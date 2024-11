Cette fonction peu connue protège votre carte bancaire sans la bloquer définitivement

Faire opposition sur sa carte bancaire est un moyen efficace mais contraignant pour protéger son compte. Avant d'en arriver à cette extrémité, une autre fonction de sécurité de votre banque pourrait vous éviter des démarches.

La carte bancaire est de loin la cible privilégiée des escrocs et des malfaiteurs en tout genre. Parmi les diverses fraudes aux moyens de paiement, cet instrument cumule à lui seul 40 % des opérations illicites, pour un total de 496 millions d'euros en 2023. La carte bancaire est donc un objet précieux et sensible, auquel il faut faire particulièrement attention.

En cas de perte, de vol ou de piratage, le bon réflexe est de contacter immédiatement sa banque afin de faire opposition sur sa carte dans les meilleurs délais. Mais cette opération présente toutefois un inconvénient : elle est irréversible et nécessite de commander une toute nouvelle carte. Et en attendant de la recevoir, les achats du quotidien sont compliqués.

Or, il arrive parfois que nous ne retrouvions plus une carte bancaire, sans être certain de l'avoir perdue ou qu'elle ait été volée. Ou encore que nous repérions un paiement étrange sur notre relevé de compte, mais sans être certain qu'il s'agisse d'une opération frauduleuse. Dans ces cas de figure, faire opposition sur sa carte peut alors être disproportionné.

En effet, il arrive parfois qu'on se fasse une belle frayeur en étant incapable de remettre la main sur sa carte bancaire, avant de finalement la retrouver au fond d'un sac ou sous un tas de courrier. Ou bien qu'on s'angoisse durant des jours devant une opération étrange sur son compte, avant de se souvenir qu'on a souscrit à un service quelconque le mois dernier.

En cas de doute, pour éviter d'enclencher la lourde machinerie de l'opposition et ses conséquences, il existe une autre solution qui offre les mêmes protections mais n'est pas définitive : la suspension temporaire. Cette méthode permet de bloquer temporairement toutes les opérations liées à une carte bancaire (retrait, paiement en magasin ou sur Internet).

Par rapport à l'opposition classique, elle présente plusieurs avantages : le suspension temporaire peut s'effectuer instantanément et à tout moment, de jour comme de nuit, sur smartphone depuis l'application de sa banque, ou sur un ordinateur depuis son espace client en ligne. Et si par la suite vous retrouvez votre carte, ou que les opérations suspectes sur votre compte s'avèrent finalement légitimes, vous pourrez alors désactivez la suspension tout aussi facilement.

Vous pouvez ainsi protégez votre argent le temps de faire les recherches ou les vérifications nécessaires, sans pour autant bloquer définitivement votre carte et vous obliger à en commander une autre. Toutes les grandes banques françaises proposent une telle fonction : Crédit Agricole, Caisse d’Épargne, Banque Populaire, Crédit Mutuel, BNP Paribas, Société Générale ou encore La Banque Postale.

Son nom peut légèrement varier d'un établissement à l'autre, s'appelant parfois verrouillage temporaire ou blocage temporaire, mais son principe reste identique. Vous la trouverez facilement sur l'application mobile ou l'espace en ligne de votre banque, certainement la section "Carte bancaire", "Moyens de paiement" ou un intitulé approchant. Et si vous ne trouvez pas cette fonction, vous pouvez évidemment contacter votre conseiller pour vérifier si votre contrat de carte bancaire inclut bien cette option.