Test Logitech Astro A50 X : le casque audio ultime pour jouer (et bien plus)

Nouveau fleuron des casques gaming de Logitech, l'Astro A50 X se distingue par son excellente qualité sonore, sa latence ultra faible, ses fonctions de streaming et, surtout, son système exclusif de bascule entre sources. Un modèle haut de gamme pour gamers exigeants.

Le catalogue de périphériques dédiés au jeu vidéo de Logitech ne manque pas de références. Clavier, souris, micro, manettes et évidemment casques audio, le constructeur suisse, qui s'est taillé une réputation solide dans le domaine, propose des produits pour répondre à presque tous les besoins et toutes les bourses.

Comptant déjà une vingtaine de références, sa gamme de casques audio gaming s'est enrichie récemment d'un nouvel arrivant, l'Astro A50 X, dernière itération de son modèle le plus haut de gamme. Avec un prix public officiel de 399 €, il affiche clairement son positionnement premium.

© Logitech

Destiné à un public exigeant, ce casque-micro sans-fil ne manque cependant pas d'atouts pour justifier son tarif élevé : outre son rendu sonore assez bluffant, sa latence imperceptible, son ergonomie pensée pour le jeu et le streaming, il offre un système de commutation instantanée entre trois sources audio, permettant de passer à la volée d'un PC à une PlayStation ou une Xbox. Un dispositif exclusif et pratique, conçu pour les les joueurs équipés de plusieurs appareils.

Nous avons pu tester l'Astro A50 X durant plusieurs semaines et nous faire une opinion sur les promesses et les nombreuses qualités de ce casque-micro, qui offre des prestations sonores et fonctionnelles franchement épatantes.

Logitech Astro A50 X : l'avis de CCM Excellent rendu sonore, en jeu comme en musique

Léger, confortable et ergonomique

Bascule à la volée entre sources

Latence ultra faible

Connectique complète

Nombreux réglages logiciels

Ensemble assez encombrant

Aucun câble HDMI fourni

Utilisation nomade impossible même en Bluetooth



Logitech Astro A50 X : un casque léger, confortable et ergonomique

La première impression que donne l'Astro A50X une fois sorti de sa boite ne lui rend pas forcément justice. La structure tout en plastique, brillant à certaines endroit, donne de prime abord un sentiment de produit cheap. Mais il en n'en est rien. Le casque s'avère en réalité robuste et léger, et l'on ne décèle aucun craquement inquiétant lors de sa manipulation.

L'arceau de tête est fait d'un plastique semi-rigide qui lui permet de s'adapter facilement à n'importe quelle forme de tête, la hauteur peut être réglée très précisément grâce aux deux axes verticaux sans cran, et les coussinets en tissu des oreillettes se révèlent bien isolants et très doux. Quant au micro, son bras articulé est fait du caoutchouc déformable qui permet d'adapter parfaitement sa position.

La station d'accueil est du même acabit, faites d'un plastique un peu quelconque mais qui semble solide et ne souffre pas de jeu ou de marques d'assemblage disgracieuses. L'Astro A50X est un casque vraiment confortable à porter, bien plus léger que son gabarit ne le laisse penser, qu'on met sur la tête qu'on oublie facilement même durant de longues sessions de jeu ou d'écoute.

Enfin, sa prise en main s'avère simple et intuitive. Tous les contrôles sont placés sur la tranche arrière de l'oreillette droite, avec un interrupteur pour allumer ou éteindre le casque, le commutateur pour changer de source audio à la volée, le bouton d'activation du Bluetooth. La face extérieure de l'oreillette droite est elle-même un bouton permettant d'ajuster le mixage entre le volume du contenu et de la voix, en fonction des besoins.

Logitech Astro A50 X : un rendu sonore d'excellente qualité

S'agissant d'un casque orienté gaming, on pouvait craindre un rendu audio exagéré et déformé pour être flatteur à l'oreille, mais il n'en est rien : l'Astro A50 X brille particulièrement par ses qualités sonores. La restitution du son est remarquablement bien équilibrée, avec une très large descente dans les graves, qui restent étonnamment précis et réactifs. Les basses ronronnement chaudement mais ne bavent pas, et les sons d'impact comme les grosses caisses de batterie cognent fortement et proprement. Le centre du spectre sonore est également choyé, avec des voix claires et intelligibles en toute circonstance, et les haut-mediums comme les aiguës traversent sans encombre la scène sonore sans devenir criards ni sibyllins.

