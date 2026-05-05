Dites adieu à votre avatar WhatsApp, la fonction de personnalisation est abandonnée

Meta tourne enfin la page de son métavers en supprimant au passage la création d'avatars personnalisés sur WhatsApp. La fonction a été un échec total et tire discrètement sa révérence, dans l'indifférence la plus totale.

Vous vous souvenez des efforts acharnés déployés par Meta pour intégrer son métavers dans tous ses services ? L'entreprise de Mark Zuckerberg a dépensé des milliards pour son univers numérique immersif dans lequel les utilisateurs pouvaient interagir entre eux et avec des environnements virtuels – mais cela n'a pas empêché le projet d'être un échec. Forcément, elle a tout fait pour y intégrer ses services, et c'est comme cela que les avatars numériques personnalisés sont apparus.

Les utilisateurs de Facebook, Instagram et WhatsApp pouvaient ainsi créer une image de leur double numérique parfaitement à leur goût grâce à des milliers de combinaisons de traits de caractérisation possibles. Ils pouvaient l'utiliser comme photo de profil ou bien en réaction dans une conversation, un peu comme les émojis ou les autocollants. Reste que cette fonction a eu du mal à trouver son public. Aussi, Meta a commencé à la retirer progressivement de WhatsApp, comme l'a remarqué le site spécialisé WABetaInfo.

Avatars WhatsApp : l'échec d'une fonction liée au métavers

À l'origine, les avatars avaient été lancés fin 2022 avec l'ambition d'enrichir les profils et les interactions. Issus du métavers, ces personnages numériques permettaient de représenter un utilisateur en 3D sous forme stylisée, afin de servir de photo de profil et d'être utilisés comme stickers dans les conversations.

L'idée était de proposer une alternative plus expressive et personnalisée à la simple photo. Cependant, malgré cette promesse, la fonction n'a jamais rencontré un véritable succès. Elle est restée marginale dans les usages, les utilisateurs lui préférant les GIF, les émojis et les autocollants, au point que beaucoup ont aujourd'hui oublié son existence.

© WABetaInfo

Face à ce manque d'intérêt, WhatsApp a amorcé une suppression progressive et discrète. Ainsi, il n'est désormais plus possible de créer de nouveaux avatars. L'édition des avatars existants est également en train d'être désactivée, ce qui signifie que les utilisateurs ne pourront bientôt plus modifier leur apparence. Et, une fois effacé, impossible d'en recréer un, sa suppression étant désormais une décision permanente et irréversible, comme l'indique la FAQ.

Cependant, les stickers liés aux avatars bénéficient encore d'un sursis temporaire. Ils peuvent toujours être utilisés dans les conversations ou comme réactions, ainsi que dans les "stickers d'avatar en commun" – qui permettent d'afficher son avatar aux côtés de celui d'un contact –, mais leur disparition totale est bel et bien prévue. Aucune date précise n'a été communiquée pour le retrait total des avatars des profils d'utilisateurs.

Cette suppression ne relève pas d'un simple ajustement technique. Elle reflète un changement stratégique plus profond chez Meta. L'entreprise semble abandonner progressivement les fonctionnalités liées à sa vision du métavers, qui avait fortement influencé le développement des avatars. À la place, elle concentre désormais ses efforts sur l'intelligence artificielle, devenue centrale dans ses produits depuis 2023.