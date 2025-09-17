Sur WhatsApp, vous pouvez maintenant programmer des rappels pour vos conversations

Vous ne laisserez plus de messages sans réponse sur WhatsApp ! Désormais, la fonction Remind Me vous permet de programmer un rappel sur une discussion afin d'éviter tout oubli ! Les utilisateurs d'iOS peuvent en profiter dès à présent.

WhatsApp est un outil de communication incroyable, mais on peut facilement se retrouver submergé de messages et de notifications. En effet, à forcer de jongler entre plusieurs discussions en même temps, les utilisateurs peuvent parfois perdre le fil. Sans compter que nous ne sommes pas toujours en capacité de répondre ! Résultat : alors que les conversations s'accumulent, certains messages passent à la trappe.

Pour éviter ces malheureux oublis, Meta teste depuis juillet dernier sur Android une nouvelle fonction baptisée "Remind me", soit "Rappelez-moi" dans la langue de Molière, qui permet de programmer des rappels pour ne pas oublier de répondre à un message. Le grand public peut enfin en profiter puisque, comme l'a repéré le site spécialisé WABetaInfo, la fonction est en cours de déploiement sur iOS, via la version 25.25.74, disponible sur l'App Store. Nul doute que la version stable sur Android ne devrait pas tarder à suivre.

Remind me : un système pour programmer des rappels

Cette nouvelle fonction, baptisée "Remind me", permet de programmer un rappel sur une conversation précise. Un appui long sur un message suffit pour accéder à une nouvelle option dans le menu et fixer le rappel. L'application laisse le choix entre trois durées prédéfinies : dans 2 heures, 8 heures ou 24 heures. Une quatrième option permet de la personnaliser afin de fixer le rappel à un moment précis, en choisissant la date et l'heure. Cela peut être très pratique ne pas avoir à oublier un événement lié à une discussion par exemple.

© WABetaInfo

Une fois que le rappel est activé, une petite cloche apparaît dans la bulle du message pour indiquer qu'il est bien actif. À l'heure prévue, une notification spéciale s'affiche, comprenant le contenu du message, son expéditeur et un aperçu des fichiers inclus, s'il en contient. L'utilisateur peut alors rejoindre directement la discussion en appuyant dessus pour répondre. Un gain de temps appréciable, qui évite d'avoir à épingler le message ou à fouiller dans les discussions.

Notons que tous les rappels sont entièrement traités sur l'appareil. Ainsi, aucun autre participant à la conversation ni même WhatsApp ne peut accéder au contenu du rappel. Un détail important qui garantit la confidentialité de l'échange. Enfin, une fois que le rappel a été effectué, il est automatiquement supprimé de WhatsApp. Il faudra donc en recréer un si la tâche rappelée n'a pas été accomplie.