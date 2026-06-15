Votre employeur saura bientôt en temps réel d'où vous travaillez vraiment grâce à Teams

Comme promis par Microsoft, les entreprises pourront bientôt savoir exactement où se trouvent leur employés grâce à Teams. Un système de géolocalisation en temps réel qui pourrait vite devenir un outil de surveillance numérique.

Depuis la crise sanitaire liée au Covid-19, le télétravail s'est popularisé au point de devenir une habitude pour de nombreux Français. Selon la Dares – le service statistique du ministère du Travail, NDLR –, on compte plus de 6 millions de salariés qui télétravaillent de manière régulière ou occasionnelle dans l'Hexagone. Malheureusement, cela a entraîné des dérives dans le monde du travail. Certains salariés se servent des logiciels de visioconférence et de collaboration pour mentir à leur employeur. En effet, des employés leur font croire qu'ils travaillent au bureau, alors qu'ils sont en réalité à la maison. Une ruse qui ne sera toutefois plus possible, du moins pour les entreprises qui utilisent Teams.

Microsoft Teams : le système de surveillance des salariés arrive

Dans sa feuille de route publiée à l'automne 2025, Microsoft avait annoncé le développement d'une nouvelle option (voir notre article). Baptisée "Workplace check-in", elle a pour objectif de permettre aux employeurs de connaître en temps réel la localisation de leurs salariés. Plus concrètement, cette option repose sur la détection des réseaux sans fil de l'entreprise. Lorsqu'un employé se connecte à l'application, son statut est automatiquement mis à jour en fonction du lieu associé au réseau Wi-Fi. Des employés qui se connectent au Wi-Fi de l'open space du troisième étage, par exemple, sont directement listés dans Teams comme tel. De leur côté, les salariés en télétravail ont un statut qui indique qu'ils travaillent… "à distance".

© Microsoft

Selon la firme de Redmond, l'option "Workplace check-in" sera bientôt déployée pour les entreprises disposant de Microsoft Places et elle permettra d'améliorer la "flexibilité" de celles-ci, notamment grâce à une meilleure coordination entre collègues. Mais si l'option peut faciliter les échanges et l'organisation de réunions entre les salariés, elle pose toutefois de sérieuses questions concernant la vie privée des utilisateurs. Pour de nombreux télétravailleurs, cette option est un nouveau cap franchi en termes de surveillance numérique. Outre la géolocalisation, des organisations pourraient également s'en servir en guise de pointage automatique par Wi-Fi pour surveiller les heures d'arrivées et de départs des travailleurs.

© Microsoft

© Microsoft

Microsoft a tenté d'estomper ces inquiétudes grandissantes en intégrant plusieurs options destinées à protéger l'intimité des salariés. La firme de Redmond a annoncé que l'option sera désactivée par défaut. Dans les faits, l'employeur doit activer l'option avant de choisir entre le mode "opt-in" (le salarié doit aussi l'activer dans les paramètres de Teams) et un mode "opt-out" (activé par défaut, mais le salarié peut le désactiver). "Les utilisateurs gardent le contrôle […]. Si les paramètres de localisation requis sont désactivés, l'enregistrement sur le lieu de travail via Wi-Fi ne s'activera pas automatiquement, quelle que soit la configuration organisationnelle", affirme Microsoft. La promesse de la multinationale a beau être rassurante, rien n'empêchera une entreprise d'imposer à des salariés d'activer l'option "Workplace check-in" dans le cadre d'une politique interne.