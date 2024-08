Vous pouvez profiter des jeux Netflix en cloud gaming directement sur vos PC et TV

Netflix poursuit son incursion dans le monde du gaming ! Vous pourrez désormais jouer sur votre téléviseur ou votre PC à dix titres, et ce, sans surcoût ! De quoi faire de la plateforme un véritable acteur du cloud gaming ?

Alors qu'il continue de diversifier ses activités afin de devenir bien plus qu'un géant du streaming, Netflix prépare l'arrivée de jeux vidéo en cloud gaming, directement sur les téléviseurs et les PC ! En effet, la plateforme américaine s'essaie depuis plusieurs années maintenant dans le secteur du jeu vidéo. Elle propose depuis novembre 2021 des jeux pour mobile – sous Android et iOS – sans surcoût ni publicité. Tous les abonnés à la plateforme de streaming, quelle que soit la formule souscrite, peuvent accéder à ce service vidéoludique sans rien payer de plus. Le catalogue contient à ce jour une cinquantaine de titres, dont de petits jeux récréatifs, des titres issus de franchises comme Stranger Things et de véritables petites pépites ayant fait leurs preuves sur PC et consoles, comme Twelve Minutes et Soldats inconnus : Frères d'armes (voir notre article).

Mais si le géant du numérique n'a pas un énorme succès pour le moment, il ne semble pas se décourager pour autant. Changeant de stratégie, la plateforme avait testé en interne en 2023 la possibilité de jouer à ses jeux vidéo sur téléviseur en utilisant un smartphone comme manette. Cependant, le déploiement était réservé au Canada et au Royaume-Uni, et pour deux titres seulement. Le projet semble avancer puisque, désormais, l'Italie, l'Allemagne et la France ont rejoint le programme bêta. Les utilisateurs peuvent désormais profiter de dix titres depuis leur PC ou leur TV connecté.

Jeux Netflix : une dizaine de titres compatibles

Pour accéder au catalogue vidéoludique depuis la version Web de Netflix, vous devez impérativement utiliser Google Chrome ou Microsoft Edge pour voir apparaître l'onglet dédié aux jeux sur la page d'accueil. Pour pouvoir profiter pleinement de votre session de gaming, il est recommandé de posséder une connexion Internet stable avec des vitesses de téléchargement d'au moins 10 Mbit/s. Bref, tout le monde devrait pouvoir facilement en profiter. En ce qui concerne les Smart TV en revanche, outre la connexion stable, il faut malheureusement posséder l'un des appareils suivants :

Amazon Fire TV

Chromecast avec Google TV

Smart TV LG

Smart TV Samsung

Nvidia Shield

Appareils Roku

Appareils Xfinity 4K

Appareils Xumo

Dans le cas où vous posséderiez un de ces modèles, vous devrez alors télécharger l'application Netflix Game Controller sur iPhone ou iPad ou l'application Netflix classique sur Android qui feront office de manette de jeu.

Dix titres sont actuellement disponibles, dont certains valent le coup :

Infernax

OXENFREE

Link Twin

Mole Gem Mayhem

Reigns

Reigns : Three Kingdoms

Rocket

Story Warriors : Fairy Tales

The Almost Gone

Underwatermelon : Fruit Merge

Nous vous recommandons particulièrement Oxenfree, un sublime thriller surnaturel qui raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui ouvre malencontreusement une faille spectrale. Vous suivez Alex et son demi-frère Jonas qui, équipés d'une radio pour résoudre des puzzles, cherchent à sortir de ce terrible cauchemar. Le jeu possède une esthétique absolument magnifique – avec des personnages en 3D naviguant dans un monde en 2D –, une bande-son magistrale, un scénario complexe – dans le bon sens du terme – et des dialogues à choix multiples entièrement doublés en anglais. Les deux titres de la série Reigns sont également très bons et devraient vous tenir occupé un bon moment.