Voilà pourquoi vous ne recevrez pas d'avis d'imposition cette année

C'est ainsi depuis des lustres : chaque été, l'avis d'imposition arrive dans les boîtes aux lettres de millions de Français. Cette année, beaucoup l'attendront en vain, sans avoir rien fait de mal. Voici ce qui a changé.

C'est un document que les Français réclament à tout moment : pour louer un appartement, ouvrir un compte bancaire, obtenir une aide sociale, inscrire ses enfants à la cantine ou solliciter un prêt. L'avis d'imposition fait partie de ces pièces justificatives incontournables qui prouvent à la fois l'adresse et les revenus d'un foyer. Chaque été depuis des années, il atterrit automatiquement dans les boîtes aux lettres. Cette année, pour des millions de contribuables, ce ne sera plus le cas.

La Direction générale des Finances publiques a décidé de basculer vers la dématérialisation totale à compter de l'été 2026. L'article L.253 du Livre des procédures fiscales, qui contraignait l'administration à envoyer un avis d'imposition sous pli fermé, a été modifié. Résultat : plus d'enveloppe dans la boîte aux lettres, sauf demande expresse. L'avis est désormais un fichier PDF à télécharger depuis l'espace personnel sur impots.gouv.fr. Selon l'administration fiscale, les documents sont mis en ligne entre le 24 et le 31 juillet 2026.

Cette bascule touche un volume considérable de foyers. L'an dernier, 20 millions d'avis avaient été adressés par voie postale. Tous ces foyers devront désormais se connecter à leur espace en ligne pour récupérer leur document, qu'ils aient ou non demandé cette dématérialisation. Le changement s'applique par défaut, sans préavis individuel suffisamment visible.

© DGFiP

Une option d'envoi papier subsiste – mais elle arrive trop tard pour beaucoup. Pour maintenir la réception du document par courrier, il fallait en faire la demande avant le 15 juin 2026, soit en cochant une case lors de la déclaration en ligne, soit via la messagerie sécurisée de l'espace particulier. Faute d'information, de nombreux contribuables souhaitant conserver l'envoi papier n'ont pas agi dans ce délai. Ils ne recevront donc rien cet été et devront se signaler au printemps prochain pour bénéficier de l'envoi postal à l'été 2027.

C'est pour les personnes peu à l'aise avec les outils numériques que la situation est la plus délicate. Personnes âgées, contribuables sans connexion internet stable, ménages qui n'ont jamais activé leur espace sur impots.gouv.fr – tous doivent désormais franchir cette étape pour accéder à un document dont ils auront inévitablement besoin dans les prochains mois.

Pour ceux qui ont besoin de leur avis sans tarder, la démarche est simple : rendez-vous sur impots.gouv.fr, connectez-vous à votre espace particulier avec votre numéro fiscal et votre mot de passe, puis cherchez la rubrique "Documents" ou "Avis d'imposition". Le fichier PDF y est disponible, téléchargeable et imprimable librement. En cas de difficulté, les guichets France Services et les centres des finances publiques peuvent accompagner les démarches en présentiel – une option à ne pas négliger pour ceux qui se retrouvent bloqués face à cette dématérialisation imposée sans véritable période de transition et sans information claire.