JoyBuy organise un "Black Friday d'été" en France pour concurrencer Amazon

La plateforme chinoise JoyBuy lance en France sa première édition du Summer Black Friday, une opération commerciale qui se tiendra du 15 au 30 juin 2026. Elle proposera jusqu'à -50 % sur de grandes marques avec une livraison ultra-rapide.

"Plus besoin d'attendre l'hiver pour profiter d'offres imbattables". C'est avec ce slogan que JoyBuy, la plateforme de e-commerce qui appartient au groupe chinois JD.com, cherche à se faire une place en Europe dans un secteur déjà très concurrentiel, où se côtoient Amazon, Cdiscount, Temu, Shein et de nombreux acteurs locaux.

Aussi, du 15 juin au 30 juin prochain, elle organise en France et dans plusieurs pays européens la première édition d'un "Summer Black Friday", une opération commerciale qui ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable avant les vacances d'été. Derrière cette initiative se cache un objectif clair : accélérer la notoriété de Joybuy sur un marché européen où Amazon demeure largement dominant.

JoyBuy : des réductions sur les grandes marques du quotidien

Officiellement lancée en France et dans plusieurs pays européens en mars 2026, après une phase en bêta, JoyBuy propose une gamme de produits extrêmement variée, avec de l'électroménager, des appareils high-tech, de l'épicerie, des produits d'entretien, de beauté et d'hygiène, ou encore des vêtements. Au total, on trouve plus de 30 000 références, dont de grandes marques comme Apple, Samsung, Sony, Philips, et même des boutiques dédiées pour L'Oréal, Braun ou encore DeLonghi (voir notre article).

Contrairement à Temu ou AliExpress, la plateforme de JD.com mise sur une approche plus qualitative des produits commercialisés avec une livraison ultra rapide grâce à sa flotte d'entrepôts. En effet, le service "Double 11" permet aux clients commandant avant 11 heures d'être livrés le jour même avant 23 heures dans la quasi-totalité de l'Île-de-France ou le lendemain dans le reste de la France.

La livraison le jour même est gratuite pour toute commande supérieure à 29 euros. Sinon, elle coûte 3,99 euros. Notons qu'il existe un abonnement pour des livraisons gratuites illimitées à 3,99 euros par mois. Les clients peuvent également retirer leurs colis dans plus de 17 000 points relais en France.

Summer Black Friday : une nouvelle tradition commerciale annuelle

JoyBuy a décidé de lancer cette nouvelle campagne de promotions en partant d'un constat. Selon une étude commanditée par la plateforme et réalisée au mois de mai par l'agence d'études de marché OnePoll, 54 % des consommateurs souhaitent un Black Friday estival et 53% estiment qu'un marché compétitif entre les sites marchands se traduit par de meilleurs prix.

Avec le Summer Black Friday, le groupe espère créer "une nouvelle tradition commerciale annuelle avant les départs en vacances" et "permettre aux consommateurs de ne plus attendre les temps forts promotionnels de fin d'année pour profiter d'offres attractives", explique-t-il dans son communiqué, et ce dans une période où "les consommateurs subissent une hausse du coût de la vie et expriment un besoin croissant de bonnes affaires".

Mais le choix du calendrier n'a rien d'anodin. L'opération débute plus d'une semaine avant les Prime Day d'Amazon, prévus du 23 au 26 juin. En installant son événement promotionnel avant celui de son principal concurrent, Joybuy espère capter l'attention des consommateurs et les inciter à effectuer leurs achats avant que ne commencent les offres réservées aux abonnés Prime.

Notons que le "Summer Black Friday" s'inspire directement du festival promotionnel "618", l'un des plus importants événements commerciaux en Chine. Créé autour de la date anniversaire de JD.com, le 18 juin est devenu au fil des années un rendez-vous majeur du commerce électronique chinois, comparable au Singles' Day d'Alibaba.

Summer Black Friday : des promotions et des partenariats à foison

Pour se démarquer, la société mise sur une différence stratégique : contrairement aux Prime Day d'Amazon, l'accès aux promotions ne nécessite aucun abonnement. L'événement est ouvert à l'ensemble des consommateurs, avec des remises annoncées sur des milliers de références dans les univers de la technologie, de l'électroménager, de la maison, de la beauté ou encore de l'alimentation. On retrouvera notamment de grandes marques internationales telles qu'Apple, Philips, Nintendo, Samsung, PlayStation, L'Oréal ou Lego.

L'entreprise promet des réductions pouvant atteindre 50 % sur certaines offres. En plus, elle va proposer des promotions sur les téléviseurs et les équipements audiovisuels notamment les barres de son, avec une installation gratuite jusqu'au 19 juillet. Pile à temps pour la Coupe du Monde, ce qui n'est certainement pas un hasard.

Pour l'occasion, JD.com a noué plusieurs partenariats. Ainsi, Joybuy s'est associé à Strava pour lancer le Défi Joybuy 11,11 km. Du 15 au 30 juin 2026, les participants qui parcoureront 11,11 km en marchant, en courant, à vélo ou en faisant de la randonnée pourront débloquer 1 111 points Joybuy, soit une valeur de 11,11 € à dépenser sur la plateforme. Ils pourront également tenter leur chance lors d'un tirage au sort doté de prix d'une valeur allant jusqu'à 1 111 €.

Joybuy annonce également un partenariat avec Spotify. À partir du 15 juin, les membres JoyPlus qui ne sont pas encore abonnés à Spotify pourront profiter de quatre mois d'abonnement Spotify Premium sans frais supplémentaires – pour rappel, il est normalement facturé 12,14 € par mois. Les clients non­ membres de JoyPlus achetant des produits électroniques bénéficieront quant à eux de trois mois gratuits.

Reste à savoir si les consommateurs répondront présents. Les opérations promotionnelles se multiplient tout au long de l'année et le Black Friday lui-même fait régulièrement l'objet de critiques. Plusieurs associations de consommateurs rappellent que les réductions affichées ne correspondent pas toujours à de véritables bonnes affaires et recommandent de comparer les prix avant tout achat.