Sur Instagram, vous pouvez maintenant programmer l'envoi de vos messages

Instagram fait évoluer sa messagerie interne en y ajoutant une fonction essentielle : la programmation de messages. Vous pouvez maintenant choisir une heure et une date spécifiques pour envoyer vos DM !

Si Instagram est avant tout un réseau social orienté sur l'image en général et la photo en particulier, il possède sa propre messagerie, afin d'offrir un espace de communication confidentiel. Ce système se nomme DM (Direct Message) et permet à un compte d'envoyer des messages écrits, des liens, des audios, des images, à un autre compte de façon directe et privée. Et autant dire qu'il est vite devenu un incontournable de la plateforme et un des canaux de discussion préférés de nombreux utilisateurs.

Toutefois, la messagerie était dépourvue de fonctions essentielles, que l'on retrouve pourtant chez ses concurrentes. Il avait ainsi fallu attendre mars 2024 pour voir la fonction d'édition de DM apparaître, aux côtés de nombreuses autres. Meta continue de rattraper son retard et ajoute un système de programmation des messages, comme l'indique la nouvelle page d'aide.

Comment programmer l'envoi d'un message sur Instagram ?

Grâce à cette nouvelle fonction, il est désormais possible d'écrire un message et de la planifier pour l'envoyer à une date ultérieure. C'est particulièrement pratique pour éviter d'oublier les anniversaires ! Toutefois, l'application ne met pas particulièrement cette option en avant, il est donc facile de passer à côté.

Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de rédiger son DM comme on le ferait en temps normal, puis de laisser son doigt appuyé sur le bouton d'envoi. Une fenêtre s'ouvre alors sur l'écran, vous permettant de choisir la date et l'heure de l'envoi. Le délai d'envoi maximum est d'environ un mois plus tard. Il suffit ensuite d'appuyer sur le bouton bleu pour envoyer. Une petite mention "1 message programmé" apparaît alors au-dessus du champ de saisie.

Notons qu'il est tout à fait possible de supprimer le DM programmé avant qu'il ne soit expédié. Pour cela, il faut rester appuyé sur le message pour qu'une fenêtre regroupant tous les futurs envois apparaisse. Il suffit de rester appuyé sur celui à supprimer, et de sélectionner "Supprimer". Et le tour est joué ! En revanche, impossible de modifier la date ou l'heure de la publication, il faudra obligatoirement en programmer un nouveau.