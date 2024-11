Connaissez-vous le prénom de ce célèbre personnage de série TV ?

Tout le monde connaît Columbo, le célèbre lieutenant héros de la série TV du même nom. Mais ce personnage culte est encore entouré de nombreux mystères amusants, à commencer par son prénom.

Ah, le lieutenant Columbo… Tout le monde connaît ce personnage culte de la télévision qui a marqué plusieurs générations de téléspectateurs avec son air ahuri, ses vêtements froissés, ses remarques décalées et sa façon de poser des questions "innocentes" pendant ses enquêtes. Pourtant, malgré ses innombrables apparitions à l'écran– la série compte 69 épisodes produits entre 1971 et 2003 et diffusions encore aujourd'hui –, un détail reste mystérieux : son prénom. Et ce n'est pas le seul à son sujet, car plusieurs éléments flous entourent la vie du génial policier, toujours débraillé et maladroit.

Le principe de la série, qui n'a jamais changé depuis le téléfilm qui a servi de pilote, est déjà très original. D'une part, on assiste au meurtre dès le début et on connaît d'emblée du coupable. De l'autre, l'intrigue se déroule toujours dans des milieux aisés, et c'est Columbo, un policier de souche très populaire qui résous l'énigme, tel un héros rétablissant une certaine justice sociale. Deux caractéristiques qui ont grandement participé au succès de la série.

Mais c'est incontestablement sa personnalité hors norme qui a rendu le personnage aussi populaire. À première vue, Columbo est loin de correspondre à l'image du détective idéal : un imperméable beige usé qu'il semble ne jamais quitter, un cigare malodorant collé aux lèvres, une Peugeot 403 cabriolet qui a tout vu, et une obsession pour les petits détails que personne ne remarquerait. On pourrait croire que Columbo, avec son apparente confusion, est un policier incompétent, mais c'est tout le sel du personnage et de la série : il résout toujours ses enquêtes avec brio, grâce à son esprit affûté et sa fausse maladresse.

© TF1+

Peter Falk, l'acteur qui incarne le célèbre lieutenant, a fortement contribué à forger ce personnage. Ainsi, le comédien portait ses propres vêtements dans la série, notamment son fameux imperméable et ses chaussures. Et c'est lui qui a choisi sa voiture dans une casse ! Surtout, il a donné une réelle densité humaine à Columbo avec ses comportements incongrus et ses anecdotes souvent très drôles, en entretenant un savant mystère autour de sa vie privée.

Columbo fait ainsi très souvent référence à sa famille dans ses aventures. Il parle sans cesse de sa femme, qu'on ne voit jamais à l'écran, ajoutant une aura de mystère autour de ce personnage insaisissable – même si Shera Danese, la véritable épouse de Peter Falk, apparaît dans quelques épisodes ! Et il évoque volontiers son grand-père qui fabriquait du vin dans la cave familiale, son père qui lui a appris à jouer au billard, son beau-frère ou encore un cousin au fil de ses diverses anecdotes. Difficile toutefois de savoir ce qui est vrai ou ce qu'il invente pour ses enquêtes.

Mais revenons à ce qui nous intéresse ici : son prénom. Si vous avez suivi la série de près, vous avez peut-être remarqué que jamais personne ne l'appelle par son prénom. Enfin, presque jamais. Dans un épisode, un vétérinaire s'adresse à lui en l'appelant Bob (mais seulement dans la version française !). Mais des fans très attentifs ont également repéré que son badge de police est au nom de Frank Columbo, lors d'une scène particulièrement fugace.

Alors, s'appelle-t-il vraiment : Bob ? Frank ? Ou encore autre chose ? En fait, peu importe ! Car au même titre que le nom de famille de la série Malcolm, le mystère du prénom de Columbo entretient la légende de ce personnage aussi imaginaire qu'attachant.