un écosystème où 80 % des téléchargements sont liés à des campagnes publicitaires. Si celles-ci sont efficaces pour attirer l'attention des utilisateurs, elles finissent par se heurter à un blocage. En effet, une fois qu'ils cliquent sur une publicité, seuls 5 % d'entre eux finissent par réellement installer le jeu sur leur téléphone, souvent à cause de processus complexes d'installation et d'autorisations sur les magasins d'applications. Avec le cloud, ils peuvent lancer une partie en quelques secondes, directement depuis le Galaxy Store, sans téléchargement ni configuration.

Samsung y voit là une véritable révolution qui devrait permettre d'améliorer significativement les performances des campagnes publicitaires. Ainsi, durant la phase de bêta, le taux de conversion du clic à la première session a atteint 50 %, tandis que le nombre d'utilisateurs de Gaming HUB a grimpé de 149 % en Amérique du Nord en un an. Voilà de quoi attirer les éditeurs par milliers !