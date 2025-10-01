Amazon Haul est disponible en France, avec des milliers d'articles à tout petits prix

Face à la concurrence féroce de Shein et de Temu, Amazon riposte avec Haul, une plateforme pour commercialiser des produits à très bas prix expédiés directement depuis la Chine, et désormais disponible en France.

Mauvaise nouvelle pour la planète : les Français vont eux aussi pouvoir céder un peu plus à l'appel de la surconsommation ! Et, pour ça, on peut dire merci à Amazon ! En effet, avec une politique marketing ultra-agressive et des prix défiant toute concurrence, les géants chinois Shein et Temu se sont solidement implantés dans le secteur du e-commerce, notamment dans la fast fashion. Mais leur montée en puissance, notamment aux États-Unis, n'est pas vue d'un bon œil par Amazon.

Aussi, l'entreprise de Jeff Bezos a annoncé dans un communiqué le lancement de Haul, une nouvelle application discount dédiée à la vente de produits sans marques à des prix plancher, qui sont envoyés aux acheteurs directement par les vendeurs basés en Chine. Il s'agit ni plus ni moins que de marcher sur les plates-bandes de ses concurrents, quitte à copier leur bilan carbone désastreux et à promouvoir le consumérisme débridé. Si le service n'était disponible qu'aux États-Unis dans un premier temps, il arrive désormais en version bêta en France.

Shein, Temu et compagnie : un modèle économique qui a fait ses preuves

Amazon copie le modèle économique de Shein, de Temu et des autres plateformes chinoises, qui proposent des articles à prix bas et des collections éphémères, qu'il s'agisse de vêtements, d'appareils électroniques ou d'articles de maison. Pour obtenir un tel résultat, ces dernières ont recours à une production en petite quantité qui s'adapte à la demande et à une expédition directement depuis la Chine – ce qui peut prendre plusieurs semaines.

Amazon va donc en faire de même, en proposant une gamme de produits sans marques, telle qu'une variété de vêtements, d'accessoires de maison et d'articles du quotidien à des prix mini, compris entre 1 € et 20 € – avec une majorité sous la barre des 10 €. Pour réduire les coûts, le produit commandé sur Amazon sera directement envoyé par le fabricant depuis la Chine, selon la méthode du dropshipping, dans un délai allant jusqu'à deux semaines maximum. Rien à voir avec Prime ! L'entreprise promet d'assurer une sélection des vendeurs en amont et permet les retours gratuits sous 15 jours pour les articles.



Pour séduire les consommateurs, Amazon Haul adopte le même type d'interface que ses concurrents. Ainsi, la page d'accueil affiche une présentation en grille, avec un large bandeau coloré, tout en gardant ce qui fait la patte graphique d'Amazon. Il y a également plein de petits symboles attractifs, comme des émojis feu signalant des "mini prix", ou des émojis gyrophare indiquant "Les jours Flash Prime" afin de souligner les promos et les ventes flash. Surconsommation oblige, les clients sont encouragés à acheter le plus de produits possible. Le géant du e-commerce propose ainsi des remises de 5 % sur les commandes de plus de 30 €, ou de 10 %s sur les commandes de 50 € ou plus. De plus, la livraison est gratuite pour les commandes dépassant 20 €, sans quoi elle comporte des frais de 3,50 €.

Amazon : vers un consumérisme encore plus débridé ?

Amazon n'en est pas à ses débuts avec la Chine. Les produits chinois low-cost sont déjà largement présents sur la plateforme de e-commerce – leurs ventes en volume ont d'ailleurs augmenté de 20 % entre 2022 et 2023. Seulement, jusqu'à présent, Amazon encourageait les vendeurs à utiliser son service "Expédié par Amazon", qui consiste à envoyer les produits dans les entrepôts de l'entreprise, qui envoyait ensuite les produits en un temps record, en échange de frais facturés aux vendeurs initiaux. Cette nouvelle méthode devrait permettre aux fabricants et aux vendeurs de faire des économies, et donc de proposer des produits à des tarifs plus compétitifs. Bien évidemment, l'entreprise de Jeff Bezos prélèvera une commission sur les ventes réalisées sur sa plateforme.

Cette nouvelle stratégie peut sembler avantageuse pour les consommateurs, qui profiteront de tarifs attractifs chinois et des avantages de la plateforme de Jeff Bezos – notamment les contrôles de sécurité et de conformité d'Amazon –, mais elle ne manque pas de soulever de vives inquiétudes. En effet, Shein et Temu suscitent de vives critiques non seulement au niveau concurrentiel, mais aussi en raison de leur incitation à la surconsommation. Les deux plateformes poussent les consommateurs à acheter des produits à bas prix dont ils n'ont pas forcément besoin, qui sont souvent de mauvaise qualité et doivent donc être remplacés régulièrement. Autant dire que l'impact écologique est catastrophique...

Et c'est sans compter les conditions de travail déplorables des employés – le peuple des Ouïghours en fait malheureusement les frais ! De plus, les deux entreprises chinoises n'hésitent pas à commercialiser des contrefaçons, des articles dangereux ou nocifs pour la santé, faisant fi des différentes réglementations (voir notre article). Des pratiques qui les ont placées dans le viseur des autorités européennes, bien décidées à leur faire respecter le DSA. Reste que la popularité de ces plateformes ne cesse de croitre...

Mais ce lancement intervient dans un contexte pour le moins délicat. En effet, Donald Trump et son administration envisagent de durcir les conditions commerciales avec la Chine, ce qui pourrait impacter significativement Haul et l'ensemble du secteur du e-commerce discount. Le milliardaire a notamment proposé d'imposer une taxe de 60 % sur les produits chinois importés, ce qui pourrait affecter la rentabilité de ce type de modèle. Voilà qui risque de forcer Amazon à adapter sa stratégie...