La spatialisation sonore n'est pas en reste non plus, avec un panoramique très large et une excellente répartition dans l'espace permettant de localiser facilement et précisément les différentes sources. Le tout est particulièrement agréable dans les jeux, où il n'est pas rare d'avoir envie de se retourner lorsqu'on perçoit un bruit provenant de "derrière" soi ou d'avoir l'impression qu'un son provient de la pièce d'à côté. Enfin la puissance de sortie maximale s'avère assez élevée et, en tout état de cause, largement suffisante pour profiter agréablement de tout type de contenu, qu'il s'agisse d'un jeu d'action ou d'un concert.

Sans aller jusqu'à le qualifier de casque de studio, ce qui serait exagéré, l'Astro A50 X se montre donc suffisamment précis, puissant et polyvalent pour profiter avec plaisir à la fois de jeux, de musique, de films ou de séries, et s'atteler confortablement à des tâches comme le montage vidéo ou même à un peu de musique assistée par ordinateur.

Logitech Astro A50 X : un système de sélection de sources astucieux

La spécificité de l'Astro A50 X, qui constitue donc l'un de ses principaux arguments de vente, est la présence du fameux système de commutation instantanée entre plusieurs appareils, en l'espèce deux consoles de jeux et un PC.

L'idée est de raccorder par câble les différentes machines à la station d'accueil, elle-même branchée sur l'écran en HDMI. Une fois le câblage et la configuration logicielle effectués, il devient alors possible de basculer à la volée entre les trois sources sonores par une simple pression sur un bouton situé sur l'oreillette droite du casque. On peut ainsi passer aisément du son de son PC à celui de sa PlayStation ou de sa Xbox, sans devoir appairer le casque en Bluetooth à chaque fois.

Le système est ingénieux et se révèle vraiment pratique une fois en place, mais il souffre tout de même de quelques contraintes et limites. Tout d'abord, son installation génère un beau fouillis de câbles : chaque appareil doit être raccordé à l'arrière de la station d'accueil, avec un câble USB et un HDMI par console, un câble USB pour le PC et l'alimentation et enfin un câble HDMI pour la sortie vers l'écran. Rien de rédhibitoire en soi avec un peu de rangement, mais gare aux allergiques des câbles apparents qui traînent derrière le bureau ou le meuble TV.

Ensuite, pour pouvoir relier ses différentes machines et basculer de l'une à l'autre instantanément, celles-ci doivent toutes être branchées par câble à la station d'accueil, donc se trouver dans la même pièce et être utilisées sur le même écran. Impossible de profiter de la commutation instantanée si les consoles se trouvent dans le salon branchées au téléviseur et le PC dans le bureau sur un moniteur. C'est une contrainte technique logique qu'il serait malhonnête de reprocher à ce casque, mais qu'il faut bien avoir à l'esprit au moment de l'achat, pour éviter une petite désillusion à la première utilisation.

Enfin, ce système de bascule à la volée entre trois sources sonores, qui fait la force de l'Astro A50 X et justifie en partie son prix élevé, est aussi ce qui peut en freiner l'achat. Tirer le plein potentiel de ce casque est conditionné au fait de posséder plusieurs consoles de jeux et au moins un PC, tous branchés au même écran, ce qui est un cas de figure bien particulier. Ainsi la fonction star de ce casque le destine-t-il plutôt à un public de niche, comme les streamers ou les joueuses et joueurs dotés d'une installation complète dans un bureau. Pour les familles et les joueurs occasionnels, qui répartissent souvent leurs appareils entre plusieurs pièces, le système perd de son intérêt.

Logitech Astro A50 X : une latence exemplaire et une connectique complète

Autre point fondamental pour un produit sans fil dédié au jeu : la latence. Et en la matière, l'Astro A50 X fait des merveilles. Le casque utilise la même technologie de communication sans-fil que d'autres produits du constructeur que nous avions déjà testé, comme le clavier G PRO X TKL ou la souris G PRO X Superlight 2. Baptisée Lightspeed, cette connexion sans-fil offre une latence extrêmement faible et totalement imperceptible pour le commun des mortels.

En matière de connectivité sans-fil, le casque dispose également du Bluetooth, ce qui permet de l'appairer avec un quatrième dispositif, comme un téléphone portable, une tablette, un PC-console portable ou même une Nintendo Switch. Et bonne nouvelle, la connexion Bluetooth peut fonctionner simultanément avec la connexion Lightspeed, pour ouvrir un tchat vocal sur son téléphone pendant une partie sur sa console par exemple, et les deux entrées audio peuvent être mixées. En revanche, le casque doit être connecté à la station d'accueil pour toute lecture audio, même en Bluetooth, et doit donc toujours se trouver à portée de la base. Impossible donc de l'utiliser comme un casque nomade.

