Black Friday 2025 : les premières promos high-tech sont déjà là

Cette année, le Black Friday commence très tôt, dès ce début novembre ! Et les promotions pullulent déjà sur les boutiques en ligne. L'occasion de faire de belles promos en avant-première. Voici notre sélection des meilleures offres high-tech.

[Mis à jour le 3 novembre 2025 à 13 h 45] Le Black Friday est de retour. Et en avance cette année ! Les premières promotions commencent déjà à pleuvoir. L'occasion de profiter de réductions sur des milliers de produits et e préparer vos cadeaux de fin d'année. C'est un mois de pure folie qui s'annonce !

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'édition 2025 s'annonce particulièrement agressive, avec des réductions importantes et des sollicitations permanentes. À moins d'habiter sur une lune de Jupiter, impossible d'échapper aux innombrables publicités et sollicitations sur cette gigantesque opération commerciale, qui a commencé en avance et en fanfare cette année ! À tel point qu'on ne peut plus parler de "vendredi noir", ni même de Black Week mais de "novembre noir"...

Quoi qu'il en soit, et même si l'on vaut mieux éviter la fièvre acheteuse en se cantonnant à des achats utiles, c'est plus que jamais l'occasion de réaliser de bonnes affaires et de préparer des cadeaux pour les fêtes de fin d'année. À condition, comme toujours, de réagir vite, car les promotions varient d'un jour à l'autre, voire dans l'heure, et les véritables bonnes affaires disparaissent vite face à la demande et aux stocks limités.

Bien évidemment, la plupart des grandes enseignes en ligne participent à l'opération, avec des pages dédiées sur leurs sites respectifs. Voici un petit guide pour ne rien louper des meilleures offres. Ne tardez pas à vous décider si vous êtes intéressé par un produit et consultez cette page fréquemment pour découvrir les nouvelles promotions !

Voir les offres Black Friday Amazon

Voir les offres Black Friday Boulanger

Voir les offres Black Friday Cdiscount

Voir les offres Black Friday Darty

Voir les offres Black Friday E.Leclerc

Voir les offres Black Friday Electro Depot

Voir les offres Black Friday Fnac

Voir les offres Black Friday LDLC

Voir les offres Black Friday Materiel.net

Voir les offres Black Friday Micromania

Voir les offres Black Friday Ubaldi

Voir les offres Black Friday Rakuten

Comme toujours, c'est un mois avant les sacro-saintes fêtes de fin d'année que se déroule cette grande opération commerciale. La plupart des commerçants en profitent pour proposer des promotions exceptionnelles sur toutes sortes d'articles, dans tous les domaines. L'occasion de faire des emplettes pour des cadeaux sans se ruiner, mais pas seulement. Car cette célébration de la consommation est surtout idéale pour réaliser de bonnes, voire de très affaires sur tout type d'équipements, de la téléphonie mobile à l'électroménager en passant par l'informatique, les jeux vidéo, le bricolage ou la déco. Ce sera particulièrement le cas cette année, avec l'inflation généralisée qui continue de peser sur le portefeuille des Français. Sans même céder à la surconsommation, le Black Friday 2025 permettra à beaucoup de s'équiper à moindre coût dans une période économiquement difficile…

Même si aucun organisme officiel ne gère le Black Friday, la grande opération commerciale se déroule toujours au même moment de l'année : le dernier vendredi de novembre, le lendemain de Thanks Giving, cette fête très populaire aux États-Unis. Le Black Friday 2025 aura donc lieu le vendredi 28 novembre, en France comme dans de nombreux autres pays. Mais cette grande braderie s'étend d'année en année sur des périodes beaucoup plus étendues, après comme avant.

Cette année encore, Cdiscount a ouvert le bal avant l'heure avec sa Black November. L'enseigne promet déjà des réductions allant jusqu'à 40 % sur tout une sélection, avant la ruée. Mais il n'est pas le seul commerçant en avance sur la date "officielle" : Boulanger a déjà entamé sa braderie et on voit déjà se multiplier les opérations spéciales estampillées Black Friday, Mission Black Friday, Black Week, Avant-première Black Friday, Black Days, Hotte Days, etc. De leur côté, Fnac et Darty ont lancé un Black Friday en avant-première. Rakuten n'est pas en reste, avec un Black Novembre proposant des promotions jusqu'à 60 %.

