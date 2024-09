Google améliore les vues par satellite dans Maps et Earth

Google est sur le point de mettre à jour ses applications Maps et Earth avec des images par satellite encore plus précises grâce à l'IA, tout en actualisant les vues Street View pour de nombreux pays, dont la France.

Google Maps s'est imposé, au fil des années, comme un outil de référence. En effet, le célèbre service de cartographie permet non seulement de trouver la localisation précise d'un lieu sur une carte – et notamment d'obtenir un itinéraire pour s'y rendre –, mais aussi d'accéder à des images prises par satellite ou de visualiser une adresse au travers de photographies et de panoramas à 360 degrés grâce à Google Street View. En parallèle, le géant du Web propose également un outil ultra puissant pour explorer le monde, Google Earth, qui permet de naviguer au sein d'images satellites et de photos aériennes, facilitant l'exploration de villes ou de paysages. Surtout, il offre un rendu en 3D permettant de découvrir sous tous les angles.

Quel que soit l'outil employé et le but initialement recherché, vous verrez que l'on se prend très vite au jeu, tant le travail de couverture réalisé par Google est impressionnant et les images détaillées. Mais force est de constater que la qualité de l'imagerie satellite est encore perfectible. Lors d'un zoom important, les visuels peuvent parfois perdre en netteté et faire ressortir grossièrement les pixels. La firme de Mountain View va remédier à cela grâce à l'IA.

Google est en effet sur le point de déployer deux grosses mises à jour sur Google Maps et Google Earth. Elles apporteront notamment une imagerie satellite encore plus précise, tandis que Google Street View va s'enrichir dans de nombreux pays, comme le rapporte 9to5Google en se basant sur un billet de blog de Google désormais hors ligne.

Une photo satellite des lacs Toshka, en Egypte, via Cloud Score+ © Google

Images par satellite de Google : une mise à jour impressionnante

Google compte sur son modèle Cloud Score+ AI pour améliorer la qualité des images satellites. Une fois appliqué, il peut repérer les éléments atmosphériques pouvant parasiter le visuel, à l'instar des nuages et de leurs ombres, de la brume ou encore du brouillard, pour les supprimer. Il préserve cependant les éléments naturels au sol, comme la neige, la glace ou les ombres des montagnes. Selon Google, le rendu offrira désormais une "vision plus claire et précise de la Terre" sur Google Maps et Google Earth.

En parallèle, Google Earth va permettre de voyager dans le temps et de parcourir les vues satellites et aériennes de nombreuses villes sur les 80 dernières années, sur Web et sur mobile. On pouvait déjà le faire, mais en remontant à 2007 seulement. Google prend l'exemple d'une "photo en noir et blanc de San Francisco en 1938, prise par les pilotes de l'aéroport d'Oakland. Durant cette période, on peut voir que les ports étaient principalement utilisés pour le transport maritime et l'industrie — contrairement à l'image de 2022, où l'on voit les quais parsemés de restaurants et les bateaux de croisière amarrés dans le port." Voilà qui devrait occuper de nombreux utilisateurs pendant des heures !

San Francisco en 1938 © Google

Enfin, Google Street View va bénéficier de ce que Google qualifie de l'une des plus importantes mises à jour de son histoire. Quatre-vingts pays, dont la France, l'Espagne, l'Australie, l'Argentine, le Brésil, le Danemark, le Japon, le Mexique et la Suisse, vont pouvoir bénéficier de nouvelles images. La fonction débarque également en Bosnie, en Namibie, au Liechtenstein ainsi qu'au Paraguay. Ces nouveautés devraient être en cours de déploiement, elles devraient donc être progressivement disponibles auprès de tous les utilisateurs dans les prochaines semaines.