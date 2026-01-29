Oubliez Gmail, Outlook et Yahoo : ce mail français gratuit remplace les services américains

Alors que les tensions avec les États-Unis mettent en évidence notre dépendance aux GAFAM, cette messagerie électronique gratuite française apparaît comme une excellente alternative à Gmail, Outlook, Yahoo et consorts.

Avec ses ambitions expansionnistes de plus en plus affirmées à l'encontre du Groenland et ses multiples déclarations moqueuses et hostiles à l'égard de son allié historique, Donald Trump s'est mis à dos une partie des citoyens européens. Cela a entraîné une véritable prise de conscience sur le fait que nous dépendons énormément des applications et services des GAFAM, alors que ces derniers ne cessent de multiplier les signes d'allégeance à l'égard de leur souverain, ce qui fait craindre pour la sécurité de nos données et notre souveraineté numérique. Certains vont même jusqu'à appeler au boycott des grandes plateformes et services numériques !

Les tensions géopolitiques entre l'Europe et les États-Unis ont ravivé l'intérêt des utilisateurs envers les services et solutions européens, donnant à certains d'entre eux une visibilité bienvenue. C'est le cas de cette messagerie électronique française, qui enregistre une accélération inédite des ouvertures de comptes et des abonnements. C'est bien simple, elle a enregistré 170 % de souscriptions d'abonnements en plus entre le 12 et le 19 janvier par rapport à la moyenne de fin 2025, puis 300 % de plus entre le 19 et le 26 janvier. Une dynamique qui touche aussi bien les particuliers que les entreprises et les collectivités.

Cette messagerie électronique, c'est Mailo, un service français héritier de NetCourrier et fort de 27 ans d'existence. Elle se positionne comme une solution éthique et respectueuse de la vie privée, puisqu'elle ne lit, ne vend et n'exploite pas les données personnelles de ses utilisateurs. Les données sont stockées sur des serveurs sécurisés en France, ce qui évite l'application de législations extraterritoriales comme celles des États-Unis. Le service s'adresse à différents publics : particuliers, familles avec enfants (Mailo Junior), écoles (Mailo Edu) mais aussi professionnels (Mailo Pro).

© Mailo

Ce webmail made in France est pour le moins complet, puisqu'il regroupe une messagerie e-mail, un agenda, un carnet d'adresses, un espace de stockage de documents et photos, des outils de partage et des options d'organisation, comme des notes ou des flux RSS. Il propose les fonctions de sécurité indispensables, comme l'authentification à deux facteurs, le chiffrement PGP, un filtre antispam et antivirus intégré, et la possibilité de synchroniser ses mails, contacts et calendriers via les protocoles standards avec des clients externes.

Mailo est utilisable avec n'importe quel navigateur Web, ainsi qu'avec l'application mobile du même nom, disponible sur Android et iOS. Pour les particuliers, le service propose plusieurs formules, dont une gratuite avec publicité qui donne notamment accès à 1 Go de stockage pour les e-mails, 500 Mo pour les documents et photos, et 5 alias. La formule payante, Mail Premium, ne coûte qu'un euro par mois et offre 20 Go pour les e-mails, 5 Go pour les documents et photos, 100 alias et une adresse mail à vie.