Joybuy ouvre en France : quels avantages par rapport à Amazon, AliExpress et consorts ?

JD.com, géant chinois de l'e-commerce, lance officiellement sa nouvelle plateforme Joybuy en France, qui vise à concurrencer directement Amazon. On y trouve plus de 30 000 produits variés, allant de l'électronique à l'épicerie.

Les mastodontes du e-commerce que sont Amazon, Temu, AliExpress et consorts ont du souci à se faire ! JD.com, un autre géant de l'e-commerce chinois qui dessert un marché de 1,4 milliard de personnes dans l'Empire du Milieu, tente en effet une nouvelle incursion en Europe, après l'échec de sa plateforme Ochama. Ainsi, l'entreprise a lancé en octobre 2025 Joybuy, un site en version bêta proposant des produits en tout genre (voir notre article). Depuis la mi-mars 2026, la plateforme est officiellement opérationnelle en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, après une phase de test visiblement réussie.

Joybuy : une plateforme aux produits variés et qualitatifs

La nouvelle plateforme se présente avec le slogan suivant : "Don't just buy, Joybuy". Elle mise pour cela sur une gamme de produits extrêmement variée, avec de l'électroménager, des appareils high tech, de l'épicerie, des produits d'entretien, de beauté et d'hygiène, ou encore des vêtements. Au total, on trouve plus de 30 000 références, dont de grandes marques comme Apple, Samsung, Sony, Philips, et même des boutiques dédiées pour L'Oréal, Braun ou encore DeLonghi.

Contrairement à ses confrères chinois, Joybuy mise sur une approche plus qualitative des produits commercialisés. Le groupe insiste d'ailleurs là-dessus : le site "ne fait pas de dropshipment" – commander aux fournisseurs pour livrer directement le client, sans gérer les stocks – et affiche une "politique de zéro contrefaçon". À voir si cela est vrai dans la durée !

Au niveau des prix, ces derniers sont plus élevés que ceux que l'on trouve chez Temu, l'entreprise se plaçant davantage dans le giron d'AliExpress et d'Amazon. Toutefois, au contraire du premier qui ne sert que d'intermédiaire entre les vendeurs et les acheteurs, JD.com vend en direct la majorité de ses produits, en s'appuyant sur son importante infrastructure logistique. En effet, l'entreprise dispose de 60 sites logistiques en Europe, répartis dans différents pays. Elle promet ainsi une livraison ultra-rapide à ses clients, soit le jour même pour les commandes passées en région parisienne avant 11 heures ou sous un à deux jours dans le reste de la France.

Pour le dernier kilomètre, Joybuy a même créé sa propre flotte, JoyExpress, avec une centaine de livreurs salariés en France. La livraison le jour même est gratuite pour toute commande supérieure à 29 euros. Sinon, elle coûte 3,99 euros. Notons qu'il existe un abonnement pour des livraisons gratuites illimitées à 3,99 euros par mois. Les clients peuvent également retirer leurs colis dans plus de 17 000 points relais en France.

Joybuy : un sérieux concurrent aux mastodontes du e-commerce ?

Joybuy offre donc une image plutôt rassurante au premier abord. Contrairement à certaines plateformes low cost souvent critiquées, l'entreprise cherche à se positionner comme un service plus fiable, avec une meilleure maîtrise de la chaîne logistique. En plus, le site adopte une interface proche de celles des grands acteurs du secteur – elle est d'ailleurs bien plus lisible et fluide que celles de Temu ou d'AliExpress, ce qui facilite la prise en main pour les consommateurs européens. Cependant, derrière cette promesse séduisante, plusieurs éléments invitent à la prudence.

D'abord, le site est récent en Europe, il y a donc un manque de recul pour juger pleinement de sa fiabilité. Les promesses initiales doivent être vérifiées dans la durée, notamment en ce qui concerne la qualité des produits et l'efficacité du service client. D'ailleurs, 60 millions de consommateurs attire l'attention sur les conditions de retour et de remboursement, qui peuvent se révéler moins favorables que sur d'autres sites bien connus.

L'entreprise indique que les retours sont gratuits sous 30 jours pour la plupart des produits et qu'ils sont possibles "pour toute raison", si le produit est non utilisé et en bon état. Le remboursement intégral est garanti si le produit est défectueux, endommagé ou non conforme. Toutefois, Joybuy précise qu'il faut attendre la réception du produit pour être remboursé. Le produit doit être renvoyé dans les 14 jours après la demande, sans quoi cette dernière est automatiquement annulée.

L'association de consommateurs soulève également un vrai point de vigilance sur les prix, qualifiés de "douteux", mais sans toutefois parler d'irrégularité formelle ou d'arnaque. En effet, certains prix semblent très attractifs au premier regard, mais une rapide comparaison révèle que les réductions sont moins importantes qu'annoncé ou que les prix de référence sont gonflés. Reste qu'on y trouve tout de même des promotions très intéressantes, comme les AirPods 3 Pro vendus à 199 euros, alors qu'on les trouve à 209 euros chez Amazon et 229 euros chez Fnac-Darty, ou l'iPhone 17 Pro à 1 239 euros au lieu de 1 329 euros. Au final, c'est comme tout, il ne faut pas se précipiter et prendre le temps de comparer avant d'acheter !