Dernier point intéressant, le constructeur a pensé à équiper le casque d'un port USB-C située sous l'oreillette droite. Sa fonction n'est pas d'envoyer ou de recevoir de l'audio, mais de permettre la recharge filaire du casque pendant son utilisation, afin d'éviter les interruptions lorsque la batterie se vide durant les longues sessions de jeu ou d'écoute. Un petit ajout anodin, mais bien pratique.

En revanche, difficile de faire l'impasse sur l'un des gros manques de l'Astro A50 X, ou plutôt de ses accessoires. Comme expliqué dans la partie précédente, le système de changement de source audio à la volée nécessite de raccorder chaque appareil à la station d'accueil avec un câble HDMI et un câble USB, et la station elle-même à l'écran avec un câble HDMI. Et Logitech n'en fournit aucun avec son produit. Seuls sont présent deux câbles USB, destinés au chargeur et à la PlayStation 5. Le constructeur justifie cette absence par le fait que chaque appareil est normalement livré avec son propre câble HDMI (écran, console), ce qui peut s'entendre, mais fait tout de même un peu mesquin pour un casque haut-de-gamme. À ce prix, Logitech aurait vraiment pu inclure quatre câble HDMI 2.1 dans son emballage, afin de donner à l'acheteur un véritable sentiment de produit premium.

Logitech Astro A50 X : des fonctions taillées pour le jeu et streaming

En plus de toutes ces caractéristiques physiques, l'Astro A50 X offre une panoplie très complète de fonctions et de paramètres logiciels, clairement orientés pour le jeu compétitif et la diffusion de contenu en direct. Tous ces réglages sont accessibles via l'application maison Logitech G HUB, à télécharger et installer sur son PC. On notera ici que le constructeur continue de répartir la gestion de ses périphériques bureautique et gaming entre deux logiciels (Logi Options+ et Logitech G HUB donc), ce qui est un peu pénible si, comme nous, vous utilisez des produits des deux catégories.

Ceci mis à part, l'application dédiée à l'Astro A50 X se montre complète et ergonomique. On y trouve un égaliseur pour la sortie et l'entrée audio, avec des préréglages de base et la possibilité d'en créer des personnalisés, un noise gate pour le micro et toute une section pour le routage du son, pour mixer précisément le volume de la voix et des contenus. Des options clairement destinés aux streamers. Et comme toujours avec les applications de chez Logitech, il est possible de créer des profils spécifiques, associés à un jeu ou un programme en particulier, afin d'enregistrer et de recharger instantanément un ensemble de réglages lors de son lancement.

Logitech Astro A50 X : un casque haut-de-gamme polyvalent

Logitech Astro A50 X Neuf à partir de 399,99 € Amazon 399,99 € Voir

Boulanger 399,99 € Voir

Au bout du compte, il est difficile de bouder son plaisir avec l'Astro A50 X. Ce casque délivre des performances audio de haute volée, avec une puissance de sortie amplement suffisante et surtout un équilibre sonore étonnamment juste pour un produit estampillé gaming. Malgré cette catégorisation, la justesse de son rendu le rend parfaitement adapté pour profiter pleinement de différents contenus, et son confort une fois posé sur la tête autorise de longues sessions de jeu et d'écoute. Son ergonomie bien pensée et ses nombreuses fonctions dédiées à l'égalisation et au mixage des sources sonores en font un compagnon idéal pour le jeu en ligne ou le streaming, et son système de basculement instantané entre différents appareils est une vraie bonne idée qui apporte beaucoup de souplesses au quotidien.

Malgré ses quelques défauts, comme la mise en place un peu encombrante et l'absence difficilement justifiable des câbles HDMI nécessaires au branchement dans la boite, l'Astro A50 X tient bien ses promesses et coche toutes les cases d'un casque sans-fil haut-de-gamme taillé pour le jeu, mais pas que. Si vous cherchez un casque-micro de qualité pour jouer et que vous disposez du budget nécessaire, la seule question à vous poser pour savoir si l'Astro A50 X est pertinent pour vous est celle de votre configuration matérielle. Si vous n'utilisez qu'un seul appareil à la fois, comme un PC ou une console, alors un autre modèle moins cher de la gamme Astro sera peut-être plus judicieux.

En revanche, si vous disposez d'une installation comprenant au même endroit votre ordinateur de travail et de jeu ainsi que vos différentes consoles, alors ce casque vous apportera sans aucun doute un confort d'utilisation bienvenue, en plus de toutes ses qualités sonores. Et en définitive, même son tarif élevé n'est pas si exorbitant, si on le compare à des casques audio d'autres grands fabricants de matériel électronique ,comme Apple ou Samsung, qui propose des références tout aussi onéreuses mais offrant de fonctions et d'options.