En outre, la grande foire devait encore être immédiatement suivie du traditionnel Cyber Monday, l'autre grande opération commerciale qui se tient principalement en ligne et qui devrait démarrer cette fois le lundi 1er décembre. De fait, il conviendrait de parler plutôt de "black week", voire de "black month"…

Quelles sont les enseignes participant au Black Friday 2024 ?

À l'instar d'Amazon, de nombreuses enseignes et marques devraient démarrer très vite les festivités pour attirer un maximum de chalands avec des promotions dans pratiquement tous les rayons, des ventes flash et de nouvelles réductions quotidiennes présentées le plus souvent sur des pages spéciales : plusieurs spécialistes de la distribution en ligne comme Cdiscount (groupe Casino), Rue du commerce (groupe Carrefour) ou Ubaldi, des enseignes mixtes comme Fnac, Darty, ElectroDepot, Conforama ou Boulanger, des spécialistes en informatique comme Materiel.net ou LDLC, et des généralistes comme Rakuten (ex-Price Minister) entreront rapidement dans la danse. Mais toutes les enseignes classiques et "physiques" seront aussi de la fête, à l'instar de Leclerc, Auchan, Carrefour, etc. Sans parler d'autres spécialistes comme SFR ou MicroMania. Et comme le Black Friday est devenu un événement mondial, tous les géants de la distribution sur Internet seront de la partie, à l'instar de l'incontournable AliExpress. Bref, cette encore, il sera difficile d'échapper à la folie du Black Friday…

Qu'elles soient estampillées Black Friday tout court, Black Week, Mission Black Friday, Avant-première Black Friday, Black Days, Hotte Days ou autre, les offres de cette grande braderie ne se limiteront évdiemment pas aux seuls marchands en ligne ni aux produits électroniques. Les promotions concerneront pratiquement tous les rayons, bien que la mode reste généralement en retrait en prévision des soldes d'après-fêtes. Et, bien sûr, les produits high-tech devraient être nombreux à bénéficier de remises : ordinateurs portables, smartphones, tablettes, liseuses, composants informatiques et systèmes de stockage (SSD et disques durs), enceintes et montres connectées, consoles de jeu, drones, mais aussi téléviseurs, barres de son, casques audio, DVD et Blu-ray, appareils électroménagers, etc. Il y en aura en principe pour tous les goûts et tous les budgets. Même si des voix devraient encore s'élever cette année contre cette fête commerciale qui pousse à la surconsommation, certains appelant à son boycott pur et simple.

Black Friday 2025 : ordinateurs

Apple MacBook Air (13 pouces - M1 - RAM 8 Go - SSD 256 Go)

Black Friday 2025 : composants et périphériques informatiques

Black Friday 2025 : smartphones, tablettes et montres

Apple iPhone 15 (5 G - 128 Go)

Samsung Galaxy Tab S8

Xiaomi 14

Samsung Galaxy S24 Ultra (5G - 256 Go)

Apple iPad 10,9 Pouces (Wi-FI, 64 Go) 10e gÃ©n

Black Friday 2025 : audio et vidéo

TV 4K 55 pouces LG OLED55B4

TV 4K 65 pouces Oled LG OLED65C4

TV 4K 65 pouces Samsung OLED TQ65S85D

Black Friday 2025 : gaming

Sony PlayStation 5 Edition Standard

Black Friday 2025 : objets connectés

Caméra de surveillance intérieure Tp-link Tapo C225 à 40 € au lieu de 70 €

Quels sont les pièges du Black Friday ?

Fait-on réellement de bonnes affaires lors du Black Friday ? Oui. Mais à condition de se renseigner avant, en relevant et en comparant les prix. Car, comme pour les soldes, les réductions affichées sont parfois exagérées et les tarifs varient d'un marchand à l'autre. En outre, il convient de se méfier de certains rabais apparemment alléchants. En effet, comme l'a dénoncé l'UFC-Que Choisir à plusieurs reprises, preuves à l'appui, certains marchands – y compris parmi les plus célèbres… – n'hésitaient pas à mettre en avant un prix de référence fictif, qui n'était jamais pratiqué, histoire d'afficher une réduction plus importante. Quelques-uns allaient même jusqu'à augmenter artificiellement le prix de leurs produits peu avant la période du Black Friday, pour le ramener à la normale au début des promotions, en faisant croire qu'il fait l'objet d'une réduction.

