Google Messages améliore encore son interface par petites touches

L'interface de Google Messages va encore avoir droit à de petites améliorations. Des changements subtils destinés à rendre la messagerie plus lisible et plus cohérente avec les autres applications de l'écosystème mobile de Google.

Installé en standard sur la plupart des smartphones Android, Google Messages se peaufine petit à petit dans l'optique de s'imposer comme une des messageries instantanées les plus populaires. Principalement connu pour son protocole RCS, il intègre petit à petit tout un tas de fonctions que l'on trouve chez ses concurrents, comme l'annulation d'un message déjà envoyé ou encore un bouton Stop pour les spams et la pub. D'autres changements, quoique discrets, sont également en cours de développement, comme l'a découvert 9to5google. Il s'agit surtout de modifications d'ordre esthétique qui s'alignent sur le nouveau design Material 3 Expressive, notamment au niveau de l'interface des messages, des tonalités, du menu des émojis et de la barre de recherche. De quoi améliorer l'ergonomie des conversations !

L'ancienne interface de Google Messages © 9to5google

Google Messages : le nouveau design Material 3 Expressive

Avec la nouvelle interface, la bulle de discussion se trouve désormais dans un conteneur aux coins arrondis, séparé de la barre supérieure, qui affiche une teinte plus foncée. Cette distinction visuelle permet une meilleure organisation des éléments à l'écran. En bas, le bouton "+" ouvre un nouveau menu, de sorte que les raccourcis vers la galerie, les GIF, la localisation ou encore les autocollants s'affichent maintenant sous forme de pilules, avec des icônes aux tonalités sombres, remplaçant les habituels cercles colorés. Tout cela donne un style beaucoup plus épuré à l'ensemble de l'interface.

La nouvelle interface de Google Messages © 9to5google

Une fois que l'on appuie sur une des icônes, le menu évolue aussi. Les différents onglets (Emojis, GIFs, Stickers, Photomoji) prennent désormais la forme de bulles, avec l'onglet actif mis en valeur avec une couleur plus foncée. Quant à la barre de recherche, elle descend d'un cran afin de ne pas se superposer au champ de texte, ce qui est beaucoup plus agréable. Pour l'instant, cette nouvelle interface n'a été repérée que dans la version bêta 20250528_00_RC00 de Google Messages présente sur des smartphones Samsung. Le déploiement s'effectue donc de façon progressive, il va falloir faire preuve de patience.