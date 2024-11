Google Messages se dote d'un bouton STOP contre les spams et la pub

Google Messages s'offre un nouveau bouton STOP pour bloquer les spams. Il permet de se désinscrire rapidement d'une discussion RCS commerciale de façon définitive. Voilà qui devrait nous éviter bien des désagréments !

Malgré tous les outils mis en place, les spams continuent de nous pourrir la vie, à faire sonner tout le temps notre smartphone pour rien. Sans compter qu'ils transmettent tout un tas d'arnaques, avec des liens vérolés et des numéros surtaxés. Impossible de s'en débarrasser complètement ! Pire encore, certains utilisateurs de Google Messages, installé en standard sur la plupart des smartphones Android, ont constaté une recrudescence des messages indésirables reçus sur l'application depuis la compatibilité avec le protocole RCS.

Pourtant, la messagerie instantanée fait de son mieux pour protéger ses utilisateurs. Elle bloque déjà l'ouverture des liens suspects en ouvrant une fenêtre pop-up d'avertissement, afin de leur éviter de télécharger des fichiers louches ou de rentrer leurs informations personnelles dans de fausses pages. Récemment, elle a déployé cinq nouvelles mesures de protection pour lutter contre les arnaques, les spams et les liens dangereux (voir notre article). Ce n'est pas pour autant qu'elle se repose sur ses lauriers. Nos confrères d'Android Authority ont ainsi découvert, dans l'APK de la version bêta 20241125_04 de l'application, une fonction en cours de développement. Celle-ci va permettre de se désinscrire rapidement d'un chat RCS Business pour bloquer les spams.

Google Messages : un bouton STOP pour ne plus recevoir de spams

La fonction est prête à l'emploi, il faut seulement l'activer manuellement. Elle prend la forme d'un bouton "Stop" qui apparaît directement dans la conversation et qui permet de se désinscrire automatiquement d'une liste de diffusion RCS Business Messaging, le système utilisé par les entreprises pour communiquer avec de leurs clients.

© Android Authority

En appuyant sur le bouton, un message STOP est envoyé dans la discussion pour signifier que l'on ne souhaite plus recevoir ce genre de message. L'utilisateur reçoit ensuite un message lui signifiant qu'il est bien désinscrit des notifications. S'il souhaite faire machine arrière, il suffit de se rendre dans la discussion et d'envoyer START. Voilà qui devrait permettre de gagner du temps et éviter les signalements ou blocages à répétition.

En vérité, il s'agit plus d'une amélioration d'une fonction déjà existante qu'une réelle nouveauté. En effet, il était déjà possible d'envoyer STOP manuellement pour mettre un terme à l'envoi de spams, mais un grand nombre d'utilisateurs n'étaient tout simplement pas au courant. À la place, ils bloquaient et signalaient le message en question. De plus, la fonction était liée à l'appareil et non au numéro de téléphone, de sorte qu'il fallait recommencer l'opération à chaque changement de smartphone. Avec la nouvelle option, le processus sera donc plus rapide et, surtout, plus visible grâce au bouton.