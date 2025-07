Avec la fonction Remind Me, vous n'oublierez plus jamais de répondre à un message sur WhatsApp

WhatsApp s'offre deux nouvelles fonctions pour vous éviter de laisser des messages sans réponse en vous envoyant des rappels automatiques ou programmés. Un bon moyen de ne pas vexer vos correspondants !

WhatsApp est un outil de communication formidable, mais on peut facilement se retrouver submergé de messages. En effet, à forcer de jongler entre plusieurs discussions en même temps, les utilisateurs peuvent parfois perdre le fil. Résultat : alors que les conversations s'accumulent, certains messages passent à la trappe. Heureusement, Meta a la solution ! Le site spécialisé WABetaInfo a découvert, dans la dernière mise à jour bêta de WhatsApp pour Android, la version 2.25.21.14, une nouvelle fonction baptisée "Remind me", soit "Rappelez-moi" dans la langue de Molière, qui permet de programmer des rappels pour ne pas oublier de répondre à un message. En parallèle, un système d'alertes automatiques est également en développement depuis décembre 2024.

© WABetaInfo

Remind me : un système de programmation et de rappels automatiques

La première fonction, baptisée "Remind me", permet de mettre en place un rappel pour une conversation spécifique. Il suffit de faire un appui long sur un message pour planifier le rappel, par le biais d'une nouvelle option qui apparaît dans le menu. L'application laisse le choix entre trois durées prédéfinies : dans 2 heures, 8 heures, ou le lendemain. Une fois le rappel activé, une icône en forme de cloche s'affiche à côté du message concerné pour le distinguer visuellement dans la conversation. Une fois l'heure du rappel arrivée, l'utilisateur reçoit une notification spéciale comprenant le contenu du message en question, son expéditeur et un aperçu s'il contient un média, et qui lui permettra de rejoindre directement la discussion pour enfin répondre. Plutôt pratique, car cela évite d'avoir à épingler le message ou à fouiller dans les discussions.

Après, on n'a pas toujours le réflexe de programmer un appel. Aussi, WhatsApp développe également un système d'alertes automatiques. L'application va envoyer des rappels pour certains messages non lus de contacts spécifiques, par le biais d'un algorithme interne qui donne la priorité aux contacts avec lesquels les utilisateurs interagissent le plus fréquemment, après avoir analysé les habitudes de communication de l'utilisateur. Attention, cet algorithme fonctionne en local sur l'appareil. Une excellente nouvelle pour la confidentialité des données, si chères à la messagerie instantanée, mais cela signifie que si quelqu'un la désinstalle puis la réinstalle, WhatsApp devra recalculer ces interactions, car ces données ne sont pas enregistrées dans des sauvegardes ou sur le serveur. Ces deux fonctions sont toujours en cours de test sur Android, il va donc falloir se montrer patient !