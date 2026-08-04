Microsoft Teams améliore son interface pour éviter les clics accidentels en réunion

Afin d'éviter les mauvaises manipulations en réunion, Microsoft offre une nouvelle interface à Teams. Exit les partages d'écran accidentels et les clics malencontreux sur "Quitter" en pleine visio !

Avec la popularisation du télétravail suite à la pandémie de Covid, les logiciels de visioconférence et de collaboration sont devenus des outils incontournables au quotidien. Pour répondre à la forte demande, ils doivent sans cesse être améliorés afin de ne pas se laisser distancer par la concurrence. C'est pourquoi, au fil des années, Microsoft Teams s'est enrichi de nombreuses fonctions : partage d'écran, réactions, levée de main, sous-titres, enregistrement des réunions, outils de collaboration…

Mais cette accumulation de boutons a fini par rendre l'interface parfois difficile à utiliser, notamment lors des réunions où l'utilisateur doit rapidement trouver la bonne commande. Qu'il s'agisse de partager son écran par erreur, de quitter une réunion en plein échange ou de lever la main sans le vouloir, une mauvaise manipulation est vite arrivée, ce qui peut être embarrassant lors d'une visioconférence professionnelle. Pour limiter ces clics accidentels, Microsoft déploie actuellement une nouvelle version de l'interface de réunion de Teams, comme le rapporte Windows Latest.

Microsoft Teams : la fin des mauvaises manipulations

Microsoft a mené une étude interne afin de connaître les erreurs les plus fréquentes. L'une d'entre elles concerne les actions importantes, notamment avec les boutons liés au partage d'écran, à la levée de main ou encore à la sortie d'une réunion. L'entreprise a repositionné les commandes principales de la réunion en haut au centre de l'écran, avec les options Audio, Vidéo et Partager regroupées dans la partie gauche de la barre d'outils. Le but est d'éviter de cliquer malencontreusement sur le bouton Quitter, qui se trouvait juste à côté. Ce dernier se trouve maintenant tout à droite.

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Les autres fonctions Teams, qui sont moins utilisées – l'enregistrement, les sous-titres, les notes de réunion, les salles de sous-groupes, les sondages, le tableau blanc, YouTube, Planner, etc. – sont désormais accessibles dans le menu "Plus". De quoi désencombrer un peu le tout. Après, pour ceux dont cette nouvelle organisation ne plairait pas, il est toujours possible d'épingler, désépingler et réorganiser ces commandes selon leur bon vouloir.

Un nouveau panneau de partage fait également son apparition. Désormais, après avoir cliqué sur le bouton, une nouvelle interface affiche à gauche les écrans, les fenêtres individuelles et d'autres options de partage, tandis qu'elle propose, à droite, un aperçu détaillé pour visualiser précisément ce que verront les autres participants. Il y a quatre modes de présentation : Contenu uniquement, Mise en avant, Reporter ou Côte à côte. Il est aussi possible de choisir d'inclure ou non le son et d'optimiser ce dernier grâce à l'IA. Enfin, quand tout cela est fait, il ne reste alors plus qu'à cliquer sur le bouton Partager en bas à droite.

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Autre nouveauté : il est maintenant possible de désactiver les fonctions d'IA, comme Copilot, Facilitator ou Récap, au cours de la réunion. Le déploiement de cette nouvelle interface est disponible sur les versions Windows, Mac et Web de Teams, mais pas sur les applications mobiles, la version Linux. Elle est en cours et devrait arriver chez tous les utilisateurs durant le mois d'août.

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D'ici les prochaines semaines, Microsoft prévoit d'ajouter de nouvelles fonctions à son logiciel de visioconférence, dont la possibilité de tester son micro et son haut-parleur avant de rejoindre une réunion, la création d'archives par l'IA avec analyse des réunions par Copilot, et un outil de surveillance potentiel capable de détecter la position de l'utilisateur.