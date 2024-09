Compte Ado Instagram : la solution pour protéger les jeunes sur le réseau social ?

Meta commence à déployer les comptes Ado sur Instagram, qui limiteront l'utilisation et les interactions des plus jeunes sur le réseau social. Ils seront automatiquement attribués aux moins de 16 ans.

Si, dans les faits, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans, rien n'empêche les jeunes internautes de se créer des comptes. En effet, de nombreux mineurs, et même parfois des adolescents de moins de 13 ans, sont déjà très actifs sur les grandes plateformes numériques, et Instagram n'y fait pas exception. Malheureusement, cette tendance peut s'avérer dangereuse. Entre les contenus choquants – qui ne sont pas toujours filtrés – et les personnes malintentionnées, les jeunes utilisateurs sont loin d'être en sécurité. De nombreux prédateurs utilisent les réseaux sociaux pour se rapprocher des mineurs, tandis que le réseau social est pointé du doigt pour son impact négatif sur la santé mentale et physique des jeunes.

Pour y remédier, Meta avait déployé plusieurs mesures. Par exemple, les utilisateurs mineurs ne peuvent pas recevoir de messages de la part d'internautes qui ne les suivent pas (voir notre article). Cette fois, Meta a annoncé dans un billet de blog la création d'un nouveau type de comptes, les "Comptes Adolescents", censés mieux protéger les mineurs des dangers liés à Instagram, en intégrant différents types de protections qui limiteront leur utilisation et leurs interactions sur le réseau social.

Compte Ado Instagram : des restrictions automatiquement appliquées

D'ici à quelques semaines, les utilisateurs âgés de 13 à 15 ans vont recevoir une notification leur indiquant que leur profil va basculer en mode "Ado". Ce nouveau type de compte a été conçu pour "répondre aux principales préoccupations des parents : quels contenus peuvent voir leurs ados, qui discute en ligne avec eux ou elles, et le temps passé sur la plateforme est-il de qualité ?"

Aussi, désormais, les comptes des mineurs seront définis en privé par défaut. De ce fait, ce sont eux qui devront accepter de nouveaux followers, les comptes qui ne les suivent pas ne pourront pas voir leur contenu ni interagir avec. De plus, les autres utilisateurs ne pourront pas entrer en contact avec les plus jeunes s'ils ne se suivent pas, et ce, qu'importe leur âge. Une fonction qui va permettre d'éloigner les prédateurs ou les harceleurs qui se font passer pour des adolescents sur ces plateformes. De plus, les adolescents ne pourront être mentionnés et identifiés là encore que par les comptes qu'ils suivent. La version la plus restrictive de la fonction anti-harcèlement sera automatiquement activée, afin de masquer les expressions et les mots offensants dans les commentaires et les invitations par DM des ados.

Les restrictions sur les contenus dits sensibles (violence, promotion de la chirurgie esthétique, etc.) seront automatiquement définies sur la valeur la plus restrictive, afin de limiter au maximum leur visibilité, notamment dans les sections Explorer et Reels. Enfin, le mode veille sera activé par défaut entre 22 h et 7 h pour limiter les notifications de l'appareil, et les jeunes utilisateurs recevront des notifications leur rappelant de fermer l'application au bout de 60 minutes d'utilisation chaque jour.

© Meta

Compte Ado Instagram : les parents plus impliqués

Grâce à cette nouveauté, les adultes pourront superviser les activités de leurs enfants sur le réseau social et agir en conséquence, y compris en bloquant l'application. Les moins de 16 ans auront besoin de l'autorisation d'un parent pour assouplir les paramètres de protection. Pour l'obtenir, ils devront configurer la supervision parentale sur Instagram – qui est toujours disponible au-delà de 16 ans bien évidemment. Une fois la supervision parentale en place, les adultes pourront accepter ou refuser les demandes de modification des paramètres des ados, ainsi que les autoriser à les modifier de leur côté.

Les parents pourront ainsi davantage s'impliquer dans la vie numérique de leurs adolescents. Ils ne pourront pas voir les messages de leurs adolescents, mais ils pourront voir avec qui ils ont échangé au cours des sept derniers jours. Ils pourront aussi voir les sujets que le jeune utilisateur aura demandé à voir plus souvent, d'après ses centres d'intérêt. Ils auront également la possibilité de fixer une limite quotidienne d'utilisation, tout en fixant des plages horaires d'utilisation.

© Meta

Compte Ado Instagram : une protection bienvenue mais contournable

Le déploiement de ces changements a débuté le 17 septembre, ils devraient être actifs au plus tard d'ici à 60 jours aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Les pays de l'Union européenne y auront droit plus tard dans l'année, puis ce sera au tour du reste du monde en janvier 2025. Les comptes Ado seront déployés sur les autres plateformes Meta en 2025.

Reste la question de la vérification d'âge, les mineurs pouvant être tentés de mentir pour échapper aux restrictions. En effet, Instagram ne contrôle pas systématiquement l'âge de ses utilisateurs au moment de l'inscription, et Meta se refuse formellement à le faire pour chaque nouveau inscrit. Pour l'entreprise, il serait plus simple et plus efficace que le contrôle de l'âge ait lieu au niveau du système d'exploitation mobile des smartphones, qui disposent d'informations significatives sur l'âge des utilisateurs et pourraient les partager avec toutes les applications utilisées par les adolescents.

Après, il y a tout de même quelques barrières de sécurité. Meta se sert de l'intelligence artificielle pour reconnaitre l'âge de ses utilisateurs, notamment en détectant les messages du type "Joyeux 18e anniversaire !" ou en comparant les dates de naissance sur les comptes de Facebook et Instagram – s'ils sont liés. De même, une vérification d'âge est parfois imposée, notamment si un utilisateur ayant déjà créé un compte en renseignant un âge inférieur à 18 ans tente de le modifier, pour se faire passer pour un adulte. Dans ce cas, il devra envoyer une copie de sa pièce d'identité ou réaliser un selfie vidéo qui sera analysée par une intelligence artificielle. Mais là encore, il est possible de facilement contourner le dispositif avec un peu d'imagination...