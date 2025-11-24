X permet de localiser des utilisateurs, et ça ne plait pas à tout le monde !

X a déployé une fonction appelée "À propos de ce compte" permettant de connaître la localisation principale d'un compte. Une façon de mettre au grand jour la désinformation en ligne et l'influence étrangère dans les opinions.

C'est un véritable séisme qui secoue actuellement X (anciennement Twitter) ! Depuis le week-end du 22 novembre, la plateforme est en train de déployer une fonction baptisée "À propos de ce compte". Elle permet de connaître plusieurs informations sur les comptes des utilisateurs, notamment leur date d'inscription, le magasin d'applications sur lequel le réseau social a été téléchargé, le nombre de changements d'identifiants et, surtout, le pays depuis lequel ils opèrent.

Un moyen pour la plateforme d'Elon Musk de donner des outils aux utilisateurs pour "vérifier l'authenticité" du contenu qu'ils consultent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle fonction a levé le voile sur la nature de nombreux comptes suivis par un grand nombre d'utilisateurs et sur l'étendue de l'influence étrangère qui sévit sur le réseau social.

Localisation sur X : zoom sur les faux comptes et l'influence étrangère

La nouvelle fonction n'a pas tardé à semer une sérieuse pagaille sur la plateforme. Bien sûr, on trouve de nombreux "brouteurs", qui cherchent à arnaquer des internautes en se faisant passer pour une femme ou un homme à la recherche de l'amour – et qui, bizarrement, sont très souvent localisés à Madagascar.

Mais les utilisateurs sont nombreux à dénoncer "l'arnaque" derrière certains comptes influents qui semblent en réalité opérer depuis l'étranger. Il s'agit de toute évidence d'utilisateurs créés de toute pièce par des entreprises ou des puissances étrangères pour influencer l'opinion et le débat public, et donc la politique.

Ainsi, aux États-Unis, plusieurs comptes qui soutiennent assidûment le mouvement MAGA (Make America Great Again) de Donald Trump et dont les tweets sont parfois vus par des millions de personnes n'auraient en réalité pas été créés en Amérique du Nord, comme le rapporte The Verge, mais opèreraient depuis des pays connus pour être des fermes à clics, comme le Nigéria, la Thaïlande ou encore le Bangladesh. Même chose en France, où des comptes de "patriotes", souvent pro-russes et assez véhéments sur la dégradation du pays, sont localisés là aussi à l'étranger.

Après, le système de X n'est pas infaillible. Le réseau social l'indique clairement lorsque l'on clique sur le petit "i" à droite du pays indiqué : "le pays ou la région où se trouve un compte peut être influencé par un voyage récent ou un déménagement temporaire. Ces données peuvent ne pas être exactes et peuvent changer périodiquement". C'est ce qui est arrivé au journaliste Romain Mielcarek. Bien qu'il soit revenu de son voyage aux États-Unis depuis trois semaines, la plateforme le localise toujours là-bas.

De même, de nombreux comptes utilisent des VPN, ce qui fausse le système – même si un symbole en forme de bouclier se situe à côté de l'information pour indiquer l'utilisation d'un VPN. Enfin, des petits malins s'amusent à faire circuler sur la plateforme de fausses captures d'écran situant des entités gouvernementales américaines dans d'autres pays, comme Israël.

Cette fonction est impossible à désactiver, mais il est tout de même possible de réduire sa précision. Pour cela, il faut se rendre dans Plus > Paramètres et confidentialité > Confidentialité et sécurité > À propos de votre compte > Utiliser la région/le continent. Toute cette histoire aura le mérite de nous rappeler une leçon essentielle : il faut toujours se méfier de ce qu'on lit sur les réseaux sociaux !