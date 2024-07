À propos de cette image : Google déploie son outil pour vérifier l'origine des photos sur Internet

Pour lutter contre la désinformation et les fake news, Google étend son outil "À propos de cette image" à 40 nouvelles langues, dont le français. Vous pourrez ainsi vérifier plus facilement l'origine des photos publiées sur Internet et démêler le vrai du faux.

Alors que les conflits mondiaux se font de plus en plus violents, à l'image de ce qui se passe en Ukraine et à Gaza, les réseaux sociaux sont envahis par la désinformation. Certains internautes n'hésitent pas à poster des images sorties de leur contexte ou vieilles de plusieurs années afin "d'illustrer" les guerres se déroulant actuellement, mentant effrontément sur leur origine. Et c'est sans compter les IA génératives qui, de plus en plus puissantes, peuvent créer des clichés photoréalistes capables d'en tromper plus d'un ! Autant dire qu'avec un tel contexte, le dernier outil de Google tombe à pic ! Baptisé "À propos de cette image", il vise à fournir des informations essentielles et contextuelles sur les images dans la recherche Google, en montrant où elles sont apparues par le passé sur le Web. Un peu comme ce qui est déjà proposé pour les sources textuelles.

Initialement dévoilée lors de la conférence des développeurs I/O de Google début 2023, la fonction n'était, jusqu'à présent, disponible que sur le moteur de recherche du géant américain et via Google Images. Comme le rapporte BFMTV, elle est désormais disponible en 40 langues, dont le français, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le japonais et le portugais.

© Google

À propos de cette image : comment retrouver l'origine d'une photo ?

L'outil "À propos de cette image" a pour objectif de montrer à l'internaute les origines d'une photo afin de fournir un contexte essentiel sur la façon dont elle a été décrite par les sites d'information au fil du temps. Ainsi, il indique la première fois que l'image a été indexée par Google Search, ainsi que les métadonnées, qui peuvent indiquer si l'image a été générée par l'intelligence artificielle, modifiée, etc. Si elle a été générée par IA, Filigrane SynthID, développé par Google DeepMind, l'indiquera également. Le but est d'obtenir un maximum d'informations pour évaluer de la véracité et de l'utilité de la photo via différentes sources.

Ce nouvel outil peut être utilisé via l'option Google Lens – présente dans la barre de recherche Google –, ainsi qu'avec "Entourez pour rechercher", qui permet d'entourer un élément sur une image pour lancer immédiatement une recherche. Attention, tous les smartphones Android ne bénéficient pas de cette fonction ! Pour utiliser "À propos de cette image" avec "Entourez pour chercher" :

► Lorsque vous êtes devant une image dont vous souhaitez vérifier l'origine, activez Entourez pour chercher. Pour cela, appuyez longuement sur le bouton d'accueil ou sur la barre de navigation, selon que vous soyez en navigation par geste ou à trois boutons.

► Encerclez ou appuyez sur l'image en question

► Les résultats de la recherche Google apparaissent. Faites glisser votre doigt vers le haut pour voir plus de résultats et appuyez sur l'onglet À propos de cette image, juste sous la barre de recherche.

► Les informations sur l'image s'affichent alors afin de vous donner plus de contexte.

© Google

Pour utiliser "À propos de cette image" avec Google Lens :

► Dans la barre de recherche de Google, appuyez sur l'icône Google Lens, qui prend la forme d'un appareil photo, pour effectuer une recherche à l'aide d'une image.

► Sélectionnez votre image dans votre bibliothèque et, si besoin, sélectionnez l'élément à rechercher.

► Balayez l'écran vers le haut pour afficher plus de résultats.

► Sous la barre de recherche, sélectionnez l'onglet À propos de cette image.

► Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors, vous donnant les informations nécessaires si celles-ci sont disponibles.