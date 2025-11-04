Avec Remix, Nano Banana arrive dans Google Messages pour créer des images par IA

Google Messages se prépare à accueillir Remix, une nouvelle fonction permettant de générer et de modifier des images directement dans des discussions grâce à la fameuse IA Nano Banana. De quoi animer les conversations !

Installé en standard sur la plupart des smartphones Android, Google Messages se peaufine petit à petit dans l'optique de s'imposer comme une des messageries instantanées les plus populaires. Mais le géant du numérique compte en faire bien plus qu'un simple canal de texte. C'est pourquoi il y intègre toujours plus d'intelligence artificielle, afin que cette dernière soit toujours à portée de doigts. Nos confrères d'Android Authority ont découvert, dans la version bêta 20251031 pour Android, une nouvelle fonction baptisée "Remix", qui s'appuie sur la puissante IA Nano Banana – déjà déployé ou à venir dans plusieurs services de Google, dont Google Photos – pour pouvoir créer, transformer ou personnaliser des images sans quitter sa conversation.

© Android Authority

Google Messages : l'IA Nano Banana entre en action

Pour pouvoir utiliser cette nouvelle fonction, il suffit de sélectionner une photo dans le sélecteur de médias, puis de choisir l'option "Remix". Un message d'avertissement informe alors l'utilisateur que l'image sera envoyée sur les serveurs de Google afin d'être retouchée. Ensuite, différentes suggestions de prompts – les consignes en langage naturel pour l'IA – sont proposées, tandis qu'un champ de saisi permet d'en saisir un librement. Il ne reste alors plus qu'à appuyer sur le bouton "Banana" pour que l'application génère alors un rendu, qu'il sera ensuite possible de re-modifier, de remplacer ou d'envoyer. Un appui long sur une image reçue ou déjà envoyée dans la conversation permettra également de procéder à ce genre de modification via le bouton "Remix", qui apparaîtra alors sous la barre de réactions. Bref, rien de plus simple !

© Android Authority

Attention, la fonction ne sera pas disponible si plusieurs images sont sélectionnées en même temps. Il semblerait également que Google ait instauré un quota journalier de modifications, comme le suggère une ligne de code repérée dans l'application. Il est donc tout à fait possible qu'il faille posséder un abonnement payant Google AI Pro pour s'en affranchir.

Pour l'instant, cette fonction est uniquement disponible dans la version bêta de l'application. Elle devrait arriver dans la version stable dans les semaines à venir. Il faut toutefois garder à l'esprit que ce nouvel outil peut tout à fait être modifié avant son déploiement complet.