Pseudo WhatsApp : vous pourrez utiliser votre identifiant Instagram ou Facebook

Pour renforcer sa confidentialité, WhatsApp va vous permettre de choisir un pseudo au lieu d'exposer votre numéro de téléphone à la vue de tous. Vous pourrez même réutiliser votre pseudo Instagram ou Facebook !

En 2024, WhatsApp annonçait travailler sur un système qui permettrait à tout le monde de choisir un pseudo pour s'identifier au lieu d'utiliser son numéro de téléphone, dans un souci de confidentialité. Une fonction particulièrement pratique pour les discussions de groupe, où chaque participant est identifiable par les autres grâce à son numéro de téléphone qui s'affiche en clair, ce qui peut amener à être contacté directement par de parfaits inconnus – ce qui n'est pas toujours souhaitable.

Mais cette fonction nécessite visiblement un travail de longue haleine, puisqu'elle est toujours en développement, Meta lui rajoutant petit à petit des améliorations. Nos confrères de WABetaInfo ont découvert, dans la version bêta 2.25.34.3 de WhatsApp pour Android, qu'il sera à l'avenir possible de réserver le même nom d'utilisateur que sur Instagram et Facebook – après tout, les plateformes font partie du même écosystème ! De quoi homogénéiser l'écosystème !

© WABetaInfo

Pseudo WhatsApp : une option pour plus de confidentialité

Pour éviter toute usurpation d'identité, les usagers devront prouver qu'ils sont bien les propriétaires des noms d'utilisateurs qu'ils soumettent via le Centre de comptes de Meta. Bien entendu, il y aura des règles à respecter. Ainsi, le pseudonyme ne devra pas être utilisé par quelqu'un d'autre, se terminer par un nom de domaine de type .com ou .net, commencer ou se terminer par un point, ni commencer par "www.". Il devra en revanche comporter entre trois et trente caractères, dont au moins une lettre, et pourra contenir des chiffres et des tirets bas. Le système de réservation ouvrira avant le déploiement de la fonction, afin que les utilisateurs puissent sécuriser leur pseudo même s'ils ne font pas partie des premiers bénéficiaires de la mise à jour.

Cette nouvelle fonction offrira un véritable avantage : elle renforcera la sécurité de vos données en supprimant la nécessité de partager votre numéro pour échanger avec quelqu'un. Elle garantira également un meilleur anonymat et un contrôle accru sur vos informations personnelles, tout en simplifiant la mise en relation avec vos amis, votre famille ou toute autre personne. Plus besoin de mémoriser des numéros de téléphone : un nom se retient bien plus facilement. Et le fait que l'on puisse reprendre son pseudo Facebook ou Instagram permettra aux utilisateurs de garder une cohérence sur leur présence en ligne.