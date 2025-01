Block Breaker : Google fait renaître le célèbre jeu de casse-briques - et c'est gratuit

Besoin de vous détendre pendant la pause déjeuner ou simplement de passer le temps ? Google lance Block Breaker, un jeu de casse-briques à l'ancienne disponible gratuitement sur le moteur de recherche. Attention, c'est addictif !

Google est votre ami pour vous aider à dénicher tout et n'importe quoi sur Internet... y compris des jeux ! En effet, depuis des années, les développeurs de la firme prennent plaisir à disséminer de nombreux petits programmes ludiques sur des pages Web et dans certaines applis. Ils apparaissent sous forme de "Doodle", à la place du logo de Google pour certaines occasions. Mais il est possible d'accéder à certains d'entre eux en tapant le nom du jeu dans le moteur de recherche du géant de Mountain View.

Il s'agit, pour la plupart, de jeux inspirés des titres des années 80, très colorés et simples à jouer, dans l'esprit des jeux d'arcade d'antan. Et, surtout, ils sont totalement gratuits et accessibles avec n'importe quel navigateur Web. Il est ainsi possible de jouer à Pac-Man, à Snake, au Solitaire, au Morpion, au Démineur, à Space Invaders, etc. Au total, treize jeux sont disponibles (voir notre article). Le dernier en date n'est autre que Block Breaker (casse-briques en français), qui s'inspire directement du classique Breakout d'Atari, qui est lui-même une variante du mythique Pong.

Block Breaker : un jeu gratuit simple mais addictif

Il suffit de chercher "Block Breaker" sur Google pour qu'un encadré apparaisse avec un bouton "Jouer". En cliquant dessus, le jeu se lance en plein écran. Le principe est bien connu : il s'agit de casser des blocs colorés, qui évoquent celles d'une prison, à l'aide d'une balle qui rebondit sur les côtés de l'écran et sur la raquette que contrôle le joueur, afin de marquer le plus de points possibles. Une nouvelle série de blocs apparaît après chaque niveau complété.

L'interface est minimaliste et reprend le code couleur de Google, avec des blocs bleus, rouges, jaunes et verts. Le score est affiché en haut de l'écran, et le joueur dispose de trois vies au départ. Le jeu introduit des briques spéciales offrant différentes améliorations : certaines modifient la trajectoire de la balle en la rendant plus rapide, plus lente ou capable de traverser l'écran, tandis que d'autres rajoutent des balles à l'écran. La raquette peut quant à elle voir sa taille s'agrandir, se réduire ou même se figer temporairement. Simple, mais addictif !

Block Breaker est disponible sur ordinateur et sur mobile, via le site de Google ou l'application Google sur Android et iOS. Sur smartphone, la raquette se contrôle en appuyant directement sur l'écran tandis que, sur ordinateur, il faut utiliser les flèches gauche et droite du clavier. Plaisir garanti !