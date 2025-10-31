Avec Teams, votre patron va savoir en temps réel où vous êtes réellement

Grâce à une nouvelle version de Microsoft Teams, les entreprises vont pouvoir surveiller en temps réel la géolocalisation de leurs employés. Un outil de surveillance qui fait craindre des dérives potentielles…

Avec la popularisation du télétravail suite à la pandémie de Covid, les logiciels de visioconférence et de collaboration sont devenus des outils incontournables au quotidien. Toutefois, une fois la crise sanitaire passée, de nombreuses entreprises se sont empressées de faire revenir leurs collaborateurs au bureau, ce qui n'est pas pour plaire à ses derniers. Aussi, certains n'hésitent pas à ruser, en faisant croire qu'elles travaillent au bureau, alors qu'elles sont en réalité à la maison. Mais ce ne sera bientôt plus possible ! Microsoft a récemment mis à jour la feuille de route de Teams, qui mentionne une fonction inédite qui permettra aux employeurs de connaître en temps réel la localisation de leurs salariés. Un outil qui fait déjà, à juste titre, controverse. George Orwell n'aurait pas fait mieux !

Microsoft Teams : une intrusion dans la vie privée des employés

Pour le moment, peu d'informations circulent sur le fonctionnement précis de cette option. La note indique seulement que, "lorsque les utilisateurs se connectent au Wi-Fi de leur entreprise, Teams sera bientôt en mesure d'ajuster automatiquement leur lieu de travail pour indiquer le bâtiment dans lequel ils se trouvent". Dans ce cas, leur statut indiquera en interne "au bureau" ou, s'il s'agit d'une connexion depuis un réseau privé, "en télétravail". Cette donnée sera visible pour les collègues et, surtout, pour les responsables d'équipe. La fonction devrait commencer son déploiement en décembre prochain.

© Microsoft

À première vue, cette fonction semble pensée pour retrouver facilement un employé au sein d'une entreprise et pour faciliter les échanges entre les salariés, notamment avec les équipes ayant un fonctionnement hybride – une alternance entre le présentiel et le télétravail. Mais beaucoup y voient une forme de surveillance numérique et une sérieuse intrusion dans la vie privée des utilisateurs, encore plus à l'heure où les entreprises sont de plus en plus opposées au télétravail. De là à parler de mouchard, il n'y a qu'un pas !

Reste à savoir si cette option est compatible avec le RGPD, car la géolocalisation d'un employé à travers son réseau Wi-Fi constitue une donnée personnelle sensible. Les syndicats craignent que cette fonction ne serve à surveiller la productivité ou la présence des employés. Alors que de nombreux travailleurs aspirent à conserver leur autonomie, ce type de fonction risque d'alimenter un sentiment de méfiance, voire d'intrusion.

Après, Microsoft a quand même pensé à mettre quelques garde-fous. Ainsi, l'association automatique au Wi-Fi reste en principe désactivée par défaut dans Teams. L'activation de cette fonction relève de la décision des administrateurs informatiques de l'entreprise. Microsoft affirme par ailleurs qu'aucune activation discrète n'est possible, puisqu'un accord explicite des utilisateurs est nécessaire. Mais, en réalité, cela va surtout dépendre de la politique interne de chaque entreprise, qui peuvent tout à fait ne pas laisser le choix aux employés.