Ces dérives n'ont désormais plus cours, en principe, depuis l'application de la directive européenne dite Omnibus qui impose de faire figurer en référence le prix réellement pratiqué pendant les 30 jours précédant la période de promotion (voir notre article sur les prix gonflés artificiellement et les faux avis clients).

Enfin, d'autres vont encore jusqu'à glisser des produits non bradés au milieu des soldes, en jouant sur les codes couleur et les appellations, de façon à laisser croire qu'ils font l'objet d'une promotion spéciale. Bref, la vigilance s'impose et il est préférable de suivre quelques produits plusieurs semaines avant le Back Friday avant de craquer pour savoir s'ils sont réellement en promotion. L'autre condition, c'est de ne pas traîner : les commerçants disposent de stocks limités et il faut se décider vite, parfois dans la minute, pour ne pas laisser passer une excellente affaire.

L'idéal, pour détecter les fausses bonnes affaires, c'est de suivre l'évolution des prix avec des outils spécialisés. Il en existe plusieurs, notamment pour Amazon (voir notre fiche pratique), qui reste un acteur majeur sur le marché, en particulier pour le Black Friday et avant les fêtes de fin d'année. Vous pouvez également passer par des sites de comparaison de prix, comme Idealo, leDénicheur ou i-Comparateur pour ne citer que les plus célèbres.

Peut-on acheter à l'étranger pendant le Black Friday ?

Le Black Friday étant un événement commercial international, il est parfaitement possible d'acheter sur des sites étrangers, en Europe ou ailleurs. Sur les déclinaisons espagnole, italienne ou allemande d'Amazon, par exemple, qui ne proposent pas les mêmes promotions. Mais aussi, pour les plus courageux, sur des sites chinois comme Gearbest, Joybuy, Banggood ou le géant AliExpress, qui participent également à la fête. Attention, dans ce cas, aux délais de livraison qui peuvent s'avérer assez longs, sauf chez ceux qui disposent d'entrepôts européens, mais aussi aux frais de douane et à la TVA qui s'appliquent désormais à tous les produits provenant de pays situés hors de la communauté économique européenne (CEE), même s'ils ne coûtent que quelques euros, ce qui n'était pas le cas autrefois. C'est particulièrement vrai quand on choisit une livraison rapide par transporteur – les petits colis envoyés en mode lent par la poste étant généralement moins contrôlés. Quant à la garantie, il faudra évidemment s'armer de patience et prier en cas de problème… Notons cependant que plusieurs grands marchands chinois, AliExpress en tête, disposent désormais d'entrepôts en Europe et même en France, et qu'ils appliquent ainsi les mêmes règles que les marchands hexagonaux, en intégrant la TVA dans leur prix et en offrant les garanties obligatoires.

Quel est le droit de rétractation pour le Black Friday ?

Dans tous les cas, si vous achetez à distance, en ligne, via un site Web ou une application, ou par téléphone, n'oubliez pas que vous disposez d'un délai de rétractation pendant 14 jours à compter de la date de livraison. Vous pouvez ainsi vous faire rembourser intégralement votre achat, si vous n'êtes pas satisfait ou si vous regrettez simplement, et sans avoir à fournir la moindre explication. Pour tout savoir sur l'application du droit de rétractation consultez notre fiche pratique.

Et pour éviter les attentes angoissantes, surtout en période critique avant les fêtes, utilisez des outils et des services de suivi de livraison. Ils sont globalement très fiables et la plupart fonctionnent aussi avec les sites étrangers, y compris asiatiques, à partir d'un simple code (numéro de suivi). Surtout, ils vous épargneront de devoir contacter un service clients, et vous pourrez facilement vous assurer d'être présent le jour de la livraison. Pour tout savoir sur le sujet, suivez les conseils de notre fiche pratique.