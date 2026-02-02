Le DAB+ remplace la FM : pourquoi il faut adopter la radio numérique à la maison et en voiture

Si vous aimez écouter la radio, il est grand temps de passer au DAB+. Cette norme numérique continue de se déployer largement en France. Et elle offre un son de bien meilleure qualité que la vénérable FM.

Même si elle souffre de plus en plus de la concurrence d'Internet, et notamment des réseaux sociaux, la radio reste un média très populaire. Selon Médiamétrie, elle attire encore près de 40 millions d'auditeurs chaque jour en France, toutes stations confondues. Que ce soit à la maison ou plus encore en voiture, nous sommes nombreux à "allumer le poste", le matin pour avoir des information fraîches ou au cours de la journée, pour suivre une émission ou simplement écouter de la musique. Et il faut reconnaître que la radio présente plusieurs avantages. Non seulement elle est gratuite, mais, en plus, elle n'accapare pas toute toute notre attention : contrairement aux écrans, on peut en profiter tout en faisant autre chose (cuisine, ménage…) ou même en travaillant !

Toutefois, malgré ses qualités, la radio n'a pas eu le même traitement que l'image, qui occupe une part toujours plus importante dans notre société. Et alors que la télévision est passée depuis bien longtemps au numérique avec la TNT et le streaming, c'est encore l'analgique qui domine sur les ondes, avec la FM (ou modulation de fréquence), toujours largement employée dans l'Hexagone.

Mais cette époque est désormais révolue avec le déploiement progressif du DAB+ (pour Digital Audio Broadcasting en anglais, ou diffusion audio numérique en français). Derrière cet acronyme se cache tout simplement une norme internationale de radio numérique terrestre, utilisée depuis plusieurs années en Europe, en particulier au Royaume-Uni et en Allemagne, norme qui se généralise lentement, tardivement et discrètement en France. Mais qui remplacera complètement la vénérable FM en 2033.

© Arcom

Ses principaux atouts ? D'abord, un son de meilleure qualité qu'en FM, grâce à un encodage en AAC (un format similaire au MP3) qui supprime souffle et parasites. Ensuite, la possibilité de faire passer de nombreuses informations non sonores, comme le titre d'une chanson, le nom d'un artiste, ou la pochette d'un disque. Enfin, comme la FM et les autres technologies hertziennes, le DAB+ est totalement gratuit : il n'y a pas besoin de payer un quelconque abonnement ni même d'utiliser Internet ou un réseau de téléphonie mobile pour recevoir la radio ne numérique !

Et la bonne nouvelle, c'est qu'après des débuts confidentiels, cette technologie commence vraiment à se généraliser en France, comme on peut le constater sur la carte de déploiement publiée par l'Arcom (l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique). En effet, de nombreux émetteurs ont basculé en DAB+ ces derniers mois pour couvrir de plus en plus de régions dans l'Hexagone. De nombreuses stations nationales populaires, publiques (France Inter, France Info, FIP, France Bleu…) et privées (RTL, Europe 1, NRJ, Rires et Chansons, BFM...) sont déjà disponibles en DAB+ dans certaines zones. Il suffit de vous rendre sur le site DABplus pour voir la liste des stations que vous recevez dans votre ville.

Attention toutefois : si le DAB+ est bien gratuit, il faut investir dans de nouveaux récepteurs radio pour en profiter car les modèles FM ne sont pas compatibles avec cette norme numérique – c'était exactement la même chose pour les téléviseurs lors de l'arrivée de la TNT. Pas de souci en voiture : depuis 2020, tous les véhicules neufs sont équipés en standard d'un autoradio compatible DAB+ comme le stipule un règlement européen. Pour les modèles plus anciens, on trouve des autoradios complets, avec DAB+ et USB, pour moins de 50 euros sur les boutiques en ligne comme Amazon.

De la même façon, à l'instar des postes radio traditionnels, il existe aujourd'hui de très nombreux modèles de récepteurs portatifs autonomes et de tuners hifi compatibles DAB+ à des tarifs très raisonnables, avec des premiers prix autour de 30 euros. Aucune raison donc de se priver de cette technologie qui remplacera bientôt la vénérable FM sur nos ondes.