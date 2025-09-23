Ce réglage sur les téléviseurs rend l'image vraiment affreuse - Il faut le désactiver

Sur la plupart des téléviseurs modernes, une option d'image est activée par défaut. Et le problème, c'est qu'elle dénature tout ce que vous regardez, surtout dans les films et les séries ! Mieux vaut la désactiver d'emblée.

Depuis que les écrans plats ont remplacé les vieux modèles cathodiques, nous disposons tous – ou presque – de magnifiques téléviseurs dans nos salons. Des appareils modernes, bardés de technologies, qui affichent des images de très haute qualité, en haute voire en très haute définition (Full HD ou 4K) pour profiter pleinement des contenus proposés par les chaînes télé et les plateformes de streaming.

Toutefois, et aussi curieux que cela paraisse, la plupart des utilisateurs gâchent ce plaisir à cause d'un simple oubli. Ou plutôt; d'une ignorance. Et en négligeant un réglage élémentaire, ils regardent une image affreuse, même quand ils ont dépensé une somme coquette pour s'offrir un téléviseur dernier cri et, souvent, de grande taille.

De fait, alors qu'il ne viendrait à l'esprit de personne de conduire une voiture sans ajuster le siège et les rétroviseurs, la majorité des consommateurs utilisent leur téléviseur tel qu'il est à la sortie du carton, en se contentant simplement d'effectuer la recherche des chaînes TV. Or, bien souvent, les réglages d'usine sont mauvais. Bon nombre de téléviseurs sont réglés par défaut sur un mode "vif", avec une luminosité poussée à fond et des couleurs saturées – par exemple sur le vert des pelouses, complètement artificiel. Des valeurs exagérées, qui peuvent flatter en magasin, mais qui dénaturent complètement l'image avec des couleurs surnaturelles et une image éblouissante – au sens propre ! – qui augmente inutilement la consommation électrique, en alourdissant la facture.

© LG

Ce problème est très facile à corriger. Il suffit d'aller dans les réglages du téléviseur à l'aide de la télécommande et du menu associé, d'ouvrir la section consacré à l'image et de choisir un mode plus adapté, de type "standard", "doux" ou "cinéma" – les noms varient selon les marques. Le mieux étant encore d'ajuster individuellement la luminosité, le contraste et les couleurs, en mode "utilisateur" : l'opération ne prend que quelques minutes et on obtient une image plus naturelle, moins tapageuse et moins fatigante, même si elle semble moins flatteuse de rime abord.

Mais il y a bien pire encore. La plupart des téléviseurs actuels disposent d'une fonction censée améliorer la fluidité des images. Pour faire simple, ils ajoutent des images artificielles, calculées par leurs circuits électroniques et intercalées avec les images diffusées. Ce procédé que l'on trouve sur les téléviseurs 100 et 120 Hz augmente ainsi le débit en affichant 100 ou 120 images par seconde au lieu des 50 ou 60 habituelles. Il améliore effectivement la fluidité sur les scènes avec des mouvements rapides. Mais il n'est réellement utile que pour un seul type de contenu : le sport. C'est là qu'il permet de bien suivre des actions, et notamment des mouvements de balle au football ou au tennis.

Mais dans tous les autres cas, il produit une image affreuse ! Il génère un effet visuel avec des images trop nettes et totalement artificiel, comme si tout était filmé avec un caméscope : un effet qui donne un rendu vidéo, comme dans les "soap opera" et les "tele novellas". Et s'il est vaguement tolérable sur les journaux d'actualités et certaines émissions télé, ils est absolument insupportable sur les films et les séries à cause de ce rendu surréaliste très désagréable qui dénature les contenus originaux, souvent filmés à 24 images par seconde. Et le hic, c'est que cette fonction est généralement activée par défaut et que personne n'y touche !

Fort heureusement, il est possible de la désactiver très facilement. C'est même la première chose à faire sur un nouveau téléviseur. Là encore, il faut aller dans les réglages du TV, dans la section consacrée à l'image. L'option porte des noms divers selon la marque (TruMotion chez LG, Movie Plus chez Samsung, Motionflow chez Sony, Natural Motion chez Philips, etc.) et elle se niche souvent dans les réglages dits "avancés" ou les options.

Vérifiez ce qu'il en est sur votre téléviseur et désactivez cette option inutile, sauf si vous regardez exclusivement du sport. Vous verrez : vos films et vos séries seront bien plus beaux !