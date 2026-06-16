Google Messages va détecter les images IA envoyées dans vos conversations

Google Messages devrait bientôt vous permettre de repérer facilement les images et vidéos générées par l'IA ainsi que leur degré de modification directement dans les discussions, sans avoir à quitter l'application.

Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il est désormais possible de générer des photos ultra-réalistes à partir d'une simple description textuelle, grâce à des outils comme ChatGPT, Gemini ou encore Copilot. Il est possible possible de modifier des photos déjà existantes de façon très convaincante. Google Messages, la messagerie instantanée installée par défaut sur la plupart des appareils Android, intègre d'ailleurs une fonction permettant de générer et de modifier des images directement dans des discussions grâce à la fameuse IA Nano Banana (voir notre article).

Mais cette évolution technologique possède un revers, et pas n'importe lequel : il est parfois difficile de distinguer ce qui est authentique de ce qui est généré de toutes pièces par des algorithmes, y compris dans les messages que nous envoient nos proches. Mais Google a peut-être trouvé une solution ! Nos confrères d'Android Authority ont découvert, en analysant la version bêta de l'application, des traces de code indiquant que les équipes de l'entreprise travaillent actuellement sur une fonction de détection des contenus IA directement intégrée directement dans la discussion.

Images dans Google Messages : une indication d'origine contrôlée

Pour aider les internautes à faire la distinction entre le vrai et le faux, Google a déployé il y a trois ans de cela SynthID, un outil qui permet d'intégrer des filigranes dans les images et vidéos générées avec l'aide de l'IA. En 2025, l'entreprise l'a ensuite intégré à Gemini. Désormais, il suffit de soumettre le contenu au chatbot pour qu'il en indique l'origine. C'est très pratique, mais cela demande de faire la démarche manuellement, ce qui "casse" le déroulé de la conversation et se révèle assez chronophage.

Gemini n'est pas dupe. © CCM

Avec la nouvelle fonction de Google Messages, l'utilisateur saura si l'image est "IA" ou "non-IA". Mieux encore, en appuyant sur "Voir les détails" dans le fil de conversation, il pourra savoir à quel point l'intelligence artificielle a contribué à la modification du contenu.

En effet, nos confrères ont trouvé plusieurs nouveaux tags dans le code, dont "Contenu créé à l'aide de l'IA", "Modifié à l'aide de plusieurs outils IA", "Des parties de ce média peuvent inclure du contenu IA", "Plusieurs éléments multimédias combinés, dont certains créés à l'aide de l'IA" ou encore "Capturée avec un appareil photo sans retouche logicielle". En tout, il y aurait une vingtaine d'étiquettes de prévues.

Pour l'instant, cette nouvelle fonction est encore en cours de développement et n'a même pas encore été activée dans la version bêta de Google Messages. Il va donc falloir se montrer patient avant de pouvoir en profiter. En attendant, mieux vaut rester méfiant sur le contenu reçu !