Sur WhatsApp, vous pourrez bientôt utiliser un nom d'utilisateur sans afficher votre numéro de téléphone

Pour renforcer sa confidentialité, WhatsApp va vous permettre de choisir un pseudo au lieu d'exposer votre numéro de téléphone à la vue de tous. Une nouvelle option va aussi limiter les messages non sollicités grâce à un code PIN !

WhatsApp se prépare à faire un grand bond en avant en termes de confidentialité ! Si la célèbre messagerie est déjà connue pour la sécurité qu'elle offre, avec de nombreuses options comme les messages éphémères, la possibilité de bloquer les captures d'écran pour certains messages, l'envoi de vocaux éphémères ou encore le mode Chat Lock, elle est en retard par rapport à ses concurrents sur certains points. C'est le cas notamment dans les discussions de groupe, où chaque participant est identifiable par les autres grâce à son numéro de téléphone qui s'affiche en clair.

À cause de ce système,vous pouvez être contacté directement par de parfaits inconnus, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. Un problème auquel Meta pourrait bientôt remédier puisque le site spécialisé WABetaInfo a repéré, dans la dernière version bêta de l'application sur Testflight, une nouvelle fonction en cours de développement permettant de se doter d'un nom d'utilisateur, afin d'échanger sans avoir à révéler son numéro.

Nom d'utilisateur WhatsApp : retrouver ses contacts en un clin d’œil

En mai 2023, nous apprenions que, pour des raisons de confidentialité, vous pourriez bientôt choisir un pseudo unique au lieu d'afficher votre numéro de téléphone à la vue de tous. Une fonction qui se fait décidément attendre, puisqu'elle est toujours en cours de développement, alors que Meta lui rajoute petit à petit certaines améliorations. Ainsi, en décembre 2023, une version bêta de l'application sur Android se dotait déjà d'une barre de recherche permettant de retrouver les contacts ayant adopté un pseudo à la place de leur numéro de téléphone. Le fonctionnement de la barre de recherche était très simple : il suffisait de taper un nom, un pseudo ou un numéro de téléphone pour retrouver le contact souhaité, et ainsi engager une discussion avec lui.

© WABetaInfo

En février 2024, Meta avait encore amélioré cette option en ajoutant, dans une version bêta sur iOS, la possibilité pour les utilisateurs de se connecter à l'application de messagerie par le biais de leur nom d'utilisateurs, et non plus par leur numéro de téléphone (voir notre article), avant de permettre aux usagers de la version Web de choisir eux aussi un nom d'utilisateur. Cette fois, c'est dans la version bêta sur iOS que WABetaInfo a trouvé des traces de cette fonction.

Une fois cette option activée, le pseudonyme remplace votre numéro de téléphone dans les groupes et les discussions individuelles. Si vous décidez de le modifier par la suite, WhatsApp envoie alors une notification à tous vos contacts dans les conversations, comme c'est déjà le cas lors d'un changement de numéro. Bien entendu, il y a des règles à respecter. Ainsi, le pseudonyme ne doit pas être utilisé par quelqu'un d'autre, se terminer par un nom de domaine, commencer ou se terminer par un point, ni commencer par "www.". Il doit contenir au moins une lettre, et ne oit contenir que des lettres minuscules, des chiffres, des points et des tirets bas. La fonction est toujours en cours de développement et ne devrait pas tarder à arriver sur les différentes plateformes de la messagerie instantanée.

Nom d'utilisateur WhatsApp : une option pour plus de confidentialité

Le bénéfice est réel avec cette nouvelle fonction : vos données seront davantage sécurisées, puisque vous n'aurez plus besoin de partager votre numéro pour discuter avec quelqu'un. Elle apportera davantage d'anonymat et de contrôle sur vos informations personnelles, tout en simplifiant le processus de mise en relation avec vos amis, les membres de votre famille ou toute autre personne, car vous n'aurez plus besoin de noter les numéros de téléphone – on retient plus facilement un nom qu'un numéro. Rappelons que la configuration de votre pseudo sera totalement optionnelle, vous ne serez pas obligé d'en adopter un et, si c'est le cas, vous pourrez le supprimer à tout moment.

© WABetaInfo

Pour plus de confidentialité, Meta travaille en parallèle sur une fonction pensée pour limiter les messages d'inconnus ou non désirés. Pour éviter les messages indésirables liés à l'utilisation de pseudonyme, WhatsApp va intégrer une protection par code PIN. C'est aussi le bien informé WABetaInfo qui a trouvé cette nouveauté dans la dernière version bêta sur Android. Cette option fonctionne comme un filtre : même si quelqu'un connaît votre nom d'utilisateur, il ne pourra pas vous contacter sans renseigner le code en question, que vous ne partagerez qu'avec des personnes de confiance. Là encore, cette protection est en cours de développement et ne devrait pas trop tarder à